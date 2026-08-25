Partner wollen Unterstützung für Kiew weiter verstärken

Kiew (Kyjiw)/EU-weit - Beim Treffen anlässlich des 35. Unabhängigkeitstags der Ukraine hat die "Koalition der Willigen" eine Verstärkung der militärischen Unterstützung für das Land ungeachtet der "Drohungen seitens Russlands" zugesagt. Besonders dringlich sei die Aufgabe, "die Flugabwehr der Ukraine zu stärken, die Zusammenarbeit mit ihrer Rüstungsindustrie zu verbessern und einschlägige Technologien zu teilen, unter anderem durch die Koalition gegen ballistische Raketen", erklärten die Partner.

Babler will Finanzierungsfonds für Privatspitäler abschaffen

Wien - SPÖ-Chef und Vizekanzler Andreas Babler spricht sich für die Abschaffung des Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds PRIKRAF aus. "Das ist der Vorschlag, mit dem ich in den Herbst gehe", sagte er im ORF-"Sommergespräch" am Montagabend. Die Fördermittel sollen stattdessen in die öffentliche Gesundheitsversorgung fließen. Ein klares Nein kam einmal mehr zu einer Anhebung des Pensionsantrittsalters.

USA weiten Sanktionen gegen den Iran massiv aus

Teheran/Islamabad/Washington - Die US-Regierung hat eine Ausweitung ihrer Sanktionen gegen den Iran angekündigt. Weltweit sollen Unternehmen und Länder bestraft werden, die Geschäftsbeziehungen zum Iran unterhalten. US-Finanzminister Scott Bessent sprach am Montag von einem "wirtschaftlichen D-Day" und einer letzten Warnung an andere Staaten, ihre Verbindungen zu kappen. "Unser Ziel ist es, jede wirtschaftliche Lebensader zu durchtrennen, die dieses tyrannische Regime am Leben erhält."

Bauer stellt EU-Zuständigkeit für Sozialpolitik infrage

Wien - Im Ringen um das nächste EU-Mehrjahresbudget stellt Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) EU-Kompetenzen im Bereich der Sozialpolitik infrage. Die EU habe Strukturen geschaffen, wo die zentralen Zuständigkeiten in den Mitgliedstaaten liegen, sagte Bauer im APA-Interview. Wenn das EU-Referendum in Island positiv ausgeht, kann sich Bauer vorstellen, dass Island und Montenegro gleichzeitig als nächste EU-Staaten beitreten. Für die Ukraine erwartet sie sehr lange EU-Verhandlungen.

Ex-Lokführer wegen Missbrauchs von Buben in Wien angeklagt

Wien/Strasshof - Die Staatsanwaltschaft Wien hat einen früheren ÖBB-Lokführer angeklagt, der mehrere unmündige Buben sexuell missbraucht und männliche Jugendliche zumindest sexuell belästigt haben soll. Neun Betroffene sind von der Anklage umfasst. Die jüngsten Opfer waren zum Tatzeitpunkt 13 Jahre alt. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Tatzeitraum von zwölf Jahren aus. Die inkriminierten sexuellen Handlungen bzw. Übergriffe sollen zwischen 2009 und 2021 stattgefunden haben.

Auch heuer schließen Kleinschulen

Wien - Auch im Schuljahr 2026/27 schließen wieder einige kleine Schulstandorte in Österreich. Konkret werden je drei Standorte in Oberösterreich und in der Steiermark aufgelassen bzw. mit anderen Einrichtungen zusammengelegt, zeigt ein Rundruf der APA in den Bildungsdirektionen. In Salzburg wird ein Standort zunächst einmal für das kommende Schuljahr stillgelegt.

Kinderpsychiaterin gegen "gefängnisähnliche Unterbringung"

Hall in Tirol/Innsbruck - Im Zuge der Diskussionen um nicht strafmündige Minderjährige mit delinquentem Verhalten hat sich die Direktorin der Innsbrucker Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie Kathrin Sevecke dezidiert gegen eine Senkung des Strafmündigkeitsalters auf unter 14 Jahren ausgesprochen. Im Gegensatz dazu hält sie geschlossene Einrichtungen in Einzelfällen für eine sinnvolle Erweiterung der Behandlungsmöglichkeiten, nicht jedoch "gefängnisähnliche Unterbringungen".

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red