Angriff auf Justiz nach rechtskräftiger Grasser-Verurteilung

Wien - Bei der Staatsanwaltschaft Wien ist ein brisantes Ermittlungsverfahren um einen schwerwiegenden Angriff auf die unabhängige Justiz und damit den Rechtsstaat anhängig. Das belegen Unterlagen, die der APA und dem "Falter" vorliegen. Nachdem der Oberste Gerichtshof (OGH) im März 2025 die Verurteilung von Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser in der BUWOG-Affäre bestätigt hatte, wurde mit fragwürdigen Methoden versucht, das rechtskräftige Urteil zu "kippen".

Frankreich weist zwei iranische Diplomaten aus

Teheran/Paris - Frankreich wirft dem Iran einen Übergriff auf zwei französische Diplomaten vor und weist als Reaktion darauf zwei Botschaftsmitarbeiter der Islamischen Republik aus. Die Diplomaten seien zu unerwünschten Personen erklärt worden, teilte das französische Außenministerium mit. In den kommenden Tagen sollen sie Frankreich verlassen, wie Frankreichs Chefdiplomat Jean-No�l Barrot schrieb. Nach Angaben aus Frankreich dementierte Teheran den Übergriff.

OpenAI verlangsamt Modellentwicklung

San Francisco - Der ChatGPT-Entwickler OpenAI verlangsamt nach einem Hackerangriff seines eigenen Systems die Entwicklung seiner Modelle für Künstliche Intelligenz (KI). Außerdem würden die Forschungs- und Trainingssysteme überarbeitet, teilte OpenAI am Dienstag mit. Hintergrund ist ein weltweit Aufsehen erregender Vorfall vom Juli, bei dem ein KI-Agent während eines Tests das Start-up Hugging Face gehackt hatte.

Meinl-Reisinger bespricht in Finnland hybride Bedrohungen

Wien/Helsinki - Die Sicherheitspolitik steht im Zentrum eines Besuchs von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) in Finnland. Sie tauscht sich am Mittwoch mit ihrer finnischen Kollegin Elina Valtonen in Helsinki über die europäische Sicherheitsarchitektur, die Stärkung der Resilienz und den Schutz vor hybriden Bedrohungen, Desinformation und Fake News aus. Finnland gab nach Russlands Überfall auf die Ukraine seine Bündnisfreiheit auf und trat 2023 gemeinsam mit Schweden der NATO bei.

Selenskyj kündigt Reaktion auf Angriff in Region Charkiw an

Charkiw (Charkow) - Bei einem russischen Raketenangriff auf ein Dorf in der nordostukrainischen Region Charkiw sind örtlichen Behörden zufolge zehn Menschen getötet worden. 18 weitere Personen wurden verletzt, wie der Gouverneur der Region, Oleh Synjehubow, auf Telegram mitteilte. "Wir werden definitiv auf diese russische Attacke reagieren", erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Plattform X. Eine russische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.

Prozess gegen Meta wegen App-Nutzung durch Kinder gestartet

Oakland (Kalifornien) - Für den Facebook-Konzern Meta hat ein potenziell folgenschwerer Prozess begonnen, in dem es um die Nutzung seiner Apps durch Kinder geht. Mehrere US-Bundesstaaten werfen dem Unternehmen vor, Kinder bewusst zu einer ausufernden Nutzung von Facebook und Instagram verleitet zu haben. Zugleich habe Meta Risiken vor Eltern und der Öffentlichkeit verborgen. Der Konzern weist die Vorwürfe zurück.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red