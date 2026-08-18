Iran - Trump: Straße von Hormuz "Neues US-Territorium"

Teheran/Sanaa - Die Straße von Hormuz bleibt nach Angaben des Irans so lange geschlossen, bis die USA die Bedingungen des vorläufigen Abkommens erfüllten. Das erklärte der iranische Chefunterhändler Mohammed Baqer Qalibaf am Dienstag. US-Präsident Donald Trump veröffentlichte unterdessen auf seiner Plattform Truth Social eine Karte mit der Straße von Hormuz und der Überschrift "New U.S. Territory" (Neues US-Gebiet).

Steirer soll seine achtjährige Tochter getötet haben

Kumberg - Ein 37-Jähriger soll in der Nacht auf Dienstag seiner achtjährigen Tochter in Kumberg bei Graz mit einem Messer so schwere Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt haben, dass das Mädchen wenig später im LKH Graz starb. Der Vater unternahm einen Suizidversuch und wurde festgenommen, so die Landespolizeidirektion. Die Mutter war zur Tatzeit im Haus, blieb aber unverletzt. Die Hintergründe der Tat bzw. das Motiv sind unklar. Vater und Mutter konnten noch nicht befragt werden.

Angriff auf Justiz nach rechtskräftiger Grasser-Verurteilung

Wien - Bei der Staatsanwaltschaft Wien ist ein brisantes Ermittlungsverfahren um einen schwerwiegenden Angriff auf die unabhängige Justiz und damit den Rechtsstaat anhängig. Das belegen Unterlagen, die der APA und dem "Falter" vorliegen. Nachdem der Oberste Gerichtshof (OGH) im März 2025 die Verurteilung von Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser in der BUWOG-Affäre bestätigt hatte, wurde mit fragwürdigen Methoden versucht, das rechtskräftige Urteil zu "kippen".

Tote und Verletzte bei Israel-Angriff in Gaza

Gaza - Im Gazastreifen sind Dienstagabend palästinensischen Angaben zufolge sechs Menschen bei einem israelischen Angriff ums Leben gekommen. Israels Armee teilte mit, sie habe mehrere Kommandanten der islamistischen Terrororganisation Hamas im Viertel Al-Shati in Gaza-Stadt ins Visier genommen. Diese hätten Angriffe auf israelische Soldaten in dem Küstengebiet geplant. Mitarbeiter des für die Opfer zuständigen Shifa-Krankenhauses teilten mit, es habe auch mehrere Verletzte gegeben.

Selenskyj kündigt Reaktion auf Angriff in Region Charkiw an

Charkiw (Charkow) - Bei einem russischen Raketenangriff auf ein Dorf in der nordostukrainischen Region Charkiw sind örtlichen Behörden zufolge zehn Menschen getötet worden. 18 weitere Personen wurden verletzt, wie der Gouverneur der Region, Oleh Synjehubow, auf Telegram mitteilte. "Wir werden definitiv auf diese russische Attacke reagieren", erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Plattform X. Eine russische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.

Prozess gegen Meta wegen App-Nutzung durch Kinder gestartet

Oakland (Kalifornien) - Für den Facebook-Konzern Meta hat ein potenziell folgenschwerer Prozess begonnen, in dem es um die Nutzung seiner Apps durch Kinder geht. Mehrere US-Bundesstaaten werfen dem Unternehmen vor, Kinder bewusst zu einer ausufernden Nutzung von Facebook und Instagram verleitet zu haben. Zugleich habe Meta Risiken vor Eltern und der Öffentlichkeit verborgen. Der Konzern weist die Vorwürfe zurück.

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red