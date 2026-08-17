Gespräche über Agrarhilfen werden diese Woche fortgesetzt

Wien - Die Gespräche über Agrarhilfen wegen der Rekord-Dürreschäden sollen diese Woche fortgesetzt werden. Auf Ministerebene waren für Montag keine Verhandlungen angesetzt, es gebe aber laufend interne Abstimmungen, hieß es aus dem Büro von SPÖ-Staatssekretärin und Regierungskoordinatorin Michaela Schmidt zur APA. Zuletzt spießte es sich vor allem an der Gegenfinanzierung der Hilfen, SPÖ und NEOS pochen außerdem auf die Vorlage des Klimagesetzes.

Iran droht mit Eskalation in Straße von Hormuz

Washington/Teheran - Der Iran droht mit einer Verschärfung der Spannungen in der Straße von Hormuz und der gesamten Region, falls die USA ein vorläufiges Friedensabkommen nicht vollständig umsetzen. Teheran werde für diplomatische Bemühungen eine Frist von wenigen Wochen setzen, bevor es in die Offensive gehe, sagte ein hochrangiger iranischer Insider. Unterdessen drohte US-Präsident Donald Trump dem Oman mit Bombardierung, sollte das Sultanat Washington in der Hormuz-Frage in die Quere kommen.

Anzeige nach falscher Medikamentenausgabe in Seniorenheim

Wien - In einem Heim der Wiener Häuser zum Leben sind 20 Bewohnerinnen und Bewohnern über einen längeren Zeitraum falsche Medikamente gegeben worden. Das erklärte der Fonds Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP) - Häuser zum Leben am Montag via Aussendung. Die Teamleiterin des Ambulanzteams sowie die Direktorin des Hauses wurden freigestellt. Die Staatsanwaltschaft Wien prüft derzeit eine Stellungnahme des Trägers zu dem Sachverhalt, hieß es von der Behörde.

Polizeipersonal: Ministerium räumt "Herausforderungen" ein

Wien - Im Zuge der Debatte um Auswärtseinsätze von Polizistinnen und Polizisten aus den Bundesländern hat das Innenministerium am Montag eine personaltechnische "Herausforderung" in Wien eingeräumt. Trotz der Fülle von 900 Bewerberinnen und Bewerbern bleiben die 200 Bänke in den Polizeischulen für den Aufnahmetermin im September in der Bundeshauptstadt teils leer. Oft könnten dort Plätze nicht mit genügend qualifizierten Schülerinnen und Schülern besetzt werden, hieß es am Montag.

Abstand zwischen ÖVP und FPÖ in Niederösterreich schmilzt

St. Pölten - Der Abstand zwischen ÖVP und FPÖ in Niederösterreich wird laut einer am Montag veröffentlichten Umfrage des Instituts für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) im Auftrag des ORF NÖ kleiner. Bei der Sonntagsfrage vor der Landtagswahl 2028 erreicht die Volkspartei 35 Prozent, die FPÖ 30 Prozent. Die SPÖ kommt auf 19 Prozent, die Grünen erzielen neun und NEOS fünf Prozent. Erstmals wäre eine FPÖ-SPÖ-Mehrheit möglich. Die Mehrheit ist mit Schwarz-Blau zufrieden.

Kritik an geplanter Lkw-Maut im Burgenland

Eisenstadt - Die Lkw-Maut im Burgenland, die ab 2027 auf drei Landesstraßen eingehoben werden soll, stößt bei zahlreichen Wirtschaftstreibenden auf Kritik. Der Zentralverband Spedition & Logistik (ZV) warnte am Montag vor einem "Maut-Fleckerlteppich" und den Folgen für den Wirtschaftsstandort. Transport- und Logistikunternehmen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zusätzlich zu belasten, sei "ein Affront und standortpolitisch das völlig falsche Signal", so ZV-Präsident Alexander Friesz.

Fotokünstler Heinz Cibulka gestorben

Ladendorf - Der österreichische Fotokünstler Heinz Cibulka ist tot. Er sei bereits am vergangenen Freitag im Beisein seiner Familie in seinem Haus in Ladendorf im niederösterreichischen Weinviertel gestorben, teilte der Fotohof Salzburg unter Berufung auf Cibulkas Frau Magdalena Frey am Montag mit. Cibulka stand in enger Verbindung mit den Wiener Aktionisten und präsentierte sein Werk ab den 1970er-Jahren in zahlreichen Ausstellungen.

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red