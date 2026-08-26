LASK schafft Wunder von Linz - CL nach 5:1-Gala über Celtic

Linz - Der LASK hat ein historisches Fußball-Wunder geschafft und steht in der Ligaphase der Champions League. Das Team von Coach Dietmar Kühbauer gewann Dienstagabend das Play-off-Rückspiel in Linz gegen Celtic Glasgow dank furioser Leistung 5:1 (4:1,1:1) nach Verlängerung. Damit wurde das 0:3 aus dem Hinspiel mehr als wett gemacht und die erstmalige Teilnahme an der europäischen Königsklasse fixiert. Die Gegner erfährt Österreichs Meister am Donnerstag (18.00 Uhr).

Dolly Parton tot - Tribute von Stars

Nashville (Tennessee)/Los Angeles - Die US-Country-Ikone Dolly Parton ist im Alter von 80 Jahren "friedlich" gestorben, wie Partons Familie auf ihrer Instagram-Seite mitteilte. Die Nachricht löste weltweit Bestürzung aus, bekannte Persönlichkeiten aus der Musik- und Filmindustrie drückten ihre Trauer aus. US-Präsident Donald Trump ordnete eine landesweite Trauerbeflaggung für eine Woche an. Im Internet bezeichnete er Partons Tod als einen "wahren Verlust für Millionen von Menschen".

15 Säuglinge starben bei Brand in pakistanischem Spital

Islamabad - Bei einem Feuer in einer Entbindungsstation in Pakistans Hauptstadt Islamabad sind am Mittwoch 15 Babys gestorben. Ursache sei die Fehlfunktion einer Klimaanlage in den frühen Morgenstunden gewesen, teilten örtliche Rettungskräfte mit. Lediglich eines der Neugeborenen der Station sei gerettet worden. Das Feuer sei nun unter Kontrolle. Die Entbindungsstation ist Teil der gynäkologischen Klinik des Pakistan Institute of Medical Sciences (Pims), einem staatlichen Krankenhaus.

Gewaltverbrechen in US-Staat Montana forderte acht Tote

Helena (Montana) - Bei einem Gewaltverbrechen im Nordwesten der USA sind mehrere Menschen getötet worden. Die örtliche Polizei sprach am Dienstag (Ortszeit) von acht Todesopfern in einem Wohnhaus im Bundesstaat Montana, darunter vier Minderjährige. Die Tat ereignete sich den Angaben zufolge bereits am Sonntagabend in der Stadt Billings, die am Yellowstone River liegt. Hintergrund des Vorfalls sei mutmaßlich eine familiäre Auseinandersetzung gewesen.

Weitere Festnahme nach tödlichem Schwert-Angriff in Schweden

Stockholm - Nach dem tödlichen Schwert-Angriff an einer Schule in Schweden ist ein weiterer Mann festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, wird er der Beihilfe zum Mord sowie zum versuchten Mord verdächtigt. "Spätestens morgen um 12.00 Uhr muss der Staatsanwalt entscheiden, ob gegen ihn U-Haft beantragt oder ob er freigelassen wird", hieß es am Mittwoch. Der 18-jährige Verdächtige sitzt nach der Attacke am vergangenen Freitag bereits seit Sonntag in Untersuchungshaft.

Auch Panama und El Salvador riefen Dürre-Alarm aus

San Salvador/Panama-Stadt - Nach Honduras haben auch Panama und El Salvador wegen der durch das Klimaphänomen El Ni�o ausgelösten Trockenheit Dürre-Alarm ausgerufen. Panamas Innenministerin Dinoska Montalvo sagte, die Behörden müssten auf das vorbereitet sein, was im Zusammenhang mit El Ni�o noch "kommen könnte". El Salvador erklärte, der Dürre-Alarm ermögliche der Regierung, Überwachungs-, Kontroll- und Hilfsmaßnahmen für Gemeinden umzusetzen. Die Alarmstufe Rot betreffe das gesamte Staatsgebiet.

Leichtes Erdbeben in Niederösterreich bei Neunkirchen

Ternitz/Neunkirchen - In der Nacht auf Mittwoch hat sich in Niederösterreich, etwa vier Kilometer südwestlich von Neunkirchen, ein leichtes Erdbeben ereignet. Wie der Österreichische Erdbebendienst (GeoSphere Austria) meldete, wurde das Beben der Stärke 2,2 um 02:46 Uhr im Bereich Ternitz und Seebenstein vereinzelt schwach verspürt. Schäden an Gebäuden seien bei dieser Stärke nicht zu erwarten, hieß es.

Zwei Menschen in Pennsylvania an Masern gestorben

Washington/Harrisburg (Pennsylvania) - Erstmals seit 35 Jahren sind in dem US-Bundesstaat Pennsylvania zwei Menschen an Masern gestorben. Beide Todesopfer waren laut Behörde ungeimpft. Die Gesundheitsministerin von Pennsylvania, Debra Bogen, sprach den Angehörigen ihr Mitgefühl aus. Sie wolle aber sicherstellen, dass Menschen verstehen, dass der MMR-Impfstoff sicher sei und den besten Schutz gegen Masern biete, so Bogen wohl auch in Richtung US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr.. Er gilt als Impfskeptiker.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red