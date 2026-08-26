Neuer Höchststand an ausgestellten Führerscheinen

Wien - Die Zahl der neu ausgestellten Führerscheine ist in Österreich zum dritten Mal in Folge gestiegen und lag im Vorjahr bei 168.437, ein Anstieg von sechs Prozent gegenüber 2024. Das bedeutet zugleich den höchsten Wert seit 2013. "Besonders starken Zuwachs gab es bei Pkw- und Motorradführerscheinen. 2025 wurden um neun Prozent mehr klassische Pkw-Führerscheine ab 18 erworben als im Jahr davor", so Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria.

Sturzflut im Himalaya spülte Dörfer weg

Kathmandu - Eine schwere Sturzflut hat in Nepal nahe der Grenze zu Tibet nach Behördenangaben ganze Dörfer weggespült und Straßen, Brücken sowie Kraftwerke beschädigt. Es sei zu befürchten, dass es zahlreiche Opfer gebe und massive Sachschäden entstanden seien, sagte der Bezirksverwalter Narendra Pariyar am Mittwoch. "Aber ich weiß es noch nicht genau." Betroffen ist vor allem ein Gebiet im Himalaya-Gebirge, in dem Zehntausende Menschen leben.

218 Migranten vor Kreta aus Seenot gerettet

Kreta/Athen - Vor der Südküste der griechischen Insel Kreta sind in den frühen Morgenstunden 218 Migranten auf See entdeckt und in Sicherheit gebracht worden. Das berichteten griechische Medien unter Berufung auf die Küstenwache. Damit wurden innerhalb von zwei Tagen mehr als 300 Menschen vor der Insel gerettet.

Iran weist US-Angaben zu Minen-Entfernung in Hormuz zurück

Teheran/Washington/Maskat - Im festgefahrenen Iran-Krieg hat der Iran Angaben der USA zur Minen-Entfernung in der Straße von Hormuz als "Propaganda-Täuschung" zurückgewiesen. Irans Vize-Außenminister Kazem Gharibabadi drohte am Mittwoch, sein Land werde US-Minenräumboote ins Visier nehmen, die in das Gebiet gelangten. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump verkündet, dass laut der US-Marine "alle Minen aus den internationalen Gewässern der Straße von Hormuz entfernt und/oder gesprengt wurden".

14 Säuglinge starben bei Brand in pakistanischem Spital

Islamabad - Bei einer der schlimmsten Brandtragödien in einem Krankenhaus in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad sind nach Regierungsangaben mindestens 14 Säuglinge ums Leben gekommen. Das Feuer im dritten Stockwerk der staatlichen Klinik sei durch einen Defekt an der Klimaanlage ausgelöst worden, berichtete der Lokalsender Geo TV am Mittwoch. Seinen Angaben zufolge starben sogar 15 von 16 Neugeborenen, die sich in der Entbindungsstation befunden hatten. Ein Baby sei gerettet worden.

Gewaltverbrechen in US-Staat Montana forderte acht Tote

Helena (Montana) - Bei einem Gewaltverbrechen im Nordwesten der USA sind mehrere Menschen getötet worden. Die örtliche Polizei sprach am Dienstag (Ortszeit) von acht Todesopfern in einem Wohnhaus im Bundesstaat Montana, darunter vier Minderjährige. Die Tat ereignete sich den Angaben zufolge bereits am Sonntagabend in der Stadt Billings, die am Yellowstone River liegt. Hintergrund des Vorfalls sei mutmaßlich eine familiäre Auseinandersetzung gewesen.

Dolly Parton tot - Tribute von Stars

Nashville (Tennessee)/Los Angeles - Die US-Country-Ikone Dolly Parton ist im Alter von 80 Jahren "friedlich" gestorben, wie Partons Familie auf ihrer Instagram-Seite mitteilte. Die Nachricht löste weltweit Bestürzung aus, bekannte Persönlichkeiten aus der Musik- und Filmindustrie drückten ihre Trauer aus. US-Präsident Donald Trump ordnete eine landesweite Trauerbeflaggung für eine Woche an. Im Internet bezeichnete er Partons Tod als einen "wahren Verlust für Millionen von Menschen".

Weitere Festnahme nach tödlichem Schwert-Angriff in Schweden

Stockholm - Nach dem tödlichen Schwert-Angriff an einer Schule in Schweden ist ein weiterer Mann festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, wird er der Beihilfe zum Mord sowie zum versuchten Mord verdächtigt. "Spätestens morgen um 12.00 Uhr muss der Staatsanwalt entscheiden, ob gegen ihn U-Haft beantragt oder ob er freigelassen wird", hieß es am Mittwoch. Der 18-jährige Verdächtige sitzt nach der Attacke am vergangenen Freitag bereits seit Sonntag in Untersuchungshaft.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red