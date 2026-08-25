Erste durchgehende BBT-Haupttunnelröhre fertiggestellt

Brenner/Innsbruck/Franzensfeste - Beim Megaprojekt Brennerbasistunnel (BBT) ist am Dienstag erstmals eine Eisenbahntunnelröhre über ihre gesamte Länge fertiggestellt worden. Der Haupttunnel West erstreckt sich über rund 55 Kilometer - von der Sillschlucht bei Innsbruck bis nach Franzensfeste in Südtirol, wie die Brennerbasistunnelgesellschaft BBT SE bekannt gab. Hinter dem Erfolg steckte die Tunnelbohrmaschine "Wilma".

Bauer stellt EU-Zuständigkeit für Sozialpolitik infrage

Wien - Im Ringen um das nächste EU-Mehrjahresbudget stellt Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) EU-Kompetenzen im Bereich der Sozialpolitik infrage. Die EU habe Strukturen geschaffen, wo die zentralen Zuständigkeiten in den Mitgliedstaaten liegen, sagte Bauer im APA-Interview. Wenn das EU-Referendum in Island positiv ausgeht, kann sich Bauer vorstellen, dass Island und Montenegro gleichzeitig als nächste EU-Staaten beitreten. Für die Ukraine erwartet sie sehr lange EU-Verhandlungen.

Öffnung des Engelstors in Schönbrunn

Wien - Der Schlosspark Schönbrunn verfügt seit Dienstag über einen zusätzlichen Eingang für Besucherinnen und Besucher. Von Hietzing aus kann das Areal ab sofort über das sogenannte Engelstor betreten werden. Für Freude wird die Öffnung der historischen Pforte vor allem bei jenen Ausflüglern sorgen, die mit Öffis über die Kennedybrücke anreisen. Sie gelangen nun rascher in den Park.

Tornado verletzte in Südfrankreich 39 Menschen

Carcassonne - Ein Tornado hat im Südwesten Frankreichs ein Dorf weitgehend verwüstet. Bei dem Unwetter wurden in Pomas 39 Menschen verletzt, zwei von ihnen lebensgefährlich, wie die Behörden mitteilten. Zunächst war von 41 Verletzten die Rede gewesen. Etwa 300 Häuser wurden beschädigt: Der Sturm deckte Dächer ab und ließ Gemäuer einstürzen. Von den etwa 1.000 Einwohnern des Dorfes südöstlich von Toulouse suchten viele Schutz in Notunterkünften oder in benachbarten Gemeinden.

Bisherige Sommersaison läuft für Tourismus sehr gut

Wien - Österreich wurde in der bisherigen Sommersaison von Gästen aus dem In- und Ausland sehr gut besucht. In den Monaten Mai bis Juli stiegen die Nächtigungszahlen um 3,2 Prozent auf 41,87 Millionen. Das sei ein historischer Höchstwert seit Beginn der elektronischen Aufzeichnungen 1973, gab die Statistik Austria am Dienstag bekannt. Besonders gut gebucht war der Juli, der mit 19,46 Millionen Nächtigungen einen Zuwachs von fast 5 Prozent gegenüber Juli 2025 verzeichnete.

Zwei Monaten nach Beben in Venezuela 6.500 Tote geborgen

Caracas - Zwei Monate nach dem verheerenden Doppel-Erdbeben in Venezuela ist die Zahl der Todesopfer auf über 6.500 gestiegen. Es seien inzwischen 6.509 Todesopfer gemeldet worden, teilte die venezolanische Übergangsregierung am Montag mit. Zwei Erdbeben der Stärken 7,2 und 7,5 hatten Venezuela am 24. Juni im Abstand von nur 39 Sekunden erschüttert. 190 Gebäude im Bundesstaat La Guaira wurden zerstört, Tausende Menschen wurden obdachlos.

Kurt Gollowitzer neu im Führungsteam der Superfund Holding

Wien/Vaduz - Der Manager Kurt Gollowitzer wechselt mit 1. September 2026 in das Führungsteam der Superfund Holding AG mit Sitz im liechtensteinischen Vaduz. Als Mitglied des Verwaltungsrates soll der Jurist die Überwachung und strategische Ausrichtung der Finanzgruppe verantworten, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Gollowitzer bleibt ehrenamtlich als Präsident des Fußball-Bundesligisten FK Austria Wien tätig.

Broschüre soll Mädchen mit Migrationshintergrund stärken

Wien - Ein neues Handbuch soll Mädchen mit Migrationshintergrund stärken. Die vom Integrationsfonds (ÖIF) herausgegebene Handlungsempfehlung richtet sich vor allem an Schulen und Pädagogik. Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) sagte bei der Vorstellung in einer Mittelschule in Wien-Favoriten, Mädchen würden eine Umgebung brauchen, in der sie ohne Zwang und selbstbestimmt sie selbst sein könnten - "Dieser geschützte Ort ist für viele Mädchen die Schule."

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red