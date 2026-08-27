Lebenslange Haft plus Einweisung für Mord an Jennifer S.

Wien - Der 33-jährige Mann, der im Jänner 2018 seine Ex-Freundin Jennifer S. in Wien-Brigittenau getötet und in einem Waldstück verscharrt hatte, ist am Donnerstag am Landesgericht wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Zusätzlich wurde er gemäß � 21 Absatz 2 StGB in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Verteidiger Astrid Wagner meldete dagegen Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an.

Nach Sturzflut in Nepal steigt Zahl der Todesopfer

Washington/Kathmandu - Nach der verheerenden Sturzflut am Himalaya sind in Nepal mehr als 350 Todesopfer geborgen worden. Bis Donnerstagnachmittag seien 359 Tote registriert worden, erklärte die nepalesische Polizei. Die chinesischen Behörden haben bisher drei Todesopfer in der Region Tibet bestätigt. Damit fielen der Katastrophe in beiden Ländern mindestens 362 Menschen zum Opfer. Hunderte weitere Menschen werden noch vermisst, darunter auch Touristen. Die Behörden befürchteten weitere Fluten.

Sechs Nettozahler fordern drastische Kürzungen bei EU-Budget

Wien/Berlin/EU-weit - Die Gruppe der EU-Nettozahler möchte die Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen nun doch "nicht um jeden Preis" bis zum Ende des Jahres 2026 beenden. Dies teilten die Regierungschefs Deutschlands, Österreichs, Dänemark und Finnlands am Donnerstagnachmittag im Bundeskanzleramt in Berlin mit. Die Nettozahler kämpfen gegen die geplante Aufstockung des Finanzrahmens und des Beamtenapparats der Europäischen Union.

Parteienstreit zur Frage, wer die Bauernhilfen zahlt

Wien - Dass es Dürrehilfen für die Bauern gibt, steht fest. Doch wer letztlich dafür aufkommt, ist offen - beziehungsweise herrscht ein politischer Konflikt darüber, wer am Ende zahlt. ÖVP und FPÖ streiten etwa, ob die Bauern letztlich selbst den Erlass ihrer Sozialversicherungsbeiträge zu schultern haben. Diskutiert wird zudem, ob Rücklagen der bäuerlichen Krankenversicherung angezapft werden müssen. Die Volkspartei verneint, laut Sozialversicherung ist dies sehr wohl der Fall.

Ein Todesopfer bei Angriff auf Einkaufszentrum in Charkiw

Moskau/Donezk (Oblast Rostow) - Russland und die Ukraine haben ihre gegenseitigen Luftschläge auf Ziele im Hinterland des Gegners fortgesetzt. Bei einem russischen Drohnenangriff auf ein Einkaufszentrum der ostukrainischen Großstadt Charkiw wurde mindestens ein Mensch getötet, schrieb Regionalgouverneur Oleh Synjehubow auf Telegram. Attacken mit Drohnen und Raketen gab es unter anderem auch auf Kiew. Bei einer Autoexplosion in Sankt Petersburg wiederum wurde laut Medien ein russischer Offizier getötet.

Bosnisch-serbischer Kriegsverbrecher Mladić tot

Belgrad/Den Haag/Sarajevo - Der wegen Völkermords verurteilte frühere bosnisch-serbische General Ratko Mladić ist tot. Mladić, der wegen seiner Rolle im Bosnienkrieg 1992-1995 eine lebenslange Haftstrafe verbüßte, starb im Alter von etwa 83 Jahren, wie ein UNO-Vertreter am Donnerstag bestätigte. Mladić war wegen seiner Brutalität auch als "Schlächter vom Balkan" bekannt. Er befand sich seit seiner Festnahme 2011 in Haft und war zuletzt schwer krank. Die genaue Todesursache wird noch untersucht.

Uganda seit 42 Tagen ohne neuen Ebola-Fall, Anstieg im Kongo

Kinshasa/Bunia/Kampala - Während die Zahl der Ebola-Fälle in der Demokratischen Republik Kongo ständig steigt, ist in Uganda seit 42 Tagen kein neuer Fall erfasst worden. Das markiere das Ende des Ausbruchs in dem ostafrikanischen Land, nachdem zwei Inkubationszyklen ohne neue Infektionen durchlaufen seien, sagte eine Vertreterin des Regionalbüros Afrika der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Addis Abeba. Die WHO hatte den Ebola-Ausbruch im Kongo und in Uganda am 15. Mai bekanntgegeben.

Gasspeicher in Österreich zu zwei Dritteln befüllt

Wien - Auch wenn die Gasspeicher in Österreich mit 65,73 Prozent (26.8.) derzeit etwas geringer befüllt sind als vor einem Jahr, sind damit 87 Prozent eines durchschnittlichen Jahresverbrauchs eingelagert. Auch im europäischen Vergleich sind die hiesigen Speicher gut gefüllt, betont Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP). Österreich hat als früher bedeutenderes Gas-Transitland überdurchschnittliche Speicherkapazitäten. Experten sehen die Versorgungssicherheit gegeben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red