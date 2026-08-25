Bauer stellt EU-Zuständigkeit für Sozialpolitik infrage

Wien - Im Ringen um das nächste EU-Mehrjahresbudget stellt Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) EU-Kompetenzen im Bereich der Sozialpolitik infrage. Die EU habe Strukturen geschaffen, wo die zentralen Zuständigkeiten in den Mitgliedstaaten liegen, sagte Bauer im APA-Interview. Wenn das EU-Referendum in Island positiv ausgeht, kann sich Bauer vorstellen, dass Island und Montenegro gleichzeitig als nächste EU-Staaten beitreten. Für die Ukraine erwartet sie sehr lange EU-Verhandlungen.

Bisherige Sommersaison läuft für Tourismus sehr gut

Wien - Österreich wurde in der bisherigen Sommersaison von Gästen aus dem In- und Ausland sehr gut besucht. In den Monaten Mai bis Juli stiegen die Nächtigungszahlen um 3,2 Prozent auf 41,87 Millionen. Das sei ein historischer Höchstwert seit Beginn der elektronischen Aufzeichnungen 1973, gab die Statistik Austria am Dienstag bekannt. Besonders gut gebucht war der Juli, der mit 19,46 Millionen Nächtigungen einen Zuwachs von fast 5 Prozent gegenüber Juli 2025 verzeichnete.

Zwei Monaten nach Beben in Venezuela 6.500 Tote geborgen

Caracas - Zwei Monate nach dem verheerenden Doppel-Erdbeben in Venezuela ist die Zahl der Todesopfer auf über 6.500 gestiegen. Es seien inzwischen 6.509 Todesopfer gemeldet worden, teilte die venezolanische Übergangsregierung am Montag mit. Zwei Erdbeben der Stärken 7,2 und 7,5 hatten Venezuela am 24. Juni im Abstand von nur 39 Sekunden erschüttert. 190 Gebäude im Bundesstaat La Guaira wurden zerstört, Tausende Menschen wurden obdachlos.

Tornado verletzte in Südfrankreich 39 Menschen

Carcassonne - Ein Tornado hat im Südwesten Frankreichs ein Dorf weitgehend verwüstet. Bei dem Unwetter wurden in Pomas 39 Menschen verletzt, zwei von ihnen lebensgefährlich, wie die Behörden mitteilten. Zunächst war von 41 Verletzten die Rede gewesen. Etwa 300 Häuser wurden beschädigt: Der Sturm deckte Dächer ab und ließ Gemäuer einstürzen. Von den etwa 1.000 Einwohnern des Dorfes südöstlich von Toulouse suchten viele Schutz in Notunterkünften oder in benachbarten Gemeinden.

Kinderpsychiaterin gegen "gefängnisähnliche Unterbringung"

Hall in Tirol/Innsbruck - Im Zuge der Diskussionen um nicht strafmündige Minderjährige mit delinquentem Verhalten hat sich die Direktorin der Innsbrucker Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie Kathrin Sevecke dezidiert gegen eine Senkung des Strafmündigkeitsalters auf unter 14 Jahren ausgesprochen. Im Gegensatz dazu hält sie geschlossene Einrichtungen in Einzelfällen für eine sinnvolle Erweiterung der Behandlungsmöglichkeiten, nicht jedoch "gefängnisähnliche Unterbringungen".

Auch heuer schließen Kleinschulen

Wien - Auch im Schuljahr 2026/27 schließen wieder einige kleine Schulstandorte in Österreich. Konkret werden je drei Standorte in Oberösterreich und in der Steiermark aufgelassen bzw. mit anderen Einrichtungen zusammengelegt, zeigt ein Rundruf der APA in den Bildungsdirektionen. In Salzburg wird ein Standort zunächst einmal für das kommende Schuljahr stillgelegt.

Broschüre soll Mädchen mit Migrationshintergrund stärken

Wien - Ein neues Handbuch soll Mädchen mit Migrationshintergrund stärken. Die vom Integrationsfonds (ÖIF) herausgegebene Handlungsempfehlung richtet sich vor allem an Schulen und Pädagogik. Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) sagte bei der Vorstellung in einer Mittelschule in Wien-Favoriten, Mädchen würden eine Umgebung brauchen, in der sie ohne Zwang und selbstbestimmt sie selbst sein könnten - "Dieser geschützte Ort ist für viele Mädchen die Schule."

Campingurlaube in Österreich weiterhin beliebt

Wien - Campingurlaube in Österreich erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. Im ersten Halbjahr 2026 blieb das Niveau mit rund 2,9 Millionen Nächtigungen auf heimischen Camping- und Stellplätzen weiter hoch, lag aber 3,6 Prozent unter dem Rekordniveau des Vorjahres, teilte der Österreichische Camping Club (ÖCC) am Dienstag unter Verweis auf Daten der Statistik Austria mit. Besonders stark haben sich demnach heuer bisher die Monate Februar und Mai entwickelt.

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red