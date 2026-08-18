Steirer soll seine achtjährige Tochter getötet haben

Kumberg - Ein 37-Jähriger soll in der Nacht auf Dienstag seiner achtjährigen Tochter in Kumberg bei Graz mit einem Messer so schwere Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt haben, dass das Mädchen wenig später im LKH Graz starb. Der Vater unternahm einen Suizidversuch und wurde festgenommen, so die Landespolizeidirektion. Die Mutter war zur Tatzeit im Haus, blieb aber unverletzt. Die Hintergründe der Tat bzw. das Motiv sind unklar. Vater und Mutter konnten noch nicht befragt werden.

Iran - Trump: Straße von Hormuz "Neues US-Territorium"

Teheran/Sanaa - Die Straße von Hormuz bleibt nach Angaben des Irans so lange geschlossen, bis die USA die Bedingungen des vorläufigen Abkommens erfüllten. Das erklärte der iranische Chefunterhändler Mohammed Baqer Qalibaf am Dienstag. US-Präsident Donald Trump veröffentlichte unterdessen auf seiner Plattform Truth Social eine Karte mit der Straße von Hormuz und der Überschrift "New U.S. Territory" (Neues US-Gebiet).

Deutliche Ernteeinbußen bei Obst und Gemüse erwartet

Wien - Die extreme Dürre führt auch im heimischen Obst- und Gemüsebau zu erheblichen Ertragsverlusten. Im Obstbau werde aktuell eine um rund ein Drittel geringere Ernte erwartet, im Gemüsebau werde mit Einbußen von durchschnittlich 45 Prozent gerechnet, hieß es am Dienstag in einer Aussendung der Landwirtschaftskammer (LKÖ). Angespannt sei die Lage vor allem in östlichen Obstbauregionen, grundsätzlich fehle es zunehmend an Bewässerungsmöglichkeiten.

Karner zufrieden über Verlauf von Rückkehr-Aktion für Syrer

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat am Dienstag eine Zwischenbilanz der derzeit laufenden Rückkehr-Aktion für Menschen aus Syrien gezogen. Im Juli, August und September wird die Heimreise mit einer Prämie von bis zu 3.000 Euro unterstützt. Allein seit Juli hätten 240 syrische Staatsbürger Österreich verlassen, hieß es in einer Pressekonferenz. Weitere Ausreisen sind in Vorbereitung.

Selenskyj kündigt Reaktion auf Angriff in Region Charkiw an

Charkiw (Charkow) - Bei einem russischen Raketenangriff auf ein Dorf in der nordostukrainischen Region Charkiw sind örtlichen Behörden zufolge zehn Menschen getötet worden. 17 weitere Personen wurden verletzt, wie der Gouverneur der Region, Oleh Synjehubow, auf Telegram mitteilte. "Wir werden definitiv auf diese russische Attacke reagieren", erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Plattform X. Eine russische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.

Meta vor Milliardenprozess in den USA wegen Suchtpotenzial

Oakland (Kalifornien) - Meta wird vorgeworfen, Jugendliche süchtig nach Facebook und Instagram gemacht zu haben. Am Dienstag beginnen in Kalifornien die ersten Plädoyers eines Prozesses, in dem mehrere US-Bundesstaaten fast 200 Milliarden Dollar an Strafzahlungen sowie eine grundlegende Überarbeitung der beiden Apps fordern. Nach der Jury-Auswahl in der vergangenen Woche beginnt vor dem Bundesgericht in Oakland nun die eigentliche Verhandlung in der Sache. Der Prozess soll rund sechs Wochen dauern.

US-Rapper Kanye West plant zwei Shows in Russland

St. Petersburg - Der umstrittene US-Rapper Ye, auch bekannt als Kanye West, hat mitten in Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine zwei Shows für Oktober in St. Petersburg angekündigt. Möglich sei auch ein Treffen des Musikers mit Kremlchef Wladimir Putin, wenn es in den Terminkalender des Präsidenten passe, sagte die Parlamentsabgeordnete Swetlana Schurowa. Zuvor hatten die Organisatoren mitgeteilt, dass West von einem solchen Treffen "träume".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red