Mindestens 160 Tote nach Sturzflut im Himalaya-Gebiet

Kathmandu - Nach einer Sturzflut mit darauffolgenden verheerenden Überschwemmungen im Himalaya-Gebiet hat es am Mittwoch mindestens 160 Tote gegeben. In Nepal stieg die Zahl der Toten auf mindestens 157. Dies teilte die Polizei des Himalaya-Staats Mittwochabend mit. In einer vorherigen Zwischenbilanz hatte sie die Zahl der Todesopfer mit 95 angegeben. Die chinesischen Behörden meldeten drei Tote in Tibet. Über eventuell Betroffene aus Österreich gab es bisher keine Informationen.

Schauspieler Tim Curry mit 80 Jahren gestorben

Los Angeles - Das dämonische Grinsen war sein Markenzeichen: In dem Musical "Rocky Horror Show" schockierte er das Publikum einst als sexbesessener Wissenschafter Frank N. Furter. Später sorgte er als Horror-Clown Pennywise für Albträume. Nun ist der britische Schauspieler Tim Curry im Alter von 80 Jahren gestorben. Das berichteten mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf seine Managerin.

FPÖ-Jugend bestreitet Geldflüsse an Identitäre

Wien - Die Freiheitliche Jugend (FJ) hat am Mittwoch auf einen Bericht des "Standard" reagiert und Geldflüsse an die rechtsextremen Identitären bestritten. Sie kritisierte zudem Kanzleramtsministerin Claudia Bauer (ÖVP) und ihre Ankündigung, die Bundesjugendförderung für die FPÖ-Jugendorganisation zu prüfen. Bauer "schützt Jugendvereine der Regierungsparteien, während sie die Opposition verfolgt", monierte FJ-Obmann Maximilian Weinzierl. Die übrigen Parteien übten Kritik an der FPÖ.

Prozess um vor acht Jahren getötete Jennifer S.

Wien - Ein 33-Jähriger muss sich am Donnerstag wegen eines acht Jahre zurückliegenden Tötungsdelikts vor einem Wiener Schwurgericht verantworten. Der Mann soll im Jänner 2018 seine damalige Freundin Jennifer S. umgebracht und deren Leiche verscharrt haben, nachdem sie sich nach einem Streit trennen wollte. Seitdem galt die 21-Jährige als verschwunden. Erst im vergangenen Dezember legte er ein Geständnis ab und führte die Polizei zu den vergrabenen sterblichen Überresten der Frau.

Staatsschutz sieht Verbindung zwischen FPÖ und Identitären

Wien - Der österreichische Staatsschutz erkennt in einer aktuellen Einschätzung eine Stärkung der Beziehungen zwischen den rechtsextremen Identitären und der FPÖ. In dem Bericht wird die Beschäftigung ehemaliger sowie aktueller Mitglieder der Organisation bei den Freiheitlichen als "Indiz" gewertet, dass die Hemmschwelle für die Kooperation zwischen der "rechtsextremen Vorfeldorganisation" und "parteipolitischen Entscheidungsträgern" sinkt.

Heftiges Rededuell zwischen CDU und AfD in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Rund eineinhalb Wochen vor der Landtagswahl im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt haben sich die Spitzenkandidaten von AfD und CDU ein teils heftiges Rededuell über ihre politischen Ziele geliefert. Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze warf seinem AfD-Herausforderer Ulrich Siegmund Mittwochabend in der Sendung "Fakt ist!" des MDR vor, "kein Konzept für die Zukunft für Sachsen-Anhalt" zu haben, etwa für die Schaffung von Arbeitsplätzen.

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red