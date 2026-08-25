Kanada: Vergeltungszölle gegen die USA von bis zu 50 Prozent

Ottawa - Im Zollkonflikt mit den USA hat Kanada Vergeltungszölle von bis zu 50 Prozent auf Importe aus dem Nachbarland verhängt. "Mit Wirkung vom 8. September wird Kanada Gegenzölle von bis zu 15, 25 oder 50 Prozent auf Importe aus den Vereinigten Staaten von Amerika im Wert von 27,6 Milliarden Dollar erheben", sagte der kanadische Finanzminister Fran�ois-Philippe Champagne. "Für jedes Produkt würde unser Zoll dem amerikanischen Zoll auf die gleiche Art kanadischer Waren entsprechen."

Pfeifkonzert von Beschäftigten für VW-Chef Blumes Sparplan

Wolfsburg - Volkswagen-Chef Oliver Blume stößt mit seinem Umbauplan für Europas größten Autobauer auf massiven Protest der Beschäftigten. Teilnehmern zufolge quittierten die mehr als 10.000 VW-Beschäftigten in und vor der Halle seine Rede auf der außerordentlichen Betriebsversammlung im Stammwerk Wolfsburg mit Pfiffen und bekundeten ihren Protest mit Schildern und Transparenten.

Trump droht Iran mit Zerstörung von minenlegenden Schiffen

Washington - Im festgefahrenen Iran-Krieg hat US-Präsident Donald Trump dem Iran erneut mit der Zerstörung jeglicher Schiffe und Boote gedroht, die in der Straße von Hormuz Seeminen legen. Er verwies auf eine "Null-Toleranz-Politik" bei der Verminung der Meerenge, wie er auf seiner Plattform Truth Social am Dienstag mitteilte. Bereits Mitte April hatte Trump ähnliche Drohungen ausgesprochen. Am Montag hatten die USA eine massive Ausweitung der Sanktionen gegen Teheran angekündigt.

Sandra Wollner mit "Everytime" für Deutschland um Oscar

Hollywood/Berlin - Deutschland schickt den deutsch-österreichischen Film "Everytime" der österreichischen Regisseurin Sandra Wollner ins Rennen um den Oscar als "Bester internationaler Film". Das gab German Films, die Auslandsvertretung des deutschen Films, am Dienstag in München bekannt. Erst in der Vorwoche hatte der Streifen beim diesjährigen Sarajevo-Filmfestival den Hauptpreis gewonnen, das Herz von Sarajevo für den besten Spielfilm. Auch In Cannes war "Everytime" heuer erfolgreich.

Israel räumt UNO-Gelände in Ostjerusalem

Jerusalem - Israel hat offiziellen Angaben zufolge mit der Räumung eines Geländes des UNO-Palästinenserhilfswerks UNRWA in Ostjerusalem begonnen. Dieses wurde bisher als Ausbildungszentrum genutzt. "Der Staat Israel wird es einer Organisation, deren Mitarbeiter in Terror und das Massaker vom 7. Oktober verwickelt waren, nicht gestatten, auf seinem Staatsgebiet tätig zu sein, und wird mit allen Mitteln gegen sie vorgehen", sagte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu.

39 Waldbrände in Griechenland ausgebrochen

Athen - In Griechenland sind binnen wenigen Stunden 39 Wald- und Buschbrände ausgebrochen. Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, tobte der schwierigste Brand auf der Athen vorgelagerten Insel Salamis. Dort befindet sich der größte Stützpunkt der griechischen Kriegsmarine. Nach Angaben von Feuerwehrleuten war die Anlage nicht gefährdet. Das Feuer in der Gegend des Marinestützpunktes wütete in einer Schlucht und wurde mit zahlreichen Löschflugzeugen und Hubschraubern bekämpft.

Sexualstrafrecht: Auch Ministerin Bauer und NEOS für Reform

Wien - Familienministerin Claudia Bauer (ÖVP) hat am Dienstag betont, dass sie der von der SPÖ geforderten Reform des Sexualstrafrechts positiv gegenübersteht. "Wenn es zu einer Verschärfung im Sexualstrafrecht kommt, würde ich das sehr begrüßen: Weg von der Stigmatisierung von Opfern, hin zu Verantwortung der Täter", sagte sie am Rande einer Pressekonferenz. Sie habe sich nie gegen das "Nur Ja ist Ja-Prinzip" ausgesprochen, sagte sie.

Unternehmerverband, ÖVP und NEOS gegen PRIKRAF-Abschaffung

Wien - Der Verband der Privatkrankenanstalten, die ÖVP und auch die NEOS haben dem Wunsch von SPÖ-Vorsitzendem Andreas Babler nach einer Abschaffung des Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds (PRIKRAF) eine Absage erteilt. Der Privatkrankenanstalten-Verband gab sich in einer Aussendung "alarmiert". Die Abschaffung wäre "fatal für das österreichische Gesundheitssystem", hieß es. Auch die Wirtschaftskammer und die FPÖ stellten sich gegen den Vorstoß, die Grünen sind hingegen dafür.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red