Erste durchgehende BBT-Haupttunnelröhre fertiggestellt

Brenner/Innsbruck/Franzensfeste - Beim Megaprojekt Brennerbasistunnel (BBT) ist am Dienstag erstmals eine Eisenbahntunnelröhre über ihre gesamte Länge fertiggestellt worden. Der Haupttunnel West erstreckt sich über rund 55 Kilometer - von der Sillschlucht bei Innsbruck bis nach Franzensfeste in Südtirol, wie die Brennerbasistunnelgesellschaft BBT SE bekannt gab. Hinter dem Erfolg steckte die Tunnelbohrmaschine "Wilma".

Heer erhielt erste modernisierte Panzer

Wien/Großmittel - Die ersten modernisierten Schützenpanzer "Ulan" und Kampfpanzer "Leopard" sind am Dienstag in der Jansa-Kaserne im niederösterreichischen Großmittel im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) an die Truppe übergeben worden. Bis 2029 sollen insgesamt 170 Kettenfahrzeuge modernisiert werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf über eine dreiviertel Milliarde Euro.

Unternehmerverband, ÖVP und NEOS gegen PRIKRAF-Abschaffung

Wien - Der Verband der Privatkrankenanstalten, die ÖVP und auch die NEOS haben dem Wunsch von SPÖ-Vorsitzendem Andreas Babler nach einer Abschaffung des Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds (PRIKRAF) eine Absage erteilt. Der Privatkrankenanstalten-Verband gab sich in einer Aussendung "alarmiert". Die Abschaffung wäre "fatal für das österreichische Gesundheitssystem", hieß es. Auch die Wirtschaftskammer und die FPÖ stellten sich gegen den Vorstoß, die Grünen sind hingegen dafür.

Sexualstrafrecht: Auch Ministerin Bauer und NEOS für Reform

Wien - Familienministerin Claudia Bauer (ÖVP) hat am Dienstag betont, dass sie der von der SPÖ geforderten Reform des Sexualstrafrechts positiv gegenübersteht. "Wenn es zu einer Verschärfung im Sexualstrafrecht kommt, würde ich das sehr begrüßen: Weg von der Stigmatisierung von Opfern, hin zu Verantwortung der Täter", sagte sie am Rande einer Pressekonferenz. Sie habe sich nie gegen das "Nur Ja ist Ja-Prinzip" ausgesprochen, sagte sie.

Zahl der Morde in Österreich sinkt weiterhin

Wien - Die Zahl der Tötungen in Österreich ist im langjährigen Schnitt gesunken - bei männlichen Opfern stärker als bei weiblichen. Die Zahl der Verurteilungen wegen versuchten Mordes stieg hingegen. Das zeigen aktualisierte Ergebnisse der Analyse zu Morden in Österreich der FH Joanneum im Auftrag des Bundesverbandes der Gewaltschutzzentren, die am Dienstag präsentiert wurden. 2025 erfasste die Todesursachenstatistik 38 Morde, 23 der Opfer waren weiblich, 15 männlich.

Hitzesommer deutlich im Stromsystem spürbar

Wien - Der Stromnetzbetreiber Austrian Power Grid (APG) hat am Dienstag auf den heißen und trockenen Sommer reagiert. Die Auswirkungen der "beispiellosen Wetterlage" seien deutlich im Stromsystem spürbar gewesen und hätten untermauert, wie wichtig ein resilientes Energiesystem sei. Es müsse breit aufgestellt sein und über eine diversifizierte Energieversorgung verfügen, hieß es in einer Aussendung. Die Erneuerbaren-Produktion brach um ein Viertel ein. Die Stromimporte stiegen an.

Gute Gesundheitsentwicklung bei NÖ Landtagspräsident Wilfing

St. Pölten - Die Entwicklung des Gesundheitszustands von Niederösterreichs Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP) verläuft nach Angaben der Landtagsdirektion "derzeit positiv". Der 65-Jährige ist laut Aussendung vom Dienstag mittlerweile bei Bewusstsein und benötigt keine Unterstützung des Herz-Kreislauf-Systems mehr. "Er ist ansprechbar, aber den Umständen entsprechend ist er noch sehr geschwächt", wurde betont. Wilfing dürfte am Montag einen Herzstillstand erlitten haben.

32-jähriger Allergiker nach Hornissenstich gestorben

Mettmach - Ein 32-Jähriger ist vergangenen Donnerstag in Mettmach (Bezirk Ried im Innkreis) nach einem Hornissenstich gestorben. Der junge Mann war Allergiker und dürfte seinen Adrenalin-Pen nicht in greifbarer Nähe gehabt haben, bestätigte das Gemeindeamt des Wohnortes des Mannes oberösterreichische Medienberichte am Dienstag. Trotz rascher Hilfe durch einen Notarzt konnte er nicht mehr gerettet werden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red