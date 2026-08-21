Weiter keine Einigung über Bauernhilfen und Klimagesetz

Wien - Im Ringen um Dürrehilfen für Bauern und das Klimagesetz hat es auch am Donnerstag keine Einigung gegeben. Die Verhandlungen seien durchaus konstruktiv verlaufen, am Freitag sollen die Gespräche fortgesetzt werden, hieß es aus Verhandlungskreisen zur APA. Zuvor hatten Vertreter der Regierungsparteien trotz Irritationen bei SPÖ und NEOS wegen eines ÖVP-Vorschlags zum Ziel der Klimaneutralität betont, weiter einen Kompromiss finden zu wollen.

Untreue-Prozess gegen Linzer Ex-Stadtchef geht weiter

Linz - Der Untreue-Prozess gegen den zurückgetretenen Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) geht am Freitag weiter. Als Stadtchef soll er im Zuge der Brucknerhausaffäre ein juristisches Gutachten um ca. 19.000 Euro in Auftrag gegeben haben, das nach Ansicht der Staatsanwaltschaft vor allem in seinem eigenen Interesse gewesen ist. Am 3. Juli war vertagt worden, weil das Gericht noch zwei Gutachter laden wollte. Sie erscheinen nicht als Zeugen, ihre Stellungnahmen werden verlesen.

Kolumbien ruft nach Erdbeben mit 319 Toten Notstand aus

Bogota - Bei dem schweren Erdbeben in Kolumbien ist die Zahl der Toten auf 319 gestiegen. Über 4.500 Menschen wurden verletzt und 260 weitere gelten als vermisst, wie die Nationale Einheit für Katastrophenrisikomanagement (UNGRD) mitteilte. Die Regierung hat für 15 betroffene Departamentos einen 30-tägigen Notstand ausgerufen. Damit kann sie unter anderem schneller Geld für Nothilfe und Wiederaufbau mobilisieren und staatliche Mittel umschichten.

Vučić: Vorgezogene Parlamentswahl in Serbien im Oktober

Belgrad/Novi Sad - Nach den regierungskritischen Protesten steht Serbien vor vorgezogenen Neuwahlen im Oktober. Präsident Aleksandar Vučić nannte am Donnerstagabend in einer Fernsehansprache den 18. oder den 25. Oktober als Termin. Der Populist hatte am 27. Juni nach rund eineinhalb Jahren regierungskritischer Proteste erklärt, er werde innerhalb von Wochen zurücktreten, um den Weg für vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen freizumachen. Nun nannte er erstmals mögliche Termine.

Mexiko: Fischer überleben fünf Tage in Kühlbox auf dem Meer

Chiapas - In Mexiko sind zwei schiffbrüchige Fischer gerettet worden, die fünf Tage lang in einer Kühlbox auf dem Meer getrieben hatten. Wie die Marine mitteilte, wurden die Männer bei einem Such- und Rettungseinsatz im Pazifik rund 240 Kilometer vor der Küste des südmexikanischen Bundesstaates Chiapas aufgefunden. Eine Fischereigenossenschaft hatte die Behörden alarmiert, nachdem sie keinen Kontakt mehr zu den 53 und 35 Jahre alten Fischern herstellen konnte.

Zahlreiche Unwettereinsätze in Teilen Österreichs

Bruck a.d. Leitha/Wien - Zahlreiche Feuerwehren sind am Donnerstag in Teilen Österreichs im Unwettereinsatz gestanden. In Niederösterreich wurden allein im Bezirk Bruck an der Leitha mehr als 230 Einsätze verzeichnet. Mehrere Personen mussten laut Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. In Haslau an der Donau wurden Insassen aus einem Fahrzeug gerettet, das sich im Hochwasser befand. In Maria Ellend stürzte ein Baum auf ein Wohnhaus. Bei einem weiteren Einsatz fiel ein Baum auf ein Kfz.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red