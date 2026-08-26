Sturzflut im Himalaya: 384 Reisende in Nepal vermisst

Kathmandu - Nach den schweren Überschwemmungen im Himalaya-Staat Nepal werden mindestens 384 Reisende vermisst. Unter den Vermissten in der Grenzregion zu Tibet seien 291 Ausländer, darunter 105 Inder, teilte die Tourismusbehörde am Mittwoch mit. Nach offiziellen Angaben kamen mindestens neun Menschen bei den plötzlichen Sturzfluten ums Leben. Ganze Dörfer wurden weggespült und Straßen, Brücken sowie Kraftwerke beschädigt, wie die Behörden am Mittwoch mitteilten.

FPÖ-Jugend bestreitet Geldflüsse an Identitäre

Wien - Die Freiheitliche Jugend (FJ) hat am Mittwoch auf einen Bericht des "Standard" reagiert und Geldflüsse an die rechtsextremen Identitären bestritten. Sie kritisierte zudem Kanzleramtsministerin Claudia Bauer (ÖVP) und ihre Ankündigung, die Bundesjugendförderung für die FPÖ-Jugendorganisation zu prüfen. Bauer "schützt Jugendvereine der Regierungsparteien, während sie die Opposition verfolgt", monierte FJ-Obmann Maximilian Weinzierl. Die übrigen Parteien übten Kritik an der FPÖ.

Meta einigte sich in Social-Media-Prozess auf Vergleich

Menlo Park - In dem wegweisenden Prozess um die Gefahren sozialer Medien für Kinder hat sich der Facebook-Mutterkonzern Meta mit den klagenden US-Bundesstaaten auf einen Vergleich geeinigt. Wie aus Gerichtsdokumenten am Mittwoch hervorgeht, zahlt Meta bis zu 16,68 Milliarden Dollar an die Staaten.

Grüne wollen Bundesstaatsanwaltschaft weiter nicht zustimmen

Wien - Die Grünen bleiben bei ihrem Nein zum Gesetzesentwurf für die geplante Bundesstaatsanwaltschaft und fordern angesichts der anhaltenden Kritik aus Justizkreisen ein "Zurück an den Start", wie die Justizsprecherin der Partei, Ex-Justizministerin Alma Zadić, es am Mittwoch in einer Aussendung ausdrückte. Für einen Beschluss braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat - also neben den Stimmen der Koalition von ÖVP, SPÖ und NEOS auch die Zustimmung der FPÖ oder der Grünen.

Kleinflugzeug in Attersee gestürzt

Steinbach am Attersee - Ein Kleinflugzeug ist Mittwochvormittag im Bereich Steinbach in den Attersee gestürzt, bestätigte die Polizei Oberösterreich. Näheres war vorerst nicht bekannt. Ein groß angelegter Einsatz mit Tauchrobotern, Tauchbooten von Feuerwehr sowie Wasserrettung, Polizei, Rettungshubschrauber und dem Roten Kreuz war zu Mittag am Laufen. Ein Erstsonargerät habe in deutlicher Tiefe im See Gegenstände geortet, ob diese zum Flugzeug gehören, stand noch nicht fest, so die Polizei weiter.

Benko im September wieder in Innsbruck vor Gericht

Innsbruck/Österreich - Der nach wie vor in Untersuchungshaft sitzende Signa-Gründer Ren� Benko muss sich am 22. und 23. September erneut in seiner Heimatstadt Innsbruck vor Gericht verantworten. Der Grund: Der Oberste Gerichtshof (OGH) hatte Anfang Juli einen Teilfreispruch im Verfahren wegen betrügerischer Krida aufgehoben und zur Neuverhandlung an das Landesgericht Innsbruck zurückverwiesen. Es ging um eine Mietvorauszahlung von 360.000 Euro für eine Villa auf der Innsbrucker Hungerburg.

Unfall zwischen S-Bahn und Güterzug am Wiener Hauptbahnhof

Wien - Am Wiener Hauptbahnhof ist es am Mittwoch gegen 11.30 Uhr zu einem Unfall zwischen einer Schnellbahn und einem Güterzug gekommen. Personen wurden nicht verletzt. Entsprechende Medienberichte bestätigte ein ÖBB-Sprecher der APA. "Nach derzeitigen Informationen hat ein leerer Personenzug einen Güterzug gestreift, was dazu geführt hat, dass die Lok des Güterzugs aus den Schienen gesprungen und der Personenzug an der Seite beschädigt wurde." Die Ursache war noch unklar.

Schüler in Steiermark von Hund gebissen und schwer verletzt

Buch-St. Magdalena - Ein Zehnjähriger ist in der Oststeiermark von einem Hund mehrfach gebissen und schwer verletzt worden. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch mitteilte, passierte der Vorfall schon Samstagabend in Buch-St. Magdalena im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Mehrere Burschen hatten am Fußballplatz gespielt, als plötzlich der Dobermann vom Nachbaranwesen auf die Kinder zulief und den Zehnjährigen biss. Seine Freunde riefen die Rettung, Anrainer holten den Hundebesitzer.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red