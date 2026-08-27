Polizei: Mindestens 162 Tote nach Sturzflut in Nepal

Washington/Kathmandu - Die Zahl der Toten nach der tödlichen Sturzflut im Himalaya in der Gebirgsregion in Nepal ist auf mindestens 162 gestiegen. Das berichtete die nepalesische Polizei in einem Beitrag auf der Online-Plattform X. 41 Verletzte wurden demnach in Krankenhäusern behandelt. Unklar blieb weiterhin das Schicksal Hunderter vermisster nepalesischer und ausländischer Touristen. Ausgelöst worden war die verheerende Sturzflut nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS von einem Gletscherabbruch.

Stocker bei Treffen von EU-Nettozahlern in Berlin

Wien/Berlin/EU-weit - ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ist am Donnerstag auf Einladung seines deutschen Amtskollegen Friedrich Merz in Berlin. Anlass ist ein Treffen von EU-Nettozahlern, die sich auf die heiße Phase der Verhandlungen für den neuen EU-Finanzrahmen für die Periode von 2028 bis 2034 abstimmen wollen. Außerdem nehmen der Ministerpräsident der Niederlande, Rob Jetten, die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und der finnische Ministerpräsident Petteri Orpo teil.

FPÖ-Jugend bestreitet Geldflüsse an Identitäre

Wien - Die Freiheitliche Jugend (FJ) hat am Mittwoch auf einen Bericht des "Standard" reagiert und Geldflüsse an die rechtsextremen Identitären bestritten. Sie kritisierte zudem Kanzleramtsministerin Claudia Bauer (ÖVP) und ihre Ankündigung, die Bundesjugendförderung für die FPÖ-Jugendorganisation zu prüfen. Bauer "schützt Jugendvereine der Regierungsparteien, während sie die Opposition verfolgt", monierte FJ-Obmann Maximilian Weinzierl. Die übrigen Parteien übten Kritik an der FPÖ.

Schauspieler Tim Curry mit 80 Jahren gestorben

Los Angeles - Das dämonische Grinsen war sein Markenzeichen: In dem Musical "Rocky Horror Show" schockierte er das Publikum einst als sexbesessener Wissenschafter Frank N. Furter. Später sorgte er als Horror-Clown Pennywise für Albträume. Nun ist der britische Schauspieler Tim Curry im Alter von 80 Jahren gestorben. Das berichteten mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf seine Managerin.

Berichte: CIA-Chef warnte in Moskau vor Angriff auf NATO

Brüssel - CIA-Direktor John Ratcliffe hat Russland bei seinem Besuch in Moskau Medienberichten zufolge vor einem Angriff auf NATO-Verbündete gewarnt. Das berichteten das "Wall Street Journal" und das Magazin "Politico" unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen. Der Chef des US-Geheimdienstes hatte die russische Hauptstadt am Dienstag besucht. Über den Inhalt seiner Gespräche wurde allerdings nur wenig bekannt.

Führender Schweizer Verhandlungsexperte will Trump beraten

Zürich/Washington - Der Verhandlungsexperte Matthias Schranner sieht US-Präsident Donald Trump im Ringen mit dem Iran als massiv beschädigt an. Durch seine wiederholten Vernichtungsdrohungen sei er "unheimlich schwach", sagt Schranner im APA-Gespräch. "Iran hat er total versaut." Trotz der schwierigen Lage würde es den Schweizer reizen, den US-Präsidenten zu beraten. Sein wichtigster Ratschlag: Trump soll sich aus den Verhandlungen heraushalten. Und er glaubt, dass Trump diesem Rat folgen würde.

Prozess gegen 9/11-Drahtzieher für 2028 geplant

Washington - Der Prozessauftakt gegen den mutmaßlichen Drahtzieher der Terroranschläge vom 11. September 2001 und weitere Angeklagte ist für 2028 geplant. Als Termin wurde der 5. Juni 2028 angesetzt, wie aus einer Anordnung des zuständigen Militärrichters hervorgeht. Der Auftakt kann sich aber noch verschieben, weil ihm noch einige Verfahrensentscheidungen vorausgehen. Dabei geht es unter anderem darum, welche Beweise zugelassen werden.

Prozess um vor acht Jahren getötete Jennifer S.

Wien - Ein 33-Jähriger muss sich am Donnerstag wegen eines acht Jahre zurückliegenden Tötungsdelikts vor einem Wiener Schwurgericht verantworten. Der Mann soll im Jänner 2018 seine damalige Freundin Jennifer S. umgebracht und deren Leiche verscharrt haben, nachdem sie sich nach einem Streit trennen wollte. Seitdem galt die 21-Jährige als verschwunden. Erst im vergangenen Dezember legte er ein Geständnis ab und führte die Polizei zu den vergrabenen sterblichen Überresten der Frau.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red