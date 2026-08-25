Babler will Finanzierungsfonds für Privatspitäler abschaffen

Wien - SPÖ-Chef und Vizekanzler Andreas Babler spricht sich für die Abschaffung des Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds PRIKRAF aus. "Das ist der Vorschlag, mit dem ich in den Herbst gehe", sagte er im ORF-"Sommergespräch" am Montagabend. Die Fördermittel sollen stattdessen in die öffentliche Gesundheitsversorgung fließen. Ein klares Nein kam einmal mehr zu einer Anhebung des Pensionsantrittsalters.

Bauer stellt EU-Zuständigkeit für Sozialpolitik infrage

Wien - Im Ringen um das nächste EU-Mehrjahresbudget stellt Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) EU-Kompetenzen im Bereich der Sozialpolitik infrage. Die EU habe Strukturen geschaffen, wo die zentralen Zuständigkeiten in den Mitgliedstaaten liegen, sagte Bauer im APA-Interview. Wenn das EU-Referendum in Island positiv ausgeht, kann sich Bauer vorstellen, dass Island und Montenegro gleichzeitig als nächste EU-Staaten beitreten. Für die Ukraine erwartet sie sehr lange EU-Verhandlungen.

Tornado riss Dächer in Südfrankreich ab

Carcassonne - Ein Tornado hat im Süden Frankreichs hunderte Häuser beschädigt und etliche Haushalte vom Strom abgeschnitten. Vor allem Dächer seien beschädigt worden, als das Unwetter am späten Montagnachmittag die Gemeinde Pomas am Ausläufer der Pyrenäen traf, schrieb die Präfektur Aude. 41 Menschen seien verletzt worden. 2.800 Haushalte in zehn Dörfern waren am Abend ohne Strom, mehrere Straßen wegen herabgestürzter Äste gesperrt. 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Kinderpsychiaterin gegen "gefängnisähnliche Unterbringung"

Hall in Tirol/Innsbruck - Im Zuge der Diskussionen um nicht strafmündige Minderjährige mit delinquentem Verhalten hat sich die Direktorin der Innsbrucker Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie Kathrin Sevecke dezidiert gegen eine Senkung des Strafmündigkeitsalters auf unter 14 Jahren ausgesprochen. Im Gegensatz dazu hält sie geschlossene Einrichtungen in Einzelfällen für eine sinnvolle Erweiterung der Behandlungsmöglichkeiten, nicht jedoch "gefängnisähnliche Unterbringungen".

Auch heuer schließen Kleinschulen

Wien - Auch im Schuljahr 2026/27 schließen wieder einige kleine Schulstandorte in Österreich. Konkret werden je drei Standorte in Oberösterreich und in der Steiermark aufgelassen bzw. mit anderen Einrichtungen zusammengelegt, zeigt ein Rundruf der APA in den Bildungsdirektionen. In Salzburg wird ein Standort zunächst einmal für das kommende Schuljahr stillgelegt.

Campingurlaube in Österreich weiterhin beliebt

Wien - Campingurlaube in Österreich erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. Im ersten Halbjahr 2026 blieb das Niveau mit rund 2,9 Millionen Nächtigungen auf heimischen Camping- und Stellplätzen weiter hoch, lag aber 3,6 Prozent unter dem Rekordniveau des Vorjahres, teilte der Österreichische Camping Club (ÖCC) am Dienstag unter Verweis auf Daten der Statistik Austria mit. Besonders stark haben sich demnach heuer bisher die Monate Februar und Mai entwickelt.

Ermittler gehen von mehreren Drohnen in Leipzig aus

Leipzig - Nach dem Vorfall mit einer Sprengstoffdrohne am Flughafen Leipzig gehen deutsche Ermittler Medienberichten zufolge davon aus, dass mehrere Drohnen eingesetzt wurden. "Eine zweite Drohne könnte mit einem DHL-Flugzeug kollidiert sein", berichteten mehrere Medien am Dienstag unter Berufung auf Ermittler. Außerdem sei eine dritte Drohne zehn Tage nach dem Vorfall auf einem Feld westlich des Flughafens gefunden worden, hieß es.

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red