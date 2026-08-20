Schwerverletzter bei Explosion in Pyro-Unternehmen in NÖ

Winzendorf-Muthmannsdorf - Bei einer Explosion in einem Pyrotechnik-Unternehmen in Winzendorf-Muthmannsdorf (Bezirk Wiener Neustadt) ist Donnerstagmittag eine Person schwer verletzt worden. Diese wurde an Ort und Stelle versorgt und anschließend ins Spital transportiert, sagte Sonja Kellner, Sprecherin des Roten Kreuzes Niederösterreich, zur APA. Zahlreiche Feuerwehren rückten aus, ein "massiver Löschangriff" war laut Angaben der Helfer im Gange.

Zähe Regierungsgespräche über Bauernhilfen und Klimagesetz

Wien - Die Verhandlungen über die Dürrehilfen für Bauern und das Klimagesetz sind am Donnerstag unter schwierigen Voraussetzungen fortgesetzt worden. Für Ärger bei SPÖ und NEOS sorgte im Vorfeld ein neuer Entwurf von Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP), es geht um die Frage, wie das Ziel der Klimaneutralität im Gesetz verankert werden soll. Streitpunkt ist außerdem nach wie vor die Finanzierung der Hilfen. Dennoch betonten alle Seiten, zu einer Einigung kommen zu wollen.

Rumänischer Kampfjet zerstört Seedrohne bei Förderplattform

Bukarest/Constanta (Konstanza) - Ein rumänischer F16-Kampfjet hat am Donnerstagmittag unweit der Erdgasförderplattform "Neptun Alpha" im Schwarzen Meer eine mit Sprengstoff beladene Seedrohne zerstört. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Bukarest wurde die Seedrohne mit der Bordkanone des Kampfjets unschädlich gemacht. Davor hatte die rumänische Küstenwache wegen eines im Schwarzen Meer nur wenige hundert Meter vor der Förderplattform aufgetauchten unbemannten Objekts Alarm geschlagen.

Mehrere Tote bei neuen russischen Angriffen in der Ukraine

Schytomyr (Schitomir)/Kiew (Kyjiw) - Bei neuen russischen Angriffen auf die Ukraine in der Nacht auf Donnerstag hat es mehrere Tote gegeben. Nach Angaben von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko sind mindestens zwölf Menschen getötet worden. Der Zivilschutz sprach von 34 Verletzten. Bei einem russischen Drohnenangriff im Norden der Ukraine starben mindestens zwei Menschen. Russland meldete die Einnahme zweier Ortschaften in der Region Donezk.

Vater nach Tötung von Achtjähriger in Justizanstalt

Graz/Kumberg - Der 37-Jährige, der in der Nacht auf Dienstag in Kumberg bei Graz seiner achtjährigen Tochter mit einem 20 Zentimeter langen Küchenmesser so schwere Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt haben soll, dass das Mädchen wenig später im LKH Graz starb, ist in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht worden. Der Mann hatte die Tötung gestanden, die er nach eigenen Angaben nach einem Streit mit seiner Lebensgefährtin, der Mutter des Kindes, begangen hatte.

Sozialhilfe: Fahrplan 2027 soll halten, Inhalte noch vage

Wien - Die von der Regierung angepeilte Sozialhilfe-Reform soll wie geplant 2027 umgesetzt werden, Details zum Verhandlungsstand oder ein konkreter Fahrplan liegen derzeit aber nicht vor, wie ein Rundruf der APA ergab. Klar sei aber, dass es keine "Stückwerk-Reform, sondern eine ganzheitliche Lösung" geben soll, betonte man im Sozialministerium. Im Integrationsressort von Ministerin Claudia Bauer (ÖVP) sieht man die Sozialministerin am Zug, einen Entwurf vorzulegen.

Über 115 Mio. Schaden durch Enkeltrick, Liebesbetrug und Co.

Wien - Betrüger bringen Menschen in Österreich immer häufiger um ihr Erspartes. Im vergangenen Jahr hat sich die Schadenssumme bei betrügerischen Transaktionen um fast 18 Prozent auf 115,4 Millionen Euro erhöht, gab die Nationalbank (OeNB) am Donnerstag bekannt. Die Betrüger erschleichen sich das Geld etwa durch Fake-Anrufe und -Nachrichten oder Vortäuschen einer Notlage.

Hinterhäuser wird bei Musiktheaterpreis geehrt

Wien/Salzburg - Der ehemalige Intendant der Salzburger Festspiele, Markus Hinterhäuser, wird für sein Schaffen als Pianist, Festivalleiter und Kulturmanager mit dem Großen Preis der Jury beim Österreichischen Musiktheaterpreis ausgezeichnet. Die Verleihung findet am 8. September in der Votivkirche in Wien statt, hieß es in einer Aussendung. Nach langen Diskussionen um Führungsstil und Alleingänge hatten sich die Festspiele im März von Hinterhäuser getrennt.

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red