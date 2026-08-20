Weiter keine Einigung über Bauernhilfen und Klimagesetz

Wien - Im Ringen um Dürrehilfen für Bauern und das Klimagesetz hat es auch am Donnerstag keine Einigung gegeben. Die Verhandlungen seien durchaus konstruktiv verlaufen, am Freitag sollen die Gespräche fortgesetzt werden, hieß es aus Verhandlungskreisen zur APA. Zuvor hatten Vertreter der Regierungsparteien trotz Irritationen bei SPÖ und NEOS wegen eines ÖVP-Vorschlags zum Ziel der Klimaneutralität betont, weiter einen Kompromiss finden zu wollen.

Schwerverletzter bei Explosion in Pyro-Unternehmen in NÖ

Winzendorf-Muthmannsdorf - Bei einer Explosion in einem Pyrotechnik-Unternehmen in Winzendorf-Muthmannsdorf (Bezirk Wiener Neustadt) ist Donnerstagmittag eine Person laut Rotem Kreuz schwer verletzt worden. Diese wurde vom Notarzthubschrauber "Christophorus 3" in das AKH nach Wien geflogen, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager auf Anfrage mit. Über 100 Feuerwehrmitglieder waren nach Angaben des Bezirkskommandos im Einsatz, kurz vor 16.00 Uhr wurde "Brand aus" gegeben.

Drei Patienten nach Legionellen-Ausbruch in Linz gestorben

Linz - Seit dem gehäuften Auftreten von Legionellen-Erkrankungen im Großraum Linz sind nun drei Patienten verstorben, das teilte das Land Oberösterreich Donnerstagabend mit. Die Zahl der Erkrankten stieg seit Ausbruch am 20. Juli nochmals um vier auf 26. Trotz laufender intensiver Untersuchungen und erster Ergebnisse kann derzeit noch nicht sicher davon ausgegangen werden, dass die verantwortliche Quelle bereits identifiziert ist, hieß es weiter.

Nur vier von zehn Betrugsopfern gehen zur Polizei

Wien/Österreich - Zahlungsbetrug wird in Österreich oft nicht zur Anzeige gebracht. Das ergab eine aktuelle Umfrage im Auftrag von Visa. Zwar gaben neun von zehn bisher nicht Betroffenen an, dass sie sich in einem solchen Fall an die Polizei wenden würden. Tatsächlich erstatteten aber nur vier von zehn tatsächlich Betroffenen (40 Prozent) Anzeige, nachdem sie durch eine Betrugsmasche Geld verloren hatten. Männer gehen laut den Ergebnissen der Umfrage deutlich häufiger zur Polizei als Frauen.

Schnellster Stern der Milchstraße gefunden

Garching - Sein Name lautet S301 und er ist bis zu 90 Millionen Stundenkilometer schnell: Das Max-Planck-Institut für Astronomie im bayerischen Garching hat die Entdeckung des schnellsten Sterns unserer Galaxie bekannt gegeben. S301, der das Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße umkreise, sei mit dem Very Large Telescope Interferometer, bestehend aus vier acht Meter großen Teleskopen, der Europäischen Südsternwarte nachgewiesen worden, berichtete das Max-Planck-Institut.

Photovoltaik-Förderung künftig für Speicher statt PV-Anlagen

Wien - Die Photovoltaik-Förderung wird ab 2027 neu ausgerichtet. Die breite Förderung klassischer kleiner PV-Anlagen soll auslaufen und stattdessen ein Fokus auf Speicher gesetzt werden, geht aus einer Mitteilung des Wirtschaftsministeriums vom Donnerstag hervor. Wirtschafts- und Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) verwies darin auf den heurigen Hitzesommer, der den Bedarf an mehr Speicherkapazität verdeutlicht habe.

Spanien errichtet zwei Flüchtlingslager in Ceuta

Ceuta - Drei Wochen nach dem Massenandrang von Migranten will die spanische Regierung zwei "temporäre Aufnahmeeinrichtungen" in der spanischen Exklave Ceuta einrichten. Ziel sei es, den rund 1.800 dort verbliebenen Flüchtlingen eine Unterbringungsmöglichkeit zu bieten, "damit sie die Nächte nicht mehr auf der Straße oder am Strand verbringen müssen", erklärte das Migrationsministerium am Donnerstag.

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red