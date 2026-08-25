Dolly Parton ist tot - Country-Ikone stirbt mit 80 Jahren

Washington - Die US-Country-Ikone Dolly Parton ist tot. Sie sei "friedlich" im Alter von 80 Jahren in Nashville im US-Staat Tennessee gestorben, bestätigte ihre PR-Agentur der dpa. In einem Video auf ihrer Instagram-Seite teilte die Familie mit: "Die Traurigkeit ist mit uns, aber nicht mit Dolly. Sie hat ihr Leben gelebt." Über die Todesursache war zunächst nichts bekannt. Auf Partons Wunsch werde eine kleine Trauerfeier im engsten Familienkreis stattfinden, hieß es.

Kanada: Vergeltungszölle gegen die USA von bis zu 50 Prozent

Ottawa - Im Zollkonflikt mit den USA hat Kanada Vergeltungszölle von bis zu 50 Prozent auf Importe aus dem Nachbarland verhängt. "Mit Wirkung vom 8. September wird Kanada Gegenzölle von bis zu 15, 25 oder 50 Prozent auf Importe aus den Vereinigten Staaten von Amerika im Wert von 27,6 Milliarden Dollar erheben", sagte der kanadische Finanzminister Fran�ois-Philippe Champagne. "Für jedes Produkt würde unser Zoll dem amerikanischen Zoll auf die gleiche Art kanadischer Waren entsprechen."

Pfeifkonzert von Beschäftigten für VW-Chef Blumes Sparplan

Wolfsburg - Volkswagen-Chef Oliver Blume stößt mit seinem Umbauplan für Europas größten Autobauer auf massiven Protest der Beschäftigten. Teilnehmern zufolge quittierten die mehr als 10.000 VW-Beschäftigten in und vor der Halle seine Rede auf der außerordentlichen Betriebsversammlung im Stammwerk Wolfsburg mit Pfiffen und bekundeten ihren Protest mit Schildern und Transparenten.

Kurdenführer verkündet Auflösung der SDF

Damaskus - Der syrische Kurdenführer Mazloum Abdi hat nach über einem Jahrzehnt die Auflösung der kurdisch dominierten Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) verkündet. Er gebe "das Ende des Einsatzes" der SDF bekannt und erkläre "in voller Verantwortung deren Auflösung als unabhängige Streitmacht", sagte Abdi Dienstagabend im Präsidentenpalast in Damaskus. Die Auflösung folgt auf ein Abkommen, das im Jänner mit der Regierung des Übergangspräsidenten Ahmed al-Sharaa geschlossen wurde.

Israel räumt UNO-Gelände in Ostjerusalem

Jerusalem - Israel hat offiziellen Angaben zufolge mit der Räumung eines Geländes des UNO-Palästinenserhilfswerks UNRWA in Ostjerusalem begonnen. Dieses wurde bisher als Ausbildungszentrum genutzt. "Der Staat Israel wird es einer Organisation, deren Mitarbeiter in Terror und das Massaker vom 7. Oktober verwickelt waren, nicht gestatten, auf seinem Staatsgebiet tätig zu sein, und wird mit allen Mitteln gegen sie vorgehen", sagte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu.

Neue Vorwürfe gegen Freiheitliche Jugend

Wien - Kanzleramtsministerin Claudia Bauer (ÖVP) will die Bundesjugendförderung für die freiheitliche Jugend prüfen. Anlass für diese Ankündigung von Dienstagabend ist ein Bericht des "Standard", wonach Mittel von der FPÖ-Jugendorganisation an einen Ableger der rechtsextremen Identitären geflossen sein könnten. Der Obmann der freiheitlichen Jugend Maximilian Weinzierl dementierte freilich bereits, dass Geld an die Identitären oder deren Nebenorganisation "Aktion 451" gegangen sei.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red