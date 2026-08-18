18.08.2026 09:30:00

APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K

Steirer soll seine achtjährige Tochter getötet haben

Kumberg - Ein 37-Jähriger soll in der Nacht auf Dienstag seine achtjährige Tochter in Kumberg östlich von Graz mit einem Messer so schwere Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt haben, dass das Mädchen wenig später im LKH Graz gestorben ist. Der Vater unternahm einen Suizidversuch und wurde festgenommen, teilte die Landespolizeidirektion Dienstagfrüh mit. Die Mutter war zum Tatzeitpunkt im Haus, blieb aber unverletzt. Die Hintergründe der Tat bzw. das Motiv sind noch unklar.

Zehn Tote bei russischem Raketenangriff in Region Charkiw

Charkiw (Charkow) - Bei einem russischen Raketenangriff auf ein Dorf in der nordostukrainischen Region Charkiw sind örtlichen Behörden zufolge zehn Menschen getötet worden. Acht weitere Personen wurden verletzt, wie der Gouverneur der Region, Oleh Synjehubow, auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram mitteilte. Bei dem Angriff auf die Ortschaft Petschenihy seien zudem zehn Wohnhäuser, ein Cafe, eine Postfiliale, ein Geschäft und mindestens sieben Autos beschädigt worden.

Starker Regen bremste Waldbrand in der Provinz Udine

Udine - Starker Regen und nachlassender Wind haben den Vormarsch eines seit zehn Tagen wütenden Waldbrandes am Monte Amariana in der norditalienischen Provinz Udine vorübergehend gebremst. Innerhalb weniger Stunden fielen mehrere Millimeter Regen pro Quadratmeter. Die Flammen konnten dadurch zwar nicht gelöscht werden, die Niederschläge trugen jedoch dazu bei, die Brandfront unter Kontrolle zu halten.

Über 200 Waffen nach Einbruch in Freistadt sichergestellt

Freistadt - Nach dem Einbruch in ein Waffengeschäft in Freistadt am Montag in den Morgenstunden dürfte ein Großteil der Beute sichergestellt worden sein. Laut einem Polizeisprecher handelte es sich um mehr als 200 Langwaffen, Pistolen und Revolver, die verloren gegangen bzw. in einem gestohlenen Auto zurückgelassen worden waren. Die vier Täter waren noch flüchtig.

Schiff in Straße von Hormuz von Projektil getroffen

Teheran - Ein Schiff ist in der Straße von Hormuz nach Angaben der britischen Seeschifffahrtsbehörde UKMTO von einem unbekannten Projektil getroffen worden. Es gebe Schäden im Maschinenraum und ein Opfer unter der Besatzung, teilte die UKMTO mit. Die restliche Crew werde von der omanischen Küstenwache unterstützt. Berichte über Umweltschäden lagen nicht vor, die Behörden ermitteln.

Zehn-Jahres-Tief bei Asyl-Erstanträgen

Wien - Bei Asyl-Erstanträgen in Österreich ist laut Innenministerium ein Zehn-Jahres-Tief verzeichnet worden. Im Juli 2026 wurden 244 Fälle registriert, teilte man der APA mit. Im Vergleichsmonat des Vorjahres waren es noch 697 gewesen. Der Rückgang betrage also rund 65 Prozent, wurde betont. Seit Jahresbeginn mussten mehr Personen ausreisen als Erstanträge registriert wurden, verwies man auf eine "Minuszuwanderung" in den vergangenen Monaten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red

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