Budget - Meinl-Reisinger will Ersparnisse für Steuersenkung

Wien - Außenministerin und NEOS-Parteivorsitzende Beate Meinl-Reisinger will Budgeteinsparungen, die über den geplanten Konsolidierungspfad hinausgehen, verbindlich je zur Hälfte für Schuldenabbau und Steuersenkungen nutzen. Diesen Vorschlag machte sie am Montagabend im ORF-"Sommergespräch". Mit Bezug auf den Kanzler-Sager zur Kinderbetreuung, erneuerte die NEOS-Chefin die Forderung nach einem Pensionssplitting.

Trump strebt keine Verlängerung der Iran-Waffenruhe an

Washington/Teheran - Die USA streben nach den Worten von Präsident Donald Trump keine Verlängerung der Waffenruhe-Vereinbarung mit dem Iran an. Trump verneinte eine entsprechende Frage eines Reporters. Am Montag wäre der Stichtag gewesen, bis zu dem der Iran und die USA gemäß einer im Juni unterzeichneten Absichtserklärung ein endgültiges Friedensabkommen hätten erzielen sollen. Das am 17. Juni unterzeichnete Papier sah dafür eine Frist von 60 Tagen vor.

Tote und Verletzte bei russischen Angriffen in der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Angriffen sind Montagabend in der Ukraine mehrere Menschen getötet und verletzt worden. In Saporischschja starben ein Mann und eine Frau bei einem Drohnenangriff auf eine Kleingartenanlage, wie der regionale Militärverwalter Iwan Fedorow auf Telegram mitteilte. Bei weiteren Drohneneinschlägen sei in einer Gemeinde von Saporischschja der Strom ausgefallen. Aus der südukrainischen Hafenstadt Odessa meldeten die Behörden mindestens neun Verletzte nach Attacken.

Dutzende Verletzte nach Explosion in Kabuler Schule

Kabul - Bei einer Explosion in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind Medienberichten zufolge Dutzende Menschen verletzt worden. Bei dem Vorfall sei gegen 17.00 Uhr (Ortszeit) eine Handgranate in einer Schule detoniert, berichtete der Sender Tolonews unter Berufung auf einen Polizeisprecher. Einem Bericht der Zeitung "Hascht-e-Sobh" zufolge soll es sich bei den meisten Verletzten um Schülerinnen handeln, die zum Zeitpunkt der Explosion gerade die Schule verlassen hätten.

Discord setzt nach Suizid Livestreams in Brasilien aus

Bras�lia - Der Onlinedienst Discord hat Livestreams und Videoanrufe in Brasilien ausgesetzt, nachdem ein Mädchen während einer solchen Übertragung mutmaßlich zum Suizid angestiftet worden war. Das US-Unternehmen komme damit einer Anordnung der Nationalen Datenschutzbehörde Brasiliens (ANPD) nach, teilte der Discord-Mitgründer Stanislav Vishnevskiy am Montag in einem Blog-Eintrag mit. "Bildschirmfreigabe und Videoanrufe" seien für brasilianische Nutzer "ab sofort nicht mehr verfügbar".

Trump deutet Kontakte mit Nordkoreas Machthaber Kim an

Pjöngjang/Seoul - US-Präsident Donald Trump hat neue Kontakte mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un angedeutet. Auf die Frage, warum Kim nicht auf seine jüngst geäußerten Gesprächswünsche reagiert habe, sagte Trump am Montag vor Reportern im Oval Office: "Woher wissen Sie, dass er nicht geantwortet hat?" Als er weiter gedrängt wurde, ob Kim tatsächlich geantwortet habe, antwortete Trump: "Ja, hat er."

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red