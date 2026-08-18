Angriff auf Justiz nach rechtskräftiger Grasser-Verurteilung

Wien - Bei der Staatsanwaltschaft Wien ist ein brisantes Ermittlungsverfahren um einen schwerwiegenden Angriff auf die unabhängige Justiz und damit den Rechtsstaat anhängig. Das belegen Unterlagen, die der APA und dem "Falter" vorliegen. Nachdem der Oberste Gerichtshof (OGH) im März 2025 die Verurteilung von Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser in der BUWOG-Affäre bestätigt hatte, wurde mit fragwürdigen Methoden versucht, das rechtskräftige Urteil zu "kippen".

Iran - Trump: Straße von Hormuz "Neues US-Territorium"

Teheran/Sanaa - Die Straße von Hormuz bleibt nach Angaben des Irans so lange geschlossen, bis die USA die Bedingungen des vorläufigen Abkommens erfüllten. Das erklärte der iranische Chefunterhändler Mohammed Baqer Qalibaf am Dienstag. US-Präsident Donald Trump veröffentlichte unterdessen auf seiner Plattform Truth Social eine Karte mit der Straße von Hormuz und der Überschrift "New U.S. Territory" (Neues US-Gebiet).

Steirer soll seine achtjährige Tochter getötet haben

Kumberg - Ein 37-Jähriger soll in der Nacht auf Dienstag seiner achtjährigen Tochter in Kumberg bei Graz mit einem Messer so schwere Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt haben, dass das Mädchen wenig später im LKH Graz starb. Der Vater unternahm einen Suizidversuch und wurde festgenommen, so die Landespolizeidirektion. Die Mutter war zur Tatzeit im Haus, blieb aber unverletzt. Die Hintergründe der Tat bzw. das Motiv sind unklar. Vater und Mutter konnten noch nicht befragt werden.

Deutliche Ernteeinbußen bei Obst und Gemüse erwartet

Wien - Die extreme Dürre führt auch im heimischen Obst- und Gemüsebau zu erheblichen Ertragsverlusten. Im Obstbau werde aktuell eine um rund ein Drittel geringere Ernte erwartet, im Gemüsebau werde mit Einbußen von durchschnittlich 45 Prozent gerechnet, hieß es am Dienstag in einer Aussendung der Landwirtschaftskammer (LKÖ). Angespannt sei die Lage vor allem in östlichen Obstbauregionen, grundsätzlich fehle es zunehmend an Bewässerungsmöglichkeiten.

Selenskyj kündigt Reaktion auf Angriff in Region Charkiw an

Charkiw (Charkow) - Bei einem russischen Raketenangriff auf ein Dorf in der nordostukrainischen Region Charkiw sind örtlichen Behörden zufolge zehn Menschen getötet worden. 18 weitere Personen wurden verletzt, wie der Gouverneur der Region, Oleh Synjehubow, auf Telegram mitteilte. "Wir werden definitiv auf diese russische Attacke reagieren", erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Plattform X. Eine russische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.

Karner zufrieden über Verlauf von Rückkehr-Aktion für Syrer

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat am Dienstag eine Zwischenbilanz der derzeit laufenden Rückkehr-Aktion für Menschen aus Syrien gezogen. Im Juli, August und September wird die Heimreise mit einer Prämie von bis zu 3.000 Euro unterstützt. Allein seit Juli hätten 240 syrische Staatsbürger Österreich verlassen, hieß es in einer Pressekonferenz. Weitere Ausreisen sind in Vorbereitung.

50-Jährige in Kärnten wegen versuchten Mordes verurteilt

Klagenfurt - Eine 50-jährige Kärntnerin ist am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt wegen versuchten Mordes zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Die Frau soll im vergangenen Dezember zweimal auf Brust und Bauch ihres Ehemannes eingestochen haben. Der Mann überlebte nur dank des Notrufes der beiden gemeinsamen Kinder, die die Tat teilweise beobachtet hatten. Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig.

32 Prozent der Schüler und Jugendlichen erhalten Nachhilfe

Wien - Der Bedarf an privater Nachhilfe ist weiterhin hoch: Laut dem am Dienstag veröffentlichten Nachhilfebarometer 2026 der Arbeiterkammer (AK) erhalten 338.000 Kinder und Jugendliche (32 Prozent aller Schülerinnen und Schüler) Nachhilfe - zum Vergleich: Im Vorjahr waren es 31 Prozent. Familien geben durchschnittlich 720 Euro pro Kind und Jahr für Nachhilfe aus, in Summe sind dies pro Jahr 144 Millionen Euro für bezahlte Nachhilfe.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red