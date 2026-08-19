Niedrigere Lebensmittelpreise dämpften Inflation im Juli

Wien - Die Inflation ist im Juli laut Statistik Austria auf 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gesunken. Damit war sie um 0,1 Prozentpunkte höher als in der Schnellschätzung Ende Juli erwartet, wie die Behörde am Mittwoch bekanntgab. Im Juni lag die Teuerungsrate im Jahresabstand noch bei 3,2 Prozent. Gedämpft wurde die Teuerung von niedrigeren Lebensmittelpreisen. Seit Anfang Juli greift die Mehrwertsteuersenkung auf einige Grundnahrungsmittel.

Knochen eines seit 1991 Vermissten auf Tiroler Berg entdeckt

Innsbruck - Ein Knochen eines bereits seit 1991 abgängigen, damals 22-jährigen Südtirolers ist Ende Juni von einem Wanderer in einer "Schotterreise" im Bereich der "Vorderen Brandjochspitze" auf der Innsbrucker Nordkette gefunden worden. Durch eine von der Innsbrucker Gerichtsmedizin durchgeführte DNA-Untersuchung konnte der Knochen dem Mann zugeordnet werden, berichtete die Polizei am Mittwoch. Darüber hinaus wurden weitere zehn Knochen gefunden, die aber Tieren zuzurechnen waren.

Nach Tötung von achtjähriger Steirerin - Suche nach Motiv

Kumberg/Graz - Nach dem Tod einer achtjährigen Steirerin, die mutmaßlich von ihrem eigenen Vater mit einem Messer mehrfach schwer verletzt worden war, ist die Polizei am Mittwoch weiterhin auf der Suche nach dem Motiv. Der Verdächtige soll am Vormittag befragt werden. Außerdem werden zahlreiche Erhebungen im Umfeld durchgeführt: Andere Familienmitglieder, vor allem die Frau des 37-Jährigen, sowie auch andere Angehörige und Nachbarn werden befragt, hieß es seitens der Landespolizeidirektion.

Ukraine: Vier Tote nach russischem Drohnenangriff auf Bus

Cherson - In der südukrainischen Stadt Cherson ist nach Angaben der dortigen Behörden ein Bus zum Ziel eines russischen Drohnenangriffs geworden. Dabei wurden am Mittwochmorgen vier Menschen getötet, wie Regionalgouverneur Olexandr Prokudin auf Telegram mitteilte. Vier weitere Personen seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Prokudin veröffentlichte zudem verschwommene Fotos, die einen gelben Bus mit blutverschmierten Stufen und zerbrochenen Fenstern zeigen.

Wieder mehr Suspendierungen an Schulen

Wien - Die Zahl der Suspendierungen an Schulen ist im vergangenen Schuljahr erneut angestiegen. Laut Zahlen des Bildungsministeriums sind 2025/26 2.440 Kinder und Jugendliche vorübergehend vom Unterricht ausgeschlossen worden - im Schuljahr davor waren es noch 2.187, 2023/24 2.013 und 2022/23 1.911. Ab Herbst gibt es für betroffene Schülerinnen und Schüler eine verpflichtende Suspendierungsbegleitung mit einem Mix aus Unterricht und Maßnahmen zur "Reintegration".

Bodenschutz der Bundesländer ist bestenfalls "lückenhaft"

Wien - Ein "klares Versagen der Bodenpolitik" lautet kurz zusammengefasst das Resümee des "WWF-Bodenreports 2026", für den die österreichischen Bundesländer und ihre Bemühungen im Bodenschutz analysiert worden sind. Salzburg schnitt dabei mit Note 3,1 auf der fünfstufigen Bewertungsskala noch am besten ab, bekam aber trotzdem nur die Einstufung "lückenhaft". Kärnten und Oberösterreich landeten hingegen auf den hinteren Rängen und bekamen das insgesamt fünfmal vergebene "kritisch".

Über 30 Tote nach Minenunglück in Afrika

Yaounde/Bangui - Bei einem Erdrutsch in einer Goldmine an der Grenze zwischen Kamerun und der Zentralafrikanischen Republik sind Behörden zufolge mindestens 33 Menschen ums Leben gekommen. Man gehe davon aus, dass zahlreiche weitere Bergleute verschüttet worden seien, sagte Julien Martial Asse, der Kommunalverwalter der kamerunischen Grenzstadt Garoua-Boula�, in deren Nähe sich die Mine befindet. Der Erdrutsch der handwerklich betriebenen Abbaustätte ereignete sich am Dienstagmittag.

Iran warnt Golfstaaten vor Unterstützung der US-Armee

Teheran - Die iranische Armee hat die Golfstaaten vor einer Unterstützung der US-Streitkräfte gewarnt. Jeglicher Beistand, der dem US-Militär gewährt werde, komme einer Beteiligung an den Einsätzen der Vereinigten Staaten gleich, sagte Generalstabschef Ali Abdollahi am Mittwoch laut der Nachrichtenagentur Mehr. Der Iran-Krieg hatte am 28. Februar mit Angriffen der USA und Israels auf den Iran begonnen. Teheran reagierte mit Angriffen unter anderem auf US-Stützpunkte in der Region.

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red