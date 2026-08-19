Angriff auf Justiz nach rechtskräftiger Grasser-Verurteilung

Wien - Bei der Staatsanwaltschaft Wien ist ein brisantes Ermittlungsverfahren um einen schwerwiegenden Angriff auf die unabhängige Justiz und damit den Rechtsstaat anhängig. Das belegen Unterlagen, die der APA und dem "Falter" vorliegen. Nachdem der Oberste Gerichtshof (OGH) im März 2025 die Verurteilung von Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser in der BUWOG-Affäre bestätigt hatte, wurde mit fragwürdigen Methoden versucht, das rechtskräftige Urteil zu "kippen".

Inflation im Juli auf 2,8 Prozent gesunken

Wien - Die Inflation ist im Juli laut Statistik Austria auf 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gesunken. Damit war sie um 0,1 Prozentpunkte höher als in der Schnellschätzung Ende Juli erwartet, wie die Behörde am Mittwoch bekanntgab. Im Juni lag die Teuerungsrate noch bei 3,2 Prozent. Gedämpft wurde die Teuerung von niedrigeren Lebensmittelpreisen. Seit Anfang Juli greift die von der Regierung eingeführte Mehrwertsteuersenkung auf einige Grundnahrungsmittel.

Waldbrand in Ostbelgien laut Behörden "eingekreist"

Lüttich - Der massive Waldbrand in Ostbelgien nahe der Grenze zu Deutschland ist nach Behördenangaben "eingekreist" worden. Die Flammen breiteten sich nicht weiter Richtung Deutschland aus, sagte der Leiter der Krisenkommunikation der Provinz Lüttich, Tony Hosmans, am Mittwoch. Die Lage im Naturschutzgebiet Hohes Venn bleibe allerdings kompliziert, fügte Hosmans hinzu. Der Brand sei an mehreren Stellen wieder aufgeflammt. Im Tagesverlauf solle das Feuer unter Kontrolle gebracht werden.

Prozess gegen Meta wegen App-Nutzung durch Kinder gestartet

Oakland (Kalifornien) - Im womöglich wegweisenden US-Prozess um Social-Media-Sucht durch Instagram und Facebook hat die Staatsanwaltschaft dem Meta-Konzern schwere Vorwürfe gemacht. Meta habe Kinder und Jugendliche abhängig gemacht, die Funktionsweise ihrer Gehirne "ausgenutzt" und die Öffentlichkeit in die Irre geführt, sagte Kaliforniens stellvertretende Generalstaatsanwältin Megan O'Neill am Dienstag in ihrem Eröffnungsplädoyer. Die Verteidigung wies die Vorwürfe zurück.

Wieder mehr Suspendierungen an Schulen

Wien - Die Zahl der Suspendierungen an Schulen ist im vergangenen Schuljahr erneut angestiegen. Laut Zahlen des Bildungsministeriums sind 2025/26 2.440 Kinder und Jugendliche vorübergehend vom Unterricht ausgeschlossen worden - im Schuljahr davor waren es noch 2.187, 2023/24 2.013 und 2022/23 1.911. Ab Herbst gibt es für betroffene Schülerinnen und Schüler eine verpflichtende Suspendierungsbegleitung mit einem Mix aus Unterricht und Maßnahmen zur "Reintegration".

Geplante Zölle gegen Kanada in letzter Minute ausgesetzt

Washington/Ottawa - Kurz vor dem Inkrafttreten neuer Zölle auf eine Reihe von kanadischen Produkten hat US-Präsident Donald Trump seine Pläne auf Eis gelegt. Die Erhebung der Importgebühren solle um drei Tage ausgesetzt werden, damit beide Seiten einen Deal für das Öl-Pipeline-Projekt Keystone XL abschließen könnten, teilte er auf seiner Plattform Truth Social mit.

Leichtfried will strengere Regeln für Telegram

Wien - Staatsschutz-Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ) will Telegram an die Kandare nehmen. Der Messenger-Dienst ist ein wichtiger digitaler Schauplatz für Akteure in den Bereichen Rechtsextremismus und islamistischer Extremismus, wo Propaganda verbreitet, Anhänger radikalisiert und neue Mitglieder rekrutiert werden. "Wir dürfen nicht länger zusehen, wie sich auf Telegram ungehindert Desinformationskampagnen und extremistische Netzwerke ausbreiten", warnt Leichtfried.

Bodenschutz der Bundesländer ist bestenfalls "lückenhaft

Wien - Ein "klares Versagen der Bodenpolitik" lautet kurz zusammengefasst das Resümee des "WWF-Bodenreports 2026", für den die österreichischen Bundesländer und ihre Bemühungen im Bodenschutz analysiert worden sind. Salzburg schnitt dabei mit Note 3,1 auf der fünfstufigen Bewertungsskala noch am besten ab, bekam aber trotzdem nur die Einstufung "lückenhaft". Kärnten und Oberösterreich landeten hingegen auf den hinteren Rängen und bekamen das insgesamt fünfmal vergebene "kritisch".

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red