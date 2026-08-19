Kritik an Anwälten nach Vorgehen gegen Grasser-Richterin

Wien - Nach dem Versuch, mit mutmaßlich gefälschten Unterlagen gegen BUWOG-Richterin Marion Hohenecker diskreditierend vorzugehen, zeigt sich Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) tief besorgt. "Die aktuelle Berichterstattung zeichnet ein äußerst gefährliches Bild für unseren Rechtsstaat. Wir erleben derzeit gezielte und systematische Angriffe auf die persönliche und berufliche Integrität unserer Richterinnen und Richter und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte", erklärte Sporrer.

Südkorea: Trump nutzt Militärmanöver als Druckmittel

Seoul/Washington - Südkoreas Außenminister Cho Hyun bezeichnet die von Präsident Donald Trump veranlassten Einschränkungen gemeinsamer Militärmanöver öffentlich als Druckmittel der USA. Trump hatte eine geringere Beteiligung an einem jährlichen Militärmanöver mit dem Verbündeten angekündigt. Am Mittwoch teilten beide Länder mit, dass die Übungen in diesem Jahr von elf auf fünf Tage verkürzt werden.

Meinl-Reisinger: Österreich ist Ziel für hybride Angriffe

Helsinki - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) und ihre finnische Kollegin Elina Valtonen fordern, den Druck auf Russland zu erhöhen. "Wir haben keinen Zweifel daran, dass Russland bereit und in der Lage ist, die Lage zu eskalieren", sagte Valtonen am Mittwoch beim Besuch Meinl-Reisingers in Helsinki. Österreich könne viel von Finnland und seiner Resilienz gegen hybride Bedrohungen lernen, sagte Meinl-Reisinger. Österreich sei "klar ein Zielland" für Russland.

Niedrigere Lebensmittelpreise dämpften Inflation im Juli

Wien - Die Inflation ist im Juli laut Statistik Austria auf 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gesunken. Damit war sie um 0,1 Prozentpunkte höher als in der Schnellschätzung Ende Juli erwartet, wie die Behörde am Mittwoch bekanntgab. Im Juni lag die Teuerungsrate im Jahresabstand noch bei 3,2 Prozent. Gedämpft wurde die Teuerung von niedrigeren Lebensmittelpreisen. Seit Anfang Juli greift die Mehrwertsteuersenkung auf einige Grundnahrungsmittel.

Österreich schickt Asylsuchende nach Italien zurück

Rom/Wien - Nach Deutschland und der Schweiz hat auch Österreich damit begonnen, Asylsuchende nach Italien zurückzuschicken. Seit dem Inkrafttreten des neuen EU-Asyl- und Migrationspakts am 12. Juni seien bereits vier Menschen nach Italien gebracht worden, meldeten die italienischen Nachrichtenagenturen LaPresse und ANSA am Mittwoch unter Berufung auf das österreichische Innenministerium. Die Überstellungen der ersten "Dublin-Fälle" erfolgten demnach mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Berlin und Paris verurteilen Aussagen von Ben-Gvir

Jerusalem/Gaza - Deutschland und Frankreich haben Äußerungen von Israels Sicherheitsministers Itamar Ben-Gvir über gezielte Tötungen von Palästinensern am Mittwoch scharf verurteilt. Diese "menschenverachtenden völkerrechtswidrigen Appelle" seien "nicht hinnehmbar", hieß es aus dem Büro von Kanzler Friedrich Merz in Berlin. Außenminister Johann Wadephul forderte ein gemeinsames EU-Vorgehen. Sein französischer Amtskollege Jean-No�l Barrot nannte die Aussagen "unerträglich und unmenschlich".

Milbona High Protein Schokopudding bei Lidl zurückgerufen

Salzburg - Der Lieferant Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG hat das Produkt "Milbona High Protein Pudding Schoko, 200g", das bei Lidl Österreich verkauft wurde, zurückgerufen. Es wurde Bacillus cereus nachgewiesen, hieß es am Mittwochabend in einer Aussendung. Das Bakterium kann Auslöser für Magen-Darmerkrankungen sein. Deshalb sollten Kunden das betroffene Produkt nicht verzehren. Bacillus cereus hatte zuletzt in Milchpulver für Babys für Aufregung gesorgt.

Kran in OÖ umgestürzt: 59-Jähriger starb im Krankenhaus

Meggenhofen - In Meggenhofen (Bezirk Grieskirchen) ist am Mittwochvormittag ein Kran umgestürzt. Ein 59-Jähriger wurde dabei so schwer verletzt, dass er im Klinikum Wels-Grieskirchen starb. Eine Sprecherin des Spitals bestätigte auf Anfrage den Tod des Mannes, der vom Roten Kreuz eingeliefert worden war. Am Unfallort stand auch ein Kriseninterventionsteam (KIT) der Rettungsorganisation im Einsatz. Zu dem Unglück war es auf einem Firmenlagerplatz gekommen, berichtete die Polizei am Abend.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red