Geständnis im Mordprozess um "eiskalt erwürgte" Jennifer S.

Wien - Unter regem Publikumsinteresse hat am Donnerstag am Wiener Landesgericht der Mordprozess um die im Jänner 2018 getötete und in einem Waldstück verscharrte Jennifer S. begonnen. Angeklagt ist der Ex-Freund der damals 21-Jährigen, der die junge Frau vorsätzlich getötet haben soll. "Er hat sie eiskalt erwürgt", sagte die Staatsanwältin zu Beginn der Verhandlung, "er konnte ihre Entscheidung, sich von ihm zu trennen, nicht akzeptieren." Der 33-Jährige war geständig.

Stocker bei Treffen von EU-Nettozahlern in Berlin

Wien/Berlin/EU-weit - ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ist am Donnerstag auf Einladung seines deutschen Amtskollegen Friedrich Merz in Berlin. Anlass ist ein Treffen von EU-Nettozahlern, die sich auf die heiße Phase der Verhandlungen für den neuen EU-Finanzrahmen für die Periode von 2028 bis 2034 abstimmen wollen. Außerdem nehmen der Ministerpräsident der Niederlande, Rob Jetten, die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und der finnische Ministerpräsident Petteri Orpo teil.

Gasspeicher in Österreich zu zwei Dritteln befüllt

Wien - Auch wenn die Gasspeicher in Österreich mit 65,73 Prozent (26.8.) derzeit etwas geringer befüllt sind als vor einem Jahr, sind damit 78 Prozent eines durchschnittlichen Jahresverbrauchs eingelagert. Auch im europäischen Vergleich sind die hiesigen Speicher gut gefüllt, betont Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP). Österreich hat als früher bedeutenderes Gas-Transitland überdurchschnittliche Speicherkapazitäten. Experten sehen die Versorgungssicherheit gegeben.

Kino-Boom in Österreich sorgt für Besucherplus

Wien/Berlin - Sommerblockbuster wie Christopher Nolans "Odyssee" oder das neue Spider-Man-Abenteuer "Brand New Day" haben zuletzt für volle Kinosäle in Österreich gesorgt - und befeuern damit ein ohnehin schon erfolgreiches Jahr für die Betreiber der heimischen Lichtspielhäuser. Denn allein im ersten Halbjahr - da waren die beiden erwähnten Filmhits noch gar nicht angelaufen - wurden mit gut 5,6 Mio. Menschen um 17,6 Prozent mehr Kinofans gezählt als im Vergleichszeitraum 2025.

Hitze: Sterbefälle Ende Juli/Anfang August leicht erhöht

Wien - In der 31. Kalenderwoche (KW) Ende Juli/Anfang August wurden fast zehn Prozent mehr Todesfälle in Österreich registriert als im Schnitt dieser KW in den vergangenen drei Jahren. Insgesamt gab es von 27. Juli bis 2. August heuer 1.638 Sterbefälle, berichtete die Statistik Austria am Donnerstag. Das Ausmaß der hitzebedingten Übersterblichkeit sei daraus noch nicht ableitbar, wurde in der Aussendung betont. Die AGES hatte zuletzt für den heurigen Juni 395 Hitzetote errechnet.

Bergung der Propellermaschine aus Attersee am Samstag

Steinbach am Attersee - Nach der Ortung des abgestürzten Propellerflugzeuges in 160 Meter Tiefe des Attersees bei Steinbach soll die Maschine wohl erst am Samstag geborgen werden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Zweisitzer des Typs P2002JFS war am Mittwoch um 11.25 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache in den See gestürzt und sofort untergegangen. Zwei verstorbene Personen seien bei der Ortung des Kleinflugzeugs im Cockpit entdeckt worden, heißt es. Die Polizei macht offiziell keine Angaben.

Grazer Bürgermeisterin Kahr vor Wiederwahl im Gemeinderat

Graz - Bei der konstituierenden Sitzung des neuen Grazer Gemeinderats am Donnerstag wird Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) von den Mandataren offiziell wieder in ihr Amt gewählt. Vergangene Woche hatte sie zusammen mit Judith Schwentner (Grünen) eine Koalitionsvereinbarung bekannt gegeben. Zusammen haben die beiden Parteien eine knappe Mehrheit von 25 Sitzen im 48-köpfigen Gemeinderat. Die Wiederwahl von Schwentner als Vizebürgermeisterin dürfte sich wohl bis Freitagabend ziehen.

Selenskyj: Verletzte nach neuen russischen Angriffen

Moskau/Donezk (Oblast Rostow) - Russland und die Ukraine haben ihre gegenseitigen Luftschläge auf Ziele im Hinterland des Gegners fortgesetzt. "Die Russen haben kritische Infrastruktur in den Gebieten Poltawa, Sumy und Cherson angegriffen", schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf sozialen Netzwerken. Fünf Menschen seien unter anderem bei Angriffen in den Gebieten Saporischschja und Dnipropetrowsk verletzt worden. Schäden habe es auch nach Attacken im Gebiet der Hafenstadt Odessa gegeben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red