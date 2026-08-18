Steirer soll seine achtjährige Tochter getötet haben

Kumberg - Ein 37-Jähriger soll in der Nacht auf Dienstag seine achtjährige Tochter in Kumberg östlich von Graz mit einem Messer so schwere Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt haben, dass das Mädchen wenig später im LKH Graz gestorben ist. Der Vater unternahm einen Suizidversuch und wurde festgenommen, teilte die Landespolizeidirektion Dienstagfrüh mit. Die Mutter war zum Tatzeitpunkt im Haus, blieb aber unverletzt. Die Hintergründe der Tat bzw. das Motiv sind noch unklar.

Dürre - Billa will Bauern mehr Rindfleisch abnehmen

Wien - Der Lebensmittelhändler Billa will Bäuerinnen und Bauern, die aufgrund der Dürre mehr Rinder als üblich schlachten müssen, mehr Fleisch abnehmen und dieses in den kommenden Wochen teilweise zu Aktionspreisen verkaufen. Konkret wird die Rewe-Kette ihre Abnahmemengen um 20 Prozent erhöhen, berichtet der "Kurier" am Dienstag. Von Spar hieß es dazu auf APA-Anfrage, dass demnächst keine derartigen Aktionen geplant seien, auch Hofer und Lidl winken ab.

Debatte um Entfernung von Munition nach Föhrenwald-Bränden

St. Egyden am Steinfeld - Nach den Großbränden im Föhrenwald in St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) stellt sich die Frage, wie sich künftig derartige Ereignisse verhindern lassen. Beide Male soll Phosphor in Munitionsteilen einer gesprengten Fabrik das Feuer ausgelöst haben. Für die Suche müssten die Grundstückseigentümer eine Firma beauftragen. Der Entminungsdienst ist erst nach einem Fund für die Bergung zuständig, hieß es auf Anfrage. Der Feuerwehreinsatz lief indes am Dienstag weiter.

Meta vor Milliardenprozess in den USA wegen Suchtpotenzial

Oakland (Kalifornien) - Meta wird vorgeworfen, Jugendliche süchtig nach Facebook und Instagram gemacht zu haben. Am Dienstag beginnen in Kalifornien die ersten Plädoyers eines Prozesses, in dem mehrere US-Bundesstaaten fast 200 Milliarden Dollar an Strafzahlungen sowie eine grundlegende Überarbeitung der beiden Apps fordern. Nach der Jury-Auswahl in der vergangenen Woche beginnt vor dem Bundesgericht in Oakland nun die eigentliche Verhandlung in der Sache. Der Prozess soll rund sechs Wochen dauern.

32 Prozent der Schüler und Jugendlichen erhalten Nachhilfe

Wien - Der Bedarf an privater Nachhilfe ist weiterhin hoch: Laut dem am Dienstag veröffentlichten Nachhilfebarometer 2026 der Arbeiterkammer (AK) erhalten 338.000 Kinder und Jugendliche (32 Prozent aller Schülerinnen und Schüler) Nachhilfe - zum Vergleich: Im Vorjahr waren es 31 Prozent. Familien geben durchschnittlich 720 Euro pro Kind und Jahr für Nachhilfe aus, in Summe sind dies pro Jahr 144 Millionen Euro für bezahlte Nachhilfe.

Erdbeben-Schäden in Kolumbien auf Milliarden geschätzt

Bogota/Washington - Das heftige Erdbeben in Kolumbien hat laut einer ersten Schätzung Milliardenschäden in dem südamerikanischen Land angerichtet. Die Gesamtschäden in den betroffenen Regionen im Westen des Landes beliefen sich auf etwa 30 Billionen Pesos (etwa 8,3 Milliarden Euro), teilte der erst seit eineinhalb Wochen amtierende Präsident Abelardo de la Espriella am Montag (Ortszeit) in einer Videoansprache mit. Unterdessen versprach Kolumbiens Popstar Shakira Hilfe für zerstörte Schulen.

Verstärkte gegenseitige Angriffe im Ukraine-Krieg

Charkiw (Charkow) - Bei einem russischen Raketenangriff auf ein Dorf in der nordostukrainischen Region Charkiw sind örtlichen Behörden zufolge zehn Menschen getötet worden. Acht weitere Personen wurden verletzt, wie der Gouverneur der Region, Oleh Synjehubow, auf Telegram mitteilte. Unterdessen griff die Ukraine Moskau in der Nacht auf Dienstag mit Hunderten Drohnen an. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur TASS handelte es sich um die heftigste derartige Attacke seit zwei Jahren.

Starker Regen bremste Waldbrand in der Provinz Udine

Udine - Starker Regen und nachlassender Wind haben den Vormarsch eines seit zehn Tagen wütenden Waldbrandes am Monte Amariana in der norditalienischen Provinz Udine vorübergehend gebremst. Innerhalb weniger Stunden fielen mehrere Millimeter Regen pro Quadratmeter. Die Flammen konnten dadurch zwar nicht gelöscht werden, die Niederschläge trugen jedoch dazu bei, die Brandfront unter Kontrolle zu halten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red