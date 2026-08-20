Gespräche über Bauernhilfen und Klimagesetz auf der Kippe

Wien - Die Gespräche über die Dürrehilfen für Bauern und das Klimagesetz sind am Donnerstagvormittag fortgesetzt worden. Das geschah unter der Gefahr des Scheiterns, nachdem ein neuer Entwurf von Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) für Ärger bei SPÖ und NEOS gesorgt hatte. Das Klimagesetz würde dadurch an Zugkraft verlieren, Streitpunkt ist außerdem nach wie vor die Gegenfinanzierung der Bauerhilfen. Totschnig drängte indes auf eine Lösung.

KPÖ und Grüne in Graz einigten sich auf Koalition

Graz - Knapp acht Wochen nach der Gemeinderatswahl in Graz haben KPÖ und Grüne am Mittwoch die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen und sich auf eine Zusammenarbeit für die kommenden fünf Jahre geeinigt: "Wir machen weiter," verkündeten sie am Donnerstag mit der Einladung zur Präsentation der Schwerpunkte. Die nach Proporzsystem organisierte Stadtregierung wird am Freitag vorgestellt. Über die Ressortaufteilung wurde bisher spekuliert, es könnte Änderungen geben.

Über 115 Mio. Schaden durch Enkeltrick, Liebesbetrug und Co.

Wien - Betrüger bringen Menschen in Österreich immer häufiger um ihr Erspartes. Im vergangenen Jahr hat sich die Schadenssumme bei betrügerischen Transaktionen um fast 18 Prozent auf 115,4 Millionen Euro erhöht, gab die Nationalbank (OeNB) am Donnerstag bekannt. Die Betrüger erschleichen sich das Geld etwa durch Fake-Anrufe und -Nachrichten oder Vortäuschen einer Notlage.

Mehrere Tote bei neuen russischen Angriffen in der Ukraine

Schytomyr (Schitomir)/Kiew (Kyjiw) - Bei neuen russischen Angriffen auf die Ukraine in der Nacht auf Donnerstag hat es mehrere Tote gegeben. Nach Angaben von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko sind mindestens zwölf Menschen getötet worden. Der Zivilschutz sprach von 34 Verletzten. Bei einem russischen Drohnenangriff im Norden der Ukraine starben mindestens zwei Menschen.

Verstappen verlängert bis 2030 bei Red Bull

Zandvoort - Die monatelangen Spekulationen um einen möglichen Abgang sind beendet: Max Verstappen bleibt Red Bull Racing langfristig erhalten. Der viermalige Formel-1-Weltmeister hat einen neuen Vertrag unterschrieben, der ihn bis einschließlich der Saison 2030 bindet. Das gab das österreichisch-englische Team am Donnerstag vor Verstappens Heim-Grand-Prix in Zandvoort bekannt. Das bisherige Arbeitspapier des 28-jährigen Niederländers wäre bis 2028 gelaufen.

Hinterhäuser wird bei Musiktheaterpreis geehrt

Wien/Salzburg - Der ehemalige Intendant der Salzburger Festspiele, Markus Hinterhäuser, wird für sein Schaffen als Pianist, Festivalleiter und Kulturmanager mit dem Großen Preis der Jury beim Österreichischen Musiktheaterpreis ausgezeichnet. Die Verleihung findet am 8. September in der Votivkirche in Wien statt, hieß es in einer Aussendung. Nach langen Diskussionen um Führungsstil und Alleingänge hatten sich die Festspiele im März von Hinterhäuser getrennt.

Fahrgäste wünschen sich Verbesserungen beim Bahnfahren

Wien/Österreich - Laut dem aktuellen VCÖ-Bahntest wünschen sich die Fahrgäste deutliche Verbesserungen beim Bahnfahren in Österreich. Vier von zehn Fahrgästen sehen demnach Verschlechterungen beim Preis-Leistungsverhältnis in den vergangenen zwölf Monaten. Zugausfälle, Störungen, mangelnde Abstimmung von Bus und Bahn und Unpünktlichkeit sind die häufigsten Kritikpunkte der Fahrgäste, teilte die Mobilitätsorganisation VCÖ am Donnerstag mit.

Sozialhilfe: Fahrplan 2027 soll halten, Inhalte noch vage

Wien - Die von der Regierung angepeilte Sozialhilfe-Reform soll wie geplant 2027 umgesetzt werden, Details zum Verhandlungsstand oder ein konkreter Fahrplan liegen derzeit aber nicht vor, wie ein Rundruf der APA ergab. Klar sei aber, dass es keine "Stückwerk-Reform, sondern eine ganzheitliche Lösung" geben soll, betonte man im Sozialministerium. Im Integrationsressort von Ministerin Claudia Bauer (ÖVP) sieht man die Sozialministerin am Zug, einen Entwurf vorzulegen.

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red