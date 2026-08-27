Lebenslange Haft plus Einweisung für Mord an Jennifer S.

Wien - Der 33-jährige Mann, der im Jänner 2018 seine Ex-Freundin Jennifer S. in Wien-Brigittenau getötet und in einem Waldstück verscharrt hatte, ist am Donnerstag am Landesgericht wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Zusätzlich wurde er gemäß � 21 Absatz 2 StGB in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Verteidiger Astrid Wagner meldete dagegen Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an.

Nach Sturzflut in Nepal steigt Zahl der Todesopfer

Washington/Kathmandu - Nach der verheerenden Sturzflut am Himalaya sind in Nepal mehr als 350 Todesopfer geborgen worden. Bis Donnerstagnachmittag seien 359 Tote registriert worden, erklärte die nepalesische Polizei. Die chinesischen Behörden haben bisher drei Todesopfer in der Region Tibet bestätigt. Damit fielen der Katastrophe in beiden Ländern mindestens 362 Menschen zum Opfer. Hunderte weitere Menschen werden noch vermisst, darunter auch Touristen. Die Behörden befürchteten weitere Fluten.

Parteienstreit zur Frage, wer die Bauernhilfen zahlt

Wien - Dass es Dürrehilfen für die Bauern gibt, steht fest. Doch wer letztlich dafür aufkommt, ist offen - beziehungsweise herrscht ein politischer Konflikt darüber, wer am Ende zahlt. ÖVP und FPÖ streiten etwa, ob die Bauern letztlich selbst den Erlass ihrer Sozialversicherungsbeiträge zu schultern haben. Diskutiert wird zudem, ob Rücklagen der bäuerlichen Krankenversicherung angezapft werden müssen. Die Volkspartei verneint, laut Sozialversicherung ist dies sehr wohl der Fall.

Bosnisch-serbischer Kriegsverbrecher Mladić tot

Belgrad/Den Haag/Sarajevo - Der bosnisch-serbische Ex-Armeechef und Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist tot. Der unter anderem wegen des Massakers von Srebrenica vom Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (IStGH) zu lebenslanger Haft verurteilte Mladić starb im Alter von 84 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus in Den Haag, wie der serbische Staatssender RTS am Donnerstag berichtete.

Ein Todesopfer bei Angriff auf Einkaufszentrum in Charkiw

Moskau/Donezk (Oblast Rostow) - Russland und die Ukraine haben ihre gegenseitigen Luftschläge auf Ziele im Hinterland des Gegners fortgesetzt. Bei einem russischen Drohnenangriff auf ein Einkaufszentrum der ostukrainischen Großstadt Charkiw wurde mindestens ein Mensch getötet, schrieb Regionalgouverneur Oleh Synjehubow auf Telegram. Attacken mit Drohnen und Raketen gab es unter anderem auch auf Kiew. Bei einer Autoexplosion in Sankt Petersburg wiederum wurde laut Medien ein russischer Offizier getötet.

Grazer Bürgermeisterin Kahr wiedergewählt

Graz - Bei der konstituierenden Sitzung des neuen Grazer Gemeinderats am Donnerstag ist Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) offiziell wieder in ihr Amt gewählt worden. 40 von 48 Gemeinderäten stimmten für sie. Kahr erhielt die Stimmen von KPÖ, Grünen, ÖVP und SPÖ. FPÖ und NEOS wählten sie nicht. Anschließend begann der Abstimmungsmarathon für die Wahl der Vizebürgermeisterin: Es wird mehrere Wahldurchgänge brauchen, bis wohl Judith Schwentner (Grüne) Freitagnachmittag fixiert wird.

Cybercrime-Delikte auch weiter auf hohem Niveau

Wien - Cybercrime in Österreich bleibt mit 63.459 Anzeigen weiter auf hohem Niveau: Während Internetbetrug leicht zurückging und bei Erpressungen im Internet ein deutliches Minus verzeichnet wurde, nahmen Cyberangriffe im engeren Sinn zu. Das geht aus dem am Donnerstag in Wien präsentierten Cybercrime-Report 2025 hervor. Eine zentrale Herausforderung bleibe dabei die kontinuierlich steigende Menge an Daten, sagte Klaus Mits vom Cybercrime-Center (C4) des Bundeskriminalamts.

Gasspeicher in Österreich zu zwei Dritteln befüllt

Wien - Auch wenn die Gasspeicher in Österreich mit 65,73 Prozent (26.8.) derzeit etwas geringer befüllt sind als vor einem Jahr, sind damit 87 Prozent eines durchschnittlichen Jahresverbrauchs eingelagert. Auch im europäischen Vergleich sind die hiesigen Speicher gut gefüllt, betont Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP). Österreich hat als früher bedeutenderes Gas-Transitland überdurchschnittliche Speicherkapazitäten. Experten sehen die Versorgungssicherheit gegeben.

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red