Pfeifkonzert von Beschäftigten für VW-Chef Blumes Sparplan

Wolfsburg - Volkswagen-Chef Oliver Blume stößt mit seinem Umbauplan für Europas größten Autobauer auf massiven Protest der Beschäftigten. Teilnehmern zufolge quittierten die mehr als 10.000 VW-Beschäftigten in und vor der Halle seine Rede auf der außerordentlichen Betriebsversammlung im Stammwerk Wolfsburg mit Pfiffen und bekundeten ihren Protest mit Schildern und Transparenten.

Erste durchgehende BBT-Haupttunnelröhre fertiggestellt

Brenner/Innsbruck/Franzensfeste - Beim Megaprojekt Brennerbasistunnel (BBT) ist am Dienstag erstmals eine Eisenbahntunnelröhre über ihre gesamte Länge fertiggestellt worden. Der Haupttunnel West erstreckt sich über rund 55 Kilometer - von der Sillschlucht bei Innsbruck bis nach Franzensfeste in Südtirol, wie die Brennerbasistunnelgesellschaft BBT SE bekannt gab. Hinter dem Erfolg steckte die Tunnelbohrmaschine "Wilma".

Zahl der Legionellen-Erkrankungen in Linz auf 29 gestiegen

Linz - In Linz ist am Dienstag ein neuer Fall von Legionellen-Erkrankung gemeldet worden. Damit ist die Zahl der Infizierten auf 29 gestiegen, hieß es am Abend in einer gemeinsamen Aussendung von Land Oberösterreich, Magistrat Linz und der AGES. Seit dem Ausbruch am 20. Juli sind drei Patienten gestorben. Noch immer ist die Infektionsquelle nicht eindeutig klar.

Posträuber in Wien-Liesing kurz nach Tat gefasst

Wien - Ein Posträuber ist am Dienstagnachmittag in Wien-Liesing kurz nach der Tat festgenommen worden. Der Mann überfiel gegen 14.30 Uhr eine Postfiliale in dem südlichen Gemeindebezirk, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich. Der Täter war mit einer FFP2-Maske maskiert, bedrohte einen Angestellten mit einer Pistole und forderte Bargeld. Ihm wurde ein Betrag im unteren fünfstelligen Eurobereich ausgehändigt, worauf der Mann zunächst auf einem E-Scooter flüchtete.

Sexualstrafrecht: Auch Ministerin Bauer und NEOS für Reform

Wien - Familienministerin Claudia Bauer (ÖVP) hat am Dienstag betont, dass sie der von der SPÖ geforderten Reform des Sexualstrafrechts positiv gegenübersteht. "Wenn es zu einer Verschärfung im Sexualstrafrecht kommt, würde ich das sehr begrüßen: Weg von der Stigmatisierung von Opfern, hin zu Verantwortung der Täter", sagte sie am Rande einer Pressekonferenz. Sie habe sich nie gegen das "Nur Ja ist Ja-Prinzip" ausgesprochen, sagte sie.

Heer erhielt erste modernisierte Panzer

Wien/Großmittel - Die ersten modernisierten Schützenpanzer "Ulan" und Kampfpanzer "Leopard" sind am Dienstag in der Jansa-Kaserne im niederösterreichischen Großmittel im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) an die Truppe übergeben worden. Bis 2029 sollen insgesamt 170 Kettenfahrzeuge modernisiert werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf über eine dreiviertel Milliarde Euro.

Unternehmerverband, ÖVP und NEOS gegen PRIKRAF-Abschaffung

Wien - Der Verband der Privatkrankenanstalten, die ÖVP und auch die NEOS haben dem Wunsch von SPÖ-Vorsitzendem Andreas Babler nach einer Abschaffung des Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds (PRIKRAF) eine Absage erteilt. Der Privatkrankenanstalten-Verband gab sich in einer Aussendung "alarmiert". Die Abschaffung wäre "fatal für das österreichische Gesundheitssystem", hieß es. Auch die Wirtschaftskammer und die FPÖ stellten sich gegen den Vorstoß, die Grünen sind hingegen dafür.

Zahl der Morde in Österreich sinkt weiterhin

Wien - Die Zahl der Tötungen in Österreich ist im langjährigen Schnitt gesunken - bei männlichen Opfern stärker als bei weiblichen. Die Zahl der Verurteilungen wegen versuchten Mordes stieg hingegen. Das zeigen aktualisierte Ergebnisse der Analyse zu Morden in Österreich der FH Joanneum im Auftrag des Bundesverbandes der Gewaltschutzzentren, die am Dienstag präsentiert wurden. 2025 erfasste die Todesursachenstatistik 38 Morde, 23 der Opfer waren weiblich, 15 männlich.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red