Steirer soll seine achtjährige Tochter getötet haben

Kumberg - Ein 37-Jähriger soll in der Nacht auf Dienstag seine achtjährige Tochter in Kumberg östlich von Graz mit einem Messer so schwere Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt haben, dass das Mädchen wenig später im LKH Graz gestorben ist. Der Vater unternahm einen Suizidversuch und wurde festgenommen, teilte die Landespolizeidirektion Dienstagfrüh mit. Die Mutter war zum Tatzeitpunkt im Haus, blieb aber unverletzt. Die Hintergründe der Tat bzw. das Motiv sind noch unklar.

Karner zufrieden über Verlauf von Rückkehr-Aktion für Syrer

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat am Dienstag eine Zwischenbilanz der derzeit laufenden Rückkehr-Aktion für Menschen aus Syrien gezogen. Im Juli, August und September wird die Heimreise mit einer Prämie von bis zu 3.000 Euro unterstützt. Allein im Juli hätten 125 syrische Staatsbürger Österreich verlassen, hieß es in einer Pressekonferenz. Weitere Ausreisen sind in Vorbereitung.

Selenskyj kündigt Reaktion auf Angriff in Region Charkiw an

Charkiw (Charkow) - Bei einem russischen Raketenangriff auf ein Dorf in der nordostukrainischen Region Charkiw sind örtlichen Behörden zufolge zehn Menschen getötet worden. 17 weitere Personen wurden verletzt, wie der Gouverneur der Region, Oleh Synjehubow, auf Telegram mitteilte. "Wir werden definitiv auf diese russische Attacke reagieren", erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Plattform X. Eine russische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.

Meta vor Milliardenprozess in den USA wegen Suchtpotenzial

Oakland (Kalifornien) - Meta wird vorgeworfen, Jugendliche süchtig nach Facebook und Instagram gemacht zu haben. Am Dienstag beginnen in Kalifornien die ersten Plädoyers eines Prozesses, in dem mehrere US-Bundesstaaten fast 200 Milliarden Dollar an Strafzahlungen sowie eine grundlegende Überarbeitung der beiden Apps fordern. Nach der Jury-Auswahl in der vergangenen Woche beginnt vor dem Bundesgericht in Oakland nun die eigentliche Verhandlung in der Sache. Der Prozess soll rund sechs Wochen dauern.

Iran: Straße von Hormuz bleibt vorerst geschlossen

Teheran/Sanaa - Die Straße von Hormuz bleibt nach Angaben des Irans so lange geschlossen, bis die USA die Bedingungen des vorläufigen Abkommens erfüllten. Darunter sei die Aufhebung der Seeblockade und der Sanktionen sowie die Freigabe der eingefrorenen iranischen Vermögenswerte, erklärte der iranische Chefunterhändler Mohammed Baqer Qalibaf in einer von den staatlichen Medien veröffentlichten Stellungnahme am Dienstag.

Dürre - Billa will Bauern mehr Rindfleisch abnehmen

Wien - Der Lebensmittelhändler Billa will Bäuerinnen und Bauern, die aufgrund der Dürre mehr Rinder als üblich schlachten müssen, mehr Fleisch abnehmen und dieses in den kommenden Wochen teilweise zu Aktionspreisen verkaufen. Konkret wird die Rewe-Kette ihre Abnahmemengen um 20 Prozent erhöhen, berichtet der "Kurier" am Dienstag. Von Spar hieß es dazu auf APA-Anfrage, dass demnächst keine derartigen Aktionen geplant seien, auch Hofer und Lidl winken ab.

32 Prozent der Schüler und Jugendlichen erhalten Nachhilfe

Wien - Der Bedarf an privater Nachhilfe ist weiterhin hoch: Laut dem am Dienstag veröffentlichten Nachhilfebarometer 2026 der Arbeiterkammer (AK) erhalten 338.000 Kinder und Jugendliche (32 Prozent aller Schülerinnen und Schüler) Nachhilfe - zum Vergleich: Im Vorjahr waren es 31 Prozent. Familien geben durchschnittlich 720 Euro pro Kind und Jahr für Nachhilfe aus, in Summe sind dies pro Jahr 144 Millionen Euro für bezahlte Nachhilfe.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red