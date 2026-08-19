Kritik an Anwälten nach Vorgehen gegen Grasser-Richterin

Wien - Nach dem Versuch, mit mutmaßlich gefälschten Unterlagen gegen BUWOG-Richterin Marion Hohenecker diskreditierend vorzugehen, zeigt sich Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) tief besorgt. "Die aktuelle Berichterstattung zeichnet ein äußerst gefährliches Bild für unseren Rechtsstaat. Wir erleben derzeit gezielte und systematische Angriffe auf die persönliche und berufliche Integrität unserer Richterinnen und Richter und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte", erklärte Sporrer.

Niedrigere Lebensmittelpreise dämpften Inflation im Juli

Wien - Die Inflation ist im Juli laut Statistik Austria auf 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gesunken. Damit war sie um 0,1 Prozentpunkte höher als in der Schnellschätzung Ende Juli erwartet, wie die Behörde am Mittwoch bekanntgab. Im Juni lag die Teuerungsrate im Jahresabstand noch bei 3,2 Prozent. Gedämpft wurde die Teuerung von niedrigeren Lebensmittelpreisen. Seit Anfang Juli greift die Mehrwertsteuersenkung auf einige Grundnahrungsmittel.

Nach Tötung von achtjähriger Steirerin - Vater geständig

Kumberg/Graz - Nach dem Tod einer achtjährigen Steirerin hat der Vater am Mittwoch vor der Polizei gestanden. Er gab an, dass er nach Streitigkeiten mit seiner Partnerin Suizid begehen wollte. Zuvor wollte er die Tochter töten, gab er bei der Vernehmung an. Die Obduktion ergab, dass das Mädchen aufgrund von starkem Blutverlust in Folge der schweren Schnitt- und Stichverletzungen gestorben ist, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.

Tauziehen um Bauernhilfen und Klimagesetz dauert an

Wien - In der Debatte um Dürrehilfen für Landwirte hat es auch zur Wochenmitte kaum Bewegung gegeben. Als wesentliche Hürde erweist sich weiter der Entwurf zum Klimagesetz, an den SPÖ und NEOS akute Unterstützung für Bauern knüpfen. ÖVP-intern legt sich dem Vernehmen nach weiterhin der Wirtschaftsflügel quer, wobei Knackpunkt das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 sein dürfte. Auf Widerstand stößt das Vorhaben auch bei Wirtschaftskammer (WKÖ) und Industriellenvereinigung (IV).

Kaputte Isolierung führte zu Kabelbrand bei Wiener S-Bahn

Wien - Nach dem Kabelbrand im Bereich des Pratersterns im Wiener S-Bahn-Netz am vergangenen Donnerstag ist nun eine beschädigte Isolierung bei einer 15.000-Volt-Leitung im Bereich des Stellwerks als Ursache bekannt geworden. Wie die ÖBB am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte, stand das betroffene Stellwerk während der Sommersperre nicht unter Spannung. "Beim Wiedereinschalten kam es zu einem Kurzschluss, der den Kabelbrand verursacht hat", so die ÖBB.

Wiener "Auszeit-WG": Gericht fällte ersten Beschluss

Wien - Im Fall jenes seit 13. Juli in der Wiener "Auszeit-WG" untergebrachten Intensivtäters hat das Bezirksgericht Innere Stadt am Mittwoch über die Ausgestaltung seines Aufenthalts entschieden. Konkret beurteilte das Gericht dabei das Zusperren der Haustür in der Zeit von 23.00 bis 5.00 Uhr als zulässig, außerhalb nicht. "Ein Zurückhalten sowie ein Androhen des Festhaltens bei Selbst- und Fremdgefährdung wurde ebenfalls als zulässig eingestuft", so Sprecher Markus Riedl zur APA.

Ukraine: Vier Tote nach russischem Drohnenangriff auf Bus

Cherson - Russland hat nach ukrainischen Behördenangaben bei einem Drohnenangriff auf einen Kleinbus in der südukrainischen Stadt Cherson mindestens vier Menschen getötet und fünf weitere verletzt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach am Mittwoch von einer brutalen "Safari", mit der Russland gezielt Jagd auf Menschen mache. Das habe "längst die Grenzen dessen überschritten, was sich ein normaler Mensch überhaupt vorstellen kann", teilte der Staatschef bei Telegram mit.

Mehrere Tote bei Luftangriff auf Polizeistation in Gaza

Gaza - Bei einem neuen israelischen Luftangriff auf eine Polizeistation im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben mindestens neun Menschen getötet worden. 15 weitere Personen seien verletzt worden, hieß es aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Polizei war auch eine Frau unter den Toten. Ein Sprecher des Innenministeriums sprach von einem "brutalen Massaker" gegen Polizisten.

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red