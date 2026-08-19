Kritik an Anwälten nach Vorgehen gegen Grasser-Richterin

Wien - Nachdem bekannt wurde, dass mit mutmaßlich gefälschten Unterlagen eine mögliche Befangenheit und Bestechlichkeit der BUWOG-Richterin Marion Hohenecker behauptet wurde, gibt es Kritik am Vorgehen der Anwälte von Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser. Diese wollten offenbar eine Wiederaufnahme des BUWOG-Verfahrens erreichen und hatten daher Hohenecker wegen Amtsmissbrauchs und Bestechlichkeit angezeigt. Die Richtervereinigung sieht damit "rote Linien mehr als überschritten".

Nach Tötung von achtjähriger Steirerin - Vater geständig

Kumberg/Graz - Nach dem Tod einer achtjährigen Steirerin hat der Vater am Mittwoch vor der Polizei gestanden. Er gab an, dass er nach Streitigkeiten mit seiner Partnerin Suizid begehen wollte. Zuvor wollte er die Tochter töten, gab er bei der Vernehmung an. Die Obduktion ergab, dass das Mädchen aufgrund von starkem Blutverlust in Folge der schweren Schnitt- und Stichverletzungen gestorben ist, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.

Niedrigere Lebensmittelpreise dämpften Inflation im Juli

Wien - Die Inflation ist im Juli laut Statistik Austria auf 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gesunken. Damit war sie um 0,1 Prozentpunkte höher als in der Schnellschätzung Ende Juli erwartet, wie die Behörde am Mittwoch bekanntgab. Im Juni lag die Teuerungsrate im Jahresabstand noch bei 3,2 Prozent. Gedämpft wurde die Teuerung von niedrigeren Lebensmittelpreisen. Seit Anfang Juli greift die Mehrwertsteuersenkung auf einige Grundnahrungsmittel.

Rekordzahl an Angriffen auf UNO-Helfer

Genf - Im vergangenen Jahr sind laut den Vereinten Nationen (UNO) so viele Mitarbeitende von Hilfsorganisationen angegriffen worden wie noch nie zuvor. Rund 907 Helferinnen und Helfer seien 2025 getötet, verletzt oder entführt worden, teilte die UNO am Mittwoch mit. Im Vorjahr lag diese Zahl bei 833. Die Zahl der Todesopfer sank dabei leicht auf 350 nach einem Rekordhoch von 387 im Jahr 2024. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres nannte das Ausmaß der Gewalt entsetzlich.

In Österreich gibt es zu wenig Erwachsenenvertreter

Wien - 75.800 Menschen hatten Ende 2025 in Österreich einen Erwachsenenvertreter. Während die Zahl der Betroffenen steigt, ging die Zahl der Betreuenden seit Inkrafttreten des Erwachsenenschutzgesetzes 2018 stetig zurück. Laut dem VertretungsNetz reduzierte sich die Zahl der gerichtlich bestellten Erwachsenenvertretungen - früher Sachwalterschaften - von rund 52.700 auf 35.000. Das VertretungsNetz warnte am Mittwoch vor der Reduzierung menschenrechtlicher Standards.

Wiener "Auszeit-WG": Gericht fällt ersten Beschluss

Wien - Wie es im Fall des ersten Bewohners der Wiener "Auszeit-WG" weitergeht, entscheidet das Bezirksgericht Innere Stadt seit Mittwochvormittag unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Konkret geht es in der mündlichen Verhandlung um die "Ausgestaltung der freiheitsbeschränkenden Maßnahme", sagte Gerichtssprecher Markus Riedl der APA. Bei Unzulässigkeit muss der 13-Jährige sofort entlassen werden. Ob der Bursche selbst vor Ort ist, war vorerst noch unklar.

Bodenschutz der Bundesländer ist bestenfalls "lückenhaft"

Wien - Ein "klares Versagen der Bodenpolitik" lautet kurz zusammengefasst das Resümee des "WWF-Bodenreports 2026", für den die österreichischen Bundesländer und ihre Bemühungen im Bodenschutz analysiert worden sind. Salzburg schnitt dabei mit Note 3,1 auf der fünfstufigen Bewertungsskala noch am besten ab, bekam aber trotzdem nur die Einstufung "lückenhaft". Kärnten und Oberösterreich landeten hingegen auf den hinteren Rängen und bekamen das insgesamt fünfmal vergebene "kritisch".

Ukraine: Vier Tote nach russischem Drohnenangriff auf Bus

Cherson - Russland hat nach ukrainischen Behördenangaben bei einem Drohnenangriff auf einen Kleinbus in der südukrainischen Stadt Cherson mindestens vier Menschen getötet und fünf weitere verletzt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach am Mittwoch von einer brutalen "Safari", mit der Russland gezielt Jagd auf Menschen mache. Das habe "längst die Grenzen dessen überschritten, was sich ein normaler Mensch überhaupt vorstellen kann", teilte der Staatschef bei Telegram mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red