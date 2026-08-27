Parteienstreit zur Frage, wer die Bauernhilfen zahlt

Wien - Dass es Dürrehilfen für die Bauern gibt, steht fest. Doch wer letztlich dafür aufkommt, ist offen - beziehungsweise herrscht ein politischer Konflikt darüber, wer am Ende zahlt. ÖVP und FPÖ streiten etwa, ob die Bauern letztlich selbst den Erlass ihrer Sozialversicherungsbeiträge zu schultern haben. Diskutiert wird zudem, ob Rücklagen der bäuerlichen Krankenversicherung angezapft werden müssen. Die Volkspartei verneint, laut Sozialversicherung ist dies sehr wohl der Fall.

Über 1.300 Vermisste und 270 Tote nach Sturzflut in Nepal

Washington/Kathmandu - Die Zahl der Toten nach der verheerenden Sturzflut im Grenzgebiet zwischen Nepal und China ist auf nepalesischer Seite auf 270 gestiegen. Das teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Damit stieg die Totenzahl um fast 100 Menschen an. Hunderte Menschen werden in dem Katastrophengebiet weiter vermisst. Auf chinesischer Seite wurden erste Todesopfer gemeldet, die dortigen Behörden befürchteten am Donnerstag nun weitere mögliche Fluten.

Geständnis im Mordprozess um "eiskalt erwürgte" Jennifer S.

Wien - Unter regem Publikumsinteresse hat am Donnerstag am Wiener Landesgericht der Mordprozess um die im Jänner 2018 getötete und in einem Waldstück verscharrte Jennifer S. begonnen. Angeklagt ist der Ex-Freund der damals 21-Jährigen, der die junge Frau vorsätzlich getötet haben soll. "Er hat sie eiskalt erwürgt", sagte die Staatsanwältin zu Beginn der Verhandlung, "er konnte ihre Entscheidung, sich von ihm zu trennen, nicht akzeptieren." Sie verlangte eine lebenslange Haftstrafe.

Stocker bei Treffen von EU-Nettozahlern in Berlin

Wien/Berlin/EU-weit - ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ist am Donnerstag auf Einladung seines deutschen Amtskollegen Friedrich Merz in Berlin. Anlass ist ein Treffen von EU-Nettozahlern, die sich auf die heiße Phase der Verhandlungen für den neuen EU-Finanzrahmen für die Periode von 2028 bis 2034 abstimmen wollen. Außerdem nehmen der Ministerpräsident der Niederlande, Rob Jetten, die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und der finnische Ministerpräsident Petteri Orpo teil.

Cybercrime-Delikte auch weiter auf hohem Niveau

Wien - Cybercrime in Österreich bleibt mit 63.459 Anzeigen weiter auf hohem Niveau: Während Internetbetrug leicht zurückging und bei Erpressungen im Internet ein deutliches Minus verzeichnet wurde, nahmen Cyberangriffe im engeren Sinn zu. Das geht aus dem am Donnerstag in Wien präsentierten Cybercrime-Report 2025 hervor. Eine zentrale Herausforderung bleibe dabei die kontinuierlich steigende Menge an Daten, sagte Klaus Mits vom Cybercrime-Center (C4) des Bundeskriminalamts.

Grazer Bürgermeisterin Kahr wiedergewählt

Graz - Bei der konstituierenden Sitzung des neuen Grazer Gemeinderats am Donnerstag ist Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) offiziell wieder in ihr Amt gewählt worden. 40 von 48 Gemeinderäten stimmten für sie. Kahr erhielt die Stimmen von KPÖ, Grünen, ÖVP und SPÖ. FPÖ und NEOS wählten sie nicht. Anschließend begann der Abstimmungsmarathon für die Wahl der Vizebürgermeisterin: Es wird mehrere Wahldurchgänge brauchen, bis wohl Judith Schwentner (Grüne) Freitagnachmittag fixiert wird.

Gasspeicher in Österreich zu zwei Dritteln befüllt

Wien - Auch wenn die Gasspeicher in Österreich mit 65,73 Prozent (26.8.) derzeit etwas geringer befüllt sind als vor einem Jahr, sind damit 78 Prozent eines durchschnittlichen Jahresverbrauchs eingelagert. Auch im europäischen Vergleich sind die hiesigen Speicher gut gefüllt, betont Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP). Österreich hat als früher bedeutenderes Gas-Transitland überdurchschnittliche Speicherkapazitäten. Experten sehen die Versorgungssicherheit gegeben.

Selenskyj: Verletzte nach neuen russischen Angriffen

Moskau/Donezk (Oblast Rostow) - Russland und die Ukraine haben ihre gegenseitigen Luftschläge auf Ziele im Hinterland des Gegners fortgesetzt. "Die Russen haben kritische Infrastruktur in den Gebieten Poltawa, Sumy und Cherson angegriffen", so der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag auf sozialen Netzwerken. Bei der Explosion eines Autos in Sankt Petersburg wiederum wurde laut Medienberichten ein russischer Offizier getötet.

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red