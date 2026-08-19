Kritik an Anwälten nach Vorgehen gegen Grasser-Richterin

Wien - Nach dem Versuch, mit mutmaßlich gefälschten Unterlagen gegen BUWOG-Richterin Marion Hohenecker diskreditierend vorzugehen, zeigt sich Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) tief besorgt. "Die aktuelle Berichterstattung zeichnet ein äußerst gefährliches Bild für unseren Rechtsstaat. Wir erleben derzeit gezielte und systematische Angriffe auf die persönliche und berufliche Integrität unserer Richterinnen und Richter und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte", erklärte Sporrer.

Südkorea: Trump nutzt Militärmanöver als Druckmittel

Seoul/Washington - Südkoreas Außenminister Cho Hyun bezeichnet die von Präsident Donald Trump veranlassten Einschränkungen gemeinsamer Militärmanöver öffentlich als Druckmittel der USA. Trump hatte eine deutlich geringere Beteiligung an einem jährlichen Militärmanöver mit dem Verbündeten angekündigt. Am Mittwoch teilten beide Länder mit, dass die Übungen in diesem Jahr von elf auf fünf Tage verkürzt werden.

Niedrigere Lebensmittelpreise dämpften Inflation im Juli

Wien - Die Inflation ist im Juli laut Statistik Austria auf 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gesunken. Damit war sie um 0,1 Prozentpunkte höher als in der Schnellschätzung Ende Juli erwartet, wie die Behörde am Mittwoch bekanntgab. Im Juni lag die Teuerungsrate im Jahresabstand noch bei 3,2 Prozent. Gedämpft wurde die Teuerung von niedrigeren Lebensmittelpreisen. Seit Anfang Juli greift die Mehrwertsteuersenkung auf einige Grundnahrungsmittel.

Nach Tötung von achtjähriger Steirerin - Vater geständig

Kumberg/Graz - Nach dem Tod einer achtjährigen Steirerin hat der Vater am Mittwoch vor der Polizei gestanden. Er gab an, dass er nach Streitigkeiten mit seiner Partnerin Suizid begehen wollte. Zuvor wollte er die Tochter töten, gab er bei der Vernehmung an. Die Obduktion ergab, dass das Mädchen aufgrund von starkem Blutverlust in Folge der schweren Schnitt- und Stichverletzungen gestorben ist, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.

Wiener "Auszeit-WG": Bub bleibt vorerst in Einrichtung

Wien - Im Fall jenes in der Wiener "Auszeit-WG" untergebrachten Buben hat das Bezirksgericht Innere Stadt am Mittwochnachmittag ein Zusperren der Haustür in der Zeit von 23.00 bis 5.00 Uhr als zulässig beurteilt, außerhalb nicht. "Ein Zurückhalten sowie ein Androhen des Festhaltens bei Selbst- und Fremdgefährdung wurde auch als zulässig eingestuft", so Sprecher Markus Riedl zur APA. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Die weitere Dauer des Aufenthalts steht noch nicht fest.

Leichtfried will strengere Regeln für Telegram

Wien - Staatsschutz-Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ) will Telegram an die Kandare nehmen. Der Messenger-Dienst ist ein wichtiger digitaler Schauplatz für Akteure in den Bereichen Rechtsextremismus und islamistischer Extremismus, wo Propaganda verbreitet, Anhänger radikalisiert und neue Mitglieder rekrutiert werden. "Wir dürfen nicht länger zusehen, wie sich auf Telegram ungehindert Desinformationskampagnen und extremistische Netzwerke ausbreiten", warnt Leichtfried.

Waldbrand in Ostbelgien laut Behörden "eingekreist"

Lüttich - Der große Brand im Hohen Venn in Belgien ist nach Behördenangaben von Feuerwehrleuten am Mittwoch eingekesselt worden - es gibt aber keine komplette Entwarnung. Es sei eine "positive Entwicklung", sagte der Gouverneur der belgischen Provinz Lüttich, Herv� Jamar. Einsatzkräfte kämpfen seit Freitag gegen das Feuer im Naturschutzgebiet nahe der deutschen Grenze. Nach einer weiteren Lagebeurteilung solle entschieden werden, ob die eingesetzten Mittel reduziert werden könnten.

Tauziehen um Bauernhilfen und Klimagesetz dauert an

Wien - In der Debatte um Dürrehilfen für Landwirte hat es auch zur Wochenmitte kaum Bewegung gegeben. Als wesentliche Hürde erweist sich weiter der Entwurf zum Klimagesetz, an den SPÖ und NEOS akute Unterstützung für die Bauern knüpfen. ÖVP-intern legt sich dem Vernehmen nach weiterhin der Wirtschaftsflügel quer, wobei Knackpunkt das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 sein dürfte. Auf Widerstand stößt das Vorhaben auch bei Wirtschaftskammer (WKÖ) und Industriellenvereinigung (IV).

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red