Fast 1.500 Vermisste und 165 Tote nach Sturzflut in Nepal

Washington/Kathmandu - Einen Tag nach der verheerenden Sturzflut im Grenzgebiet zwischen Nepal und der chinesischen Region Tibet ist die Zahl der Vermissten stark gestiegen. Fast 1.500 Menschen würden vermisst, darunter rund 800 Ausländer, teilten die Behörden am Donnerstag mit. Bisher gebe es 165 Tote. Die Zahl werde aber voraussichtlich weiter steigen. Ausgelöst worden war die verheerende Sturzflut nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS von einem Gletscherabbruch.

Stocker bei Treffen von EU-Nettozahlern in Berlin

Wien/Berlin/EU-weit - ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ist am Donnerstag auf Einladung seines deutschen Amtskollegen Friedrich Merz in Berlin. Anlass ist ein Treffen von EU-Nettozahlern, die sich auf die heiße Phase der Verhandlungen für den neuen EU-Finanzrahmen für die Periode von 2028 bis 2034 abstimmen wollen. Außerdem nehmen der Ministerpräsident der Niederlande, Rob Jetten, die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und der finnische Ministerpräsident Petteri Orpo teil.

Berichte: CIA-Chef warnte in Moskau vor Angriff auf NATO

Brüssel - CIA-Direktor John Ratcliffe hat Russland bei seinem Besuch in Moskau Medienberichten zufolge vor einem Angriff auf NATO-Verbündete gewarnt. Das berichteten das "Wall Street Journal" und das Magazin "Politico" unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen. Der Chef des US-Geheimdienstes hatte die russische Hauptstadt am Dienstag besucht. Über den Inhalt seiner Gespräche wurde allerdings nur wenig bekannt.

Prozess um vor acht Jahren getötete Jennifer S.

Wien - Ein 33-Jähriger muss sich am Donnerstag wegen eines acht Jahre zurückliegenden Tötungsdelikts vor einem Wiener Schwurgericht verantworten. Der Mann soll im Jänner 2018 seine damalige Freundin Jennifer S. umgebracht und deren Leiche verscharrt haben, nachdem sie sich nach einem Streit trennen wollte. Seitdem galt die 21-Jährige als verschwunden. Erst im vergangenen Dezember legte er ein Geständnis ab und führte die Polizei zu den vergrabenen sterblichen Überresten der Frau.

Grazer Bürgermeisterin Kahr vor Wiederwahl im Gemeinderat

Graz - Bei der konstituierenden Sitzung des neuen Grazer Gemeinderats am Donnerstag wird Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) von den Mandataren offiziell wieder in ihr Amt gewählt. Vergangene Woche hatte sie zusammen mit Judith Schwentner (Grünen) eine Koalitionsvereinbarung bekannt gegeben. Zusammen haben die beiden Parteien eine knappe Mehrheit von 25 Sitzen im 48-köpfigen Gemeinderat. Die Wiederwahl von Schwentner als Vizebürgermeisterin dürfte sich wohl bis Freitagabend ziehen.

Pkw rast in Frankreich in Menschenmenge: Ein Toter

Caen - In Caen im Nordwesten Frankreichs ist ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge gerast und hat dabei mindestens einen Menschen getötet und zehn weitere verletzt. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden bei dem Vorfall am Mittwochabend vier Menschen schwer und sechs Menschen leicht verletzt.

Japanische Künstlerin Yayoi Kusama gestorben

Tokio - Yayoi Kusama, Japans wohl weltweit bekannteste und erfolgreichste zeitgenössische Künstlerin, ist tot. Kusama, die mit ihren "Polka Dots" genannten bunten Punkten, mit denen sie oft phallische Objekte oder Alltagsgegenstände ebenso wie Installationen oder ganze Räume gestaltete, starb bereits am 14. August in einem Krankenhaus in Tokio, wie das Yayoi Kusama Museum mitteilte.

Fliegerbombe in Berlin entschärft - Tausende evakuiert

Berlin - Eine 100 Kilogramm schwere Fliegerbombe ist in Berlin-Neukölln entschärft worden - und Tausende Menschen konnten kurz vor Mitternacht wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. "Es besteht keine Gefahr mehr", teilte die Polizei mit. "Alle Absperrungen sind aufgehoben." Bewohner aus etwa 5.600 Haushalten hatten zuvor ihr Zuhause verlassen müssen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red