Dolly Parton ist tot - Country-Ikone stirbt mit 80 Jahren

Washington - Die US-Country-Ikone Dolly Parton ist tot. Sie sei "friedlich" im Alter von 80 Jahren in Nashville im US-Staat Tennessee gestorben. In einem Video auf ihrer Instagram-Seite teilte ihre Familie mit: "Die Traurigkeit ist mit uns, aber nicht mit Dolly. Sie hat ihr Leben gelebt." US-Medien berichteten unter Berufung auf ihr Management übereinstimmend, dass Parton am Dienstag nach "einem kurzen Kampf" gegen eine Krebserkrankung im Kreise ihrer Angehörigen gestorben sei.

Kanada: Vergeltungszölle gegen die USA von bis zu 50 Prozent

Ottawa - Im Zollkonflikt mit den USA hat Kanada Vergeltungszölle von bis zu 50 Prozent auf Importe aus dem Nachbarland verhängt. "Mit Wirkung vom 8. September wird Kanada Gegenzölle von bis zu 15, 25 oder 50 Prozent auf Importe aus den Vereinigten Staaten von Amerika im Wert von 27,6 Milliarden Dollar erheben", sagte der kanadische Finanzminister Fran�ois-Philippe Champagne. "Für jedes Produkt würde unser Zoll dem amerikanischen Zoll auf die gleiche Art kanadischer Waren entsprechen."

Pfeifkonzert von Beschäftigten für VW-Chef Blumes Sparplan

Wolfsburg - Volkswagen-Chef Oliver Blume stößt mit seinem Umbauplan für Europas größten Autobauer auf massiven Protest der Beschäftigten. Teilnehmern zufolge quittierten die mehr als 10.000 VW-Beschäftigten in und vor der Halle seine Rede auf der außerordentlichen Betriebsversammlung im Stammwerk Wolfsburg mit Pfiffen und bekundeten ihren Protest mit Schildern und Transparenten.

US-Kongresswahl: Schwester von totem Senator Graham tritt an

Washington/Columbia (South Carolina) - Die Schwester des im Juli gestorbenen US-Senators Lindsey Graham tritt an dessen Stelle bei der Wahl am 3. November als Kandidatin für die Republikaner an. Wie US-Medien berichteten, setzte sich die von US-Präsident Donald Trump unterstützte Darline Graham Nordone am Dienstag (Ortszeit) in der parteiinternen Stichwahl im Bundesstaat South Carolina gegen Ralph Norman durch. Damit wird sich die 62-Jährige bei den Mid Terms um einen Sitz im Senat in Washington bemühen.

Kurdenführer verkündet Auflösung der SDF

Damaskus - Der syrische Kurdenführer Mazloum Abdi hat nach über einem Jahrzehnt die Auflösung der kurdisch dominierten Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) verkündet. Er gebe "das Ende des Einsatzes" der SDF bekannt und erkläre "in voller Verantwortung deren Auflösung als unabhängige Streitmacht", sagte Abdi am Dienstagabend im Präsidentenpalast in Damaskus. Die USA begrüßten Eingliederung in die syrische Armee. Es gebe nun "eine Armee, eine Regierung, einen Staat", hieß es.

USA wollen Tausenden Ausländern ihre Visa entziehen

Washington - Die USA wollen Tausenden Ausländern ihre Visa entziehen. Das Außenministerium erklärte am Dienstag in Washington, die Regierung von Präsident Donald Trump wolle damit gegen "Betrug" vorgehen. Betroffen sind Menschen, die mit einem Touristen- oder Geschäftsvisum in die USA eingereist sind und dann vor Ort Asyl beantragt haben. Medien berichteten über bis zu 200.000 Fälle. Offizielle Zahlen wurden bis dato keine genannt.

Neue Vorwürfe gegen Freiheitliche Jugend

Wien - Kanzleramtsministerin Claudia Bauer (ÖVP) will die Bundesjugendförderung für die freiheitliche Jugend prüfen. Anlass für diese Ankündigung von Dienstagabend ist ein Bericht des "Standard", wonach Mittel von der FPÖ-Jugendorganisation an einen Ableger der rechtsextremen Identitären geflossen sein könnten. Der Obmann der freiheitlichen Jugend Maximilian Weinzierl dementierte freilich bereits, dass Geld an die Identitären oder deren Nebenorganisation "Aktion 451" gegangen sei.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red