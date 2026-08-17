Trockenste zwölf Monate in Österreichs Messgeschichte

Wien - Nicht nur der aktuelle Sommer hat Österreich eine nie da gewesene Trockenheit beschert. Die Niederschlagsdefizite sind bereits seit einem Jahr auf Rekordniveau. "Die vergangenen zwölf Monate werden als die trockensten seit Messbeginn im Jahr 1850 in die Geschichte eingehen", bilanzierte Klimaforscher Klaus Haslinger von der Geosphere Austria am Montag in einer Aussendung. An einigen Messstellen im Osten hat es wochenlang nicht geregnet - rasche Entspannung ist nicht absehbar.

Gespräche über Agrarhilfen werden diese Woche fortgesetzt

Wien - Die Gespräche über Agrarhilfen wegen der Rekord-Dürreschäden sollen diese Woche fortgesetzt werden. Auf Ministerebene sind für Montag keine Verhandlungen angesetzt, es gebe aber laufend interne Abstimmungen, hieß es aus dem Büro von SPÖ-Staatssekretärin und Regierungskoordinatorin Michaela Schmidt zur APA. Zuletzt spießte es sich vor allem an der Gegenfinanzierung der Hilfen, SPÖ und NEOS pochen außerdem auf die Vorlage des Klimagesetzes.

Anzeige nach falscher Medikamentenausgabe in Seniorenheim

Wien - In einem Heim der Wiener Häuser zum Leben sind 20 Bewohnerinnen und Bewohnern über einen längeren Zeitraum falsche Medikamente gegeben worden. Das erklärte der Fonds Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP) - Häuser zum Leben am Montag via Aussendung. Die Teamleiterin des Ambulanzteams sowie die Direktorin des Hauses wurden freigestellt. Die Staatsanwaltschaft Wien prüft derzeit eine Sachverhaltsdarstellung, wie Behördensprecherin Nina Bussek der APA erklärte.

Dänischer Migrationsminister besuchte Karner in Wien

Wien - Die sogenannte Gruppe der Umsetzer will bis Jahresende ein Partnerland finden, in dem Rückkehrzentren für abgeschobene Migranten errichtet werden können. Das gaben Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und der dänische Migrationsminister Morten B�dskov am Montag nach einem Arbeitsgespräch in Wien bekannt. Österreich und Dänemark gehören mit den Niederlanden, Deutschland und Griechenland zur Fünfergruppe, die an Asylverfahren und Rückkehrzentren außerhalb Europas arbeitet.

Polizeipersonal: Ministerium räumt "Herausforderungen" ein

Wien - Im Zuge der Debatte um Auswärtseinsätze von Polizistinnen und Polizisten aus den Bundesländern hat das Innenministerium am Montag eine personaltechnische "Herausforderung" in Wien eingeräumt. Trotz der Fülle von 900 Bewerberinnen und Bewerbern bleiben die 200 Bänke in den Polizeischulen für den Aufnahmetermin im September in der Bundeshauptstadt teils leer. Oft könnten dort Plätze nicht mit genügend qualifizierten Schülerinnen und Schülern besetzt werden, hieß es am Montag.

Fünf Jahre Haft für früher schillernden Investor Danny K.

Wien - Der frühere Investor Danny K. ist Montagmittag am Wiener Landesgericht wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs und Urkundenfälschung zu einer fünfjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Gericht ging von einem "massiv vorsätzlichen Vorgehen" mit einem Schaden von 1,86 Mio. Euro aus, wobei es bei etwas mehr als 320.000 noch zu keinen Zahlungsflüssen gekommen war. "Er hat kein einziges Projekt in Österreich erfolgreich akkordiert", stellte die vorsitzende Richterin fest.

Fast 13.000 Menschen nach Erdbeben in Indonesien obdachlos

Jakarta - Durch das schwere Erdbeben in Indonesien sind fast 13.000 Menschen obdachlos geworden. Wie ein Sprecher der indonesischen Katastrophenschutzbehörde BNPB am Montag mitteilte, können rund 12.800 Menschen vorerst nicht in ihre eingestürzten oder beschädigten Häuser und Wohnungen zurückkehren. Der Erdstoß der Stärke 7,7 hatte am Samstag die Insel Flores erschüttert. 54 Menschen kamen ums Leben, mehr als hundert weitere wurden verletzt.

Abstand zwischen ÖVP und FPÖ in Niederösterreich schmilzt

St. Pölten - Der Abstand zwischen ÖVP und FPÖ in Niederösterreich wird laut einer am Montag veröffentlichten Umfrage des Instituts für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) im Auftrag des ORF NÖ kleiner. Bei der Sonntagsfrage vor der Landtagswahl 2028 erreicht die Volkspartei 35 Prozent, die FPÖ 30 Prozent. Die SPÖ kommt auf 19 Prozent, die Grünen erzielen neun und NEOS fünf Prozent. Erstmals wäre eine FPÖ-SPÖ-Mehrheit möglich. Die Mehrheit ist mit Schwarz-Blau zufrieden.

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red