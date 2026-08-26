Sturzflut im Himalaya: 95 Leichen in Nepal geborgen

Kathmandu - Nach den verheerenden Überschwemmungen im Himalaya-Staat Nepal steigt die Zahl der Todesopfer: Bisher seien 95 Leichen geborgen worden, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit. Die nepalesische Tourismusbehörde hatte zuvor von insgesamt 384 vermissten Touristen gesprochen, darunter 291 Ausländer. Nach offiziellen Angaben kamen mindestens neun Menschen bei den plötzlichen Sturzfluten ums Leben. Ganze Dörfer wurden weggespült und Straßen, Brücken sowie Kraftwerke beschädigt.

FPÖ-Jugend bestreitet Geldflüsse an Identitäre

Wien - Die Freiheitliche Jugend (FJ) hat am Mittwoch auf einen Bericht des "Standard" reagiert und Geldflüsse an die rechtsextremen Identitären bestritten. Sie kritisierte zudem Kanzleramtsministerin Claudia Bauer (ÖVP) und ihre Ankündigung, die Bundesjugendförderung für die FPÖ-Jugendorganisation zu prüfen. Bauer "schützt Jugendvereine der Regierungsparteien, während sie die Opposition verfolgt", monierte FJ-Obmann Maximilian Weinzierl. Die übrigen Parteien übten Kritik an der FPÖ.

Iran bezeichnet US-Wirtschaftsdruck als wirkungslos

Teheran - Knapp sechs Monate nach Beginn des Iran-Kriegs hat Teheran den verschärften wirtschaftlichen Druck der USA auf das Land als wirkungslos bezeichnet und Bedingungen für eine Öffnung der Straße von Hormuz gestellt. Präsident Masoud Pezeshkian sagte am Mittwoch, Washington werde mit wirtschaftlichem Druck "nichts erreichen". Der Iran und der Oman verhandelten unterdessen über einen vorläufigen Schifffahrtskorridor in der Straße von Hormuz.

Irans Militär droht Exil-Medien: "Auf Zielliste aufgenommen"

Teheran - Irans Streitkräfte haben mehrere persischsprachige Exilsender als mögliche Ziele von Angriffen ausgemacht. Militärsprecher Abolfazl Shekarchi nannte etwa den Sender BBC mit seinem persischsprachigen Programm, Iran International und Radio Farda, wie die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete. Der General unterstellte den Medien, mit den Geheimdiensten in Israel und den USA verbunden zu sein. Wie genau solche Angriffe aussehen könnten, ließ der Militärsprecher offen.

Meta einigte sich in Social-Media-Prozess auf Vergleich

Menlo Park - Meta hat im Streit über die Gefahren sozialer Medien für Kinder und Jugendliche mit zahlreichen US-Bundesstaaten einen Vergleich geschlossen. Im Rahmen der Einigung zahlt der Facebook- und Instagram-Mutterkonzern bis zu 16,68 Milliarden Dollar an die Bundesstaaten, wie aus am Mittwoch veröffentlichten Gerichtsunterlagen hervorgeht. Zudem verpflichtet sich Meta zu landesweiten Änderungen für jugendliche Nutzer.

Propellermaschine in den Attersee gestürzt

Steinbach am Attersee - Ein Propellerflugzeug ist am Mittwoch um 11.25 Uhr im Bereich Steinbach 300 Meter vom Ufer entfernt in den Attersee gestürzt. Am Nachmittag wurden in 160 Meter Tiefe Wrackteile geortet, teilte eine Polizeisprecherin zudem mit. Die Bergung werde vorbereitet. Ob sich außer dem Piloten noch eine weitere Person an Bord des Zweisitzers des Typs P2002JFS befand, dazu wurden keine Angaben gemacht, auch nicht, ob vermisste Personen gefunden wurden.

Grüne wollen Bundesstaatsanwaltschaft weiter nicht zustimmen

Wien - Die Grünen bleiben bei ihrem Nein zum Gesetzesentwurf für die geplante Bundesstaatsanwaltschaft und fordern angesichts der anhaltenden Kritik aus Justizkreisen ein "Zurück an den Start", wie die Justizsprecherin der Partei, Ex-Justizministerin Alma Zadić, es am Mittwoch in einer Aussendung ausdrückte. Für einen Beschluss braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat - also neben den Stimmen der Koalition von ÖVP, SPÖ und NEOS auch die Zustimmung der FPÖ oder der Grünen.

Inzwischen 30 Legionellen-Erkrankungen in Linz

Linz - Die Zahl der gemeldeten Legionellen-Erkrankungen ist am Mittwoch in Linz weiter gestiegen. Ein neuer Fall ist hinzugekommen, die Patientin, die vor rund acht Tagen erste Symptome gespürt habe, werde im Spital behandelt, hieß es vom Linzer Gesundheitsdirektor Ulrich Püschl. Mittlerweile gibt es 30 Fälle, drei Patienten sind gestorben. Noch immer ist die Infektionsquelle nicht eindeutig klar.

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red