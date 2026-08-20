Verhandlungen zu Dürrehilfen und Co drohen zu scheitern

Wien - In der Debatte um Dürrehilfen für Landwirte hat es auch zur Wochenmitte keine Bewegung gegeben. Als wesentliche Hürde erweist sich weiter der Entwurf zum Klimagesetz, an den SPÖ und NEOS akute Unterstützung für die Bauern knüpfen. Am Mittwochabend hieß es aus Verhandlerkreisen zur APA, die Gespräche drohten zu scheitern, seien heute "nicht gut" gelaufen. Es geht darum, ab wann Österreich klimaneutral sein soll. Ein Gesprächsanlauf ist für Donnerstag noch vorgesehen.

Prinz Harry und Meghan vor Rückkehr nach Großbritannien

London - Der britische Prinz Harry zieht Medienberichten zufolge mit seiner Frau Meghan und den gemeinsamen Kindern in sein Heimatland zurück. Die Rückkehr ins Vereinigte Königreich solle bereits "bis Ende des Monats" vollzogen werden, berichteten mehrere britische Medien am späten Mittwochabend. Harry und seine Frau hatten sich 2020 im Zuge eines Zerwürfnisses mit der königlichen Familie von ihren royalen Pflichten zurückgezogen und waren in Meghans Heimat USA gezogen.

Mehrere Tote bei neuen russischen Angriffen in der Ukraine

Schytomyr (Schitomir)/Kiew (Kyjiw) - Bei neuen russischen Angriffen auf die Ukraine hat es mehrere Tote gegeben. In Kiew wurde bei Attacken mit ballistischen Raketen mindestens fünf Personen getötet, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko bei Telegram mit. In mehreren Stadtteilen seien Wohnhäuser und andere Gebäude beschädigt worden, die Fenster eines Kinderkrankenhauses seien geborsten, an mehreren Orten es gab es Brände. Bei einem russischen Drohnenangriff im Norden der Ukraine starben mindestens zwei Menschen.

Mehrere Tote bei Luftangriff auf Polizeistation in Gaza

Gaza - Bei einem neuen israelischen Luftangriff auf eine Polizeistation im Gazastreifen sind am Mittwoch nach palästinensischen Angaben mindestens neun Menschen getötet worden, darunter eine Frau und ein 13-jähriges Mädchen. 20 weitere Personen seien verletzt worden, hieß es aus medizinischen Kreisen. Eine israelische Armeesprecherin sagte, der Angriff habe einem Hamas-Kommandanten gegolten, der sich gerade in der Polizeistation aufgehalten habe.

UN über Ben-Gvir empört: "entsetzlich" und "gefährlich"

Jerusalem/Gaza - UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres hat die Äußerungen des israelischen Ministers Itamar Ben-Gvir zur gezielten Tötung von Palästinensern im Gazastreifen als "entsetzlich und empörend" eingestuft. "Sie sind entmenschlichend und gefährlich, und wir verurteilen sie unmissverständlich", teilte sein Sprecher St�phane Dujarric am Mittwoch in New York mit. Die Äußerungen waren zuvor auch von Deutschland und Frankreich scharf verurteilt worden.

Österreich schickt Asylsuchende nach Italien zurück

Rom/Wien - Nach Deutschland und der Schweiz hat auch Österreich damit begonnen, Asylsuchende nach Italien zurückzuschicken. Seit dem Inkrafttreten des neuen EU-Asyl- und Migrationspakts am 12. Juni seien bereits vier Menschen nach Italien gebracht worden, meldeten die italienischen Nachrichtenagenturen LaPresse und ANSA am Mittwoch unter Berufung auf das österreichische Innenministerium. Die Überstellungen der ersten "Dublin-Fälle" erfolgten demnach mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Moderna und Merck mit positiven Tests für Hautkrebs-Impfung

Washington - Den US-Pharmakonzernen Merck und Moderna ist möglicherweise ein Durchbruch bei mRNA-Impfstoffen gegen Krebs gelungen. Die letzte Phase der klinischen Studien zu einem therapeutischen Impfstoff für Patienten mit schwarzem Hautkrebs im fortgeschrittenen Stadium habe positive Ergebnisse gezeigt, teilten die Unternehmen am Mittwoch mit. "Dies ist die erste Bekanntgabe von positiven Phase-3-Ergebnissen für eine mRNA-basierte Krebstherapie", hieß es in der gemeinsamen Erklärung.

Florida: Linke Demokratin Nixon gewann Kongress-Vorwahl

Florida/Washington - Bei der Kongress-Vorwahl der US-Demokraten hat eine weitere Vertreterin des linken Flügels ihren favorisierten parteiinternen Herausforderer ausgestochen. Die Abgeordnete Angie Nixon (42) setzte sich am Mittwoch im US-Bundesstaat Florida überraschend gegen den als klaren Favoriten geltenden Sicherheitsexperten Alexander Vindman (51) durch. Der Erfolg der Afroamerikanerin gilt als eine der größten Überraschungen der Vorwahlen zu den Zwischenwahlen, den Midterms, im November.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red