Mehrere Tote bei neuen russischen Angriffen in der Ukraine

Schytomyr (Schitomir)/Kiew (Kyjiw) - Bei neuen russischen Angriffen auf die Ukraine in der Nacht auf Donnerstag hat es mehrere Tote gegeben. Nach Angaben von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko sind mindestens zwölf Menschen getötet worden. Der Zivilschutz sprach von 34 Verletzten. Bei einem russischen Drohnenangriff im Norden der Ukraine starben mindestens zwei Menschen.

Fahrgäste wünschen sich Verbesserungen beim Bahnfahren

Wien/Österreich - Laut dem aktuellen VCÖ-Bahntest wünschen sich die Fahrgäste deutliche Verbesserungen beim Bahnfahren in Österreich. Vier von zehn Fahrgästen sehen demnach Verschlechterungen beim Preis-Leistungsverhältnis in den vergangenen zwölf Monaten. Zugausfälle, Störungen, mangelnde Abstimmung von Bus und Bahn und Unpünktlichkeit sind die häufigsten Kritikpunkte der Fahrgäste, teilte die Mobilitätsorganisation VCÖ am Donnerstag mit.

Sozialhilfe: Fahrplan 2027 soll halten, Inhalte noch vage

Wien - Die von der Regierung angepeilte Sozialhilfe-Reform soll wie geplant 2027 umgesetzt werden, Details zum Verhandlungsstand oder ein konkreter Fahrplan liegen derzeit aber nicht vor, wie ein Rundruf der APA ergab. Klar sei aber, dass es keine "Stückwerk-Reform, sondern eine ganzheitliche Lösung" geben soll, betonte man im Sozialministerium. Im Integrationsressort von Ministerin Claudia Bauer (ÖVP) sieht man die Sozialministerin am Zug, einen Entwurf vorzulegen.

Lebenslange Haft für Evergrande-Gründer in China

Shenzhen - Der Gründer des zusammengebrochenen chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Mittlere Volksgericht der Stadt Shenzhen sprach Xu Jiayin, der international auch unter dem kantonesischen Namen Hui Ka Yan bekannt ist, wegen acht Wirtschaftsdelikten schuldig, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

Sieben Tote bei Hubschrauber-Absturz in Kenia

Nairobi - Beim Absturz eines Touristen-Hubschraubers sind in Kenia fünf US-Bürger ums Leben gekommen. Zudem seien Ecuadors Geheimdienstchef Michele Sensi-Contugi und der Pilot getötet worden, teilte die kenianische Luftfahrtbehörde am Mittwoch mit. Das Unglück habe sich am Morgen im Loisaba-Wildschutzgebiet in der Region Samburu nördlich der Hauptstadt Nairobi ereignet.

Wien erhöht 2027 Gebühren für Wasser, Kanal und Müll

Wien - Wien erhöht die Gebühren für Wasser, Kanal und Müll um bis zu 4,6 Prozent. Die neuen Preise werden laut der Stadt ab Jänner 2027 gelten. Die Maßnahme basiert auf dem geltenden Valorisierungsgesetz. Dieses sieht vor, dass jeweils zur Jahresmitte geprüft wird, ob der Verbraucherpreisindex (VPI) seit der letzten Erhöhung um drei Prozent oder mehr gestiegen ist. Bei den genannten Gebühren ist dies der Fall.

Werkstatt in Stall brannte im Salzburger Pongau nieder

St. Veit im Pongau - In St. Veit im Pongau ist in der Nacht auf Donnerstag ein ehemaliger Stall in Brand geraten. In dem Gebäude waren eine Werkstatt, Gasflaschen und ein Holzlager untergebracht. Schon bei der Anfahrt der Feuerwehr konnte heller Feuerschein wahrgenommen werden. Die Flammen hatten sich bereits auf eine Wiese ausgebreitet, starker Funkenflug bedrohte zudem zwei angrenzende Wohnhäuser. Der Einsatzleiter löste daher schließlich Alarmstufe 4 - also einen Großbrandeinsatz - aus.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red