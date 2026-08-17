Netanyahu und Kushner rücken bei Gaza-Abrüstung näher

Jerusalem/Washington/Gaza - Im Ringen um die Umsetzung des US-Friedensplans für den Gazastreifen haben sich Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und der US-Sondergesandte Jared Kushner Regierungskreisen zufolge angenähert. Beide Seiten einigten sich darauf, "dass der erste Schritt zur Entmilitarisierung des Gazastreifens darin bestehen soll, die Hamas zur Übergabe ihrer Waffen zu verpflichten", wie AFP aus israelischen Regierungskreisen erfuhr. Diesen Schritt soll ein US-General beaufsichtigen.

Gespräche über Agrarhilfen werden diese Woche fortgesetzt

Wien - Die Gespräche über Agrarhilfen wegen der Rekord-Dürreschäden sollen diese Woche fortgesetzt werden. Auf Ministerebene waren für Montag keine Verhandlungen angesetzt, es gebe aber laufend interne Abstimmungen, hieß es aus dem Büro von SPÖ-Staatssekretärin und Regierungskoordinatorin Michaela Schmidt zur APA. Zuletzt spießte es sich vor allem an der Gegenfinanzierung der Hilfen, SPÖ und NEOS pochen außerdem auf die Vorlage des Klimagesetzes.

Iran droht mit Eskalation in Straße von Hormuz

Washington/Teheran - Der Iran droht mit einer Verschärfung der Spannungen in der Straße von Hormuz und der gesamten Region, falls die USA ein vorläufiges Friedensabkommen nicht vollständig umsetzen. Teheran werde für diplomatische Bemühungen eine Frist von wenigen Wochen setzen, bevor es in die Offensive gehe, sagte ein hochrangiger iranischer Insider. Unterdessen drohte US-Präsident Donald Trump dem Oman mit Bombardierung, sollte das Sultanat Washington in der Hormuz-Frage in die Quere kommen.

Trump scheitert nach Missbrauchsurteil mit Einspruch

Washington/Wien - US-Präsident Donald Trump ist mit seinem Einspruch gegen eine Entschädigungszahlung wegen sexuellen Missbrauchs und Verleumdung in letzter Instanz gescheitert. Der Oberste Gerichtshof der USA wies Trumps Rechtsmittel am Montag ab. Das Urteil zu einer Zahlung in Höhe von 5,6 Millionen Dollar (4,83 Millionen Euro) an die frühere Journalistin E. Jean Carroll ist damit rechtskräftig. Carrolls Anwältin zufolge hatte Trump die Summe bereits im Juli überwiesen.

Anzeige nach falscher Medikamentenausgabe in Seniorenheim

Wien - In einem Heim der Wiener Häuser zum Leben sind 20 Bewohnerinnen und Bewohnern über einen längeren Zeitraum falsche Medikamente gegeben worden. Das erklärte der Fonds Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP) - Häuser zum Leben am Montag via Aussendung. Die Teamleiterin des Ambulanzteams sowie die Direktorin des Hauses wurden freigestellt. Die Staatsanwaltschaft Wien prüft derzeit eine Stellungnahme des Trägers zu dem Sachverhalt, hieß es von der Behörde.

Polizeipersonal: Ministerium räumt "Herausforderungen" ein

Wien - Im Zuge der Debatte um Auswärtseinsätze von Polizistinnen und Polizisten aus den Bundesländern hat das Innenministerium am Montag eine personaltechnische "Herausforderung" in Wien eingeräumt. Trotz der Fülle von 900 Bewerberinnen und Bewerbern bleiben die 200 Bänke in den Polizeischulen für den Aufnahmetermin im September in der Bundeshauptstadt teils leer. Oft könnten dort Plätze nicht mit genügend qualifizierten Schülerinnen und Schülern besetzt werden, hieß es am Montag.

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red