LASK in der Champions League gegen Real Madrid und Liverpool

Monte Carlo - Der LASK hat in der Champions League das große Los gezogen. Der Fußball-Doublesieger bekommt es in der Ligaphase der "Königsklasse" mit Real Madrid und Liverpool zu tun. Weitere Gegner beim CL-Debüt der Linzer von Trainer Dietmar Kühbauer sind FC Porto, Sporting Lissabon, Fenerbahce, Bodö/Glimt, Slovan Bratislava und AEK Athen. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Monaco. Die Ligaphase startet am 8. September, die genauen Spieltermine veröffentlicht die UEFA bis Samstag.

Nach Sturzflut in Nepal steigt Zahl der Todesopfer weiter

Washington/Kathmandu - Nach der verheerenden Sturzflut am Himalaya steigt die Zahl der Opfer in Nepal weiter. Bis Donnerstagnachmittag seien 389 Tote registriert worden, erklärte die nepalesische Polizei. Die chinesischen Behörden haben bisher drei Todesopfer in der Region Tibet bestätigt. Damit fielen der Katastrophe in beiden Ländern mindestens 392 Menschen zum Opfer. Hunderte weitere Menschen werden noch vermisst, darunter auch Touristen. Die Behörden befürchteten weitere Fluten.

Lebenslange Haft plus Einweisung für Mord an Jennifer S.

Wien - Der 33-jährige Mann, der im Jänner 2018 seine Ex-Freundin Jennifer S. in Wien-Brigittenau getötet und in einem Waldstück verscharrt hatte, ist am Donnerstag am Landesgericht wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Zusätzlich wurde er gemäß � 21 Absatz 2 StGB in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Verteidiger Astrid Wagner meldete dagegen Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an.

Sechs Nettozahler fordern drastische Kürzungen bei EU-Budget

Wien/Berlin/EU-weit - Die Gruppe der EU-Nettozahler möchte die Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen nun doch "nicht um jeden Preis" bis zum Ende des Jahres 2026 beenden. Dies teilten die Regierungschefs Deutschlands, Österreichs, Dänemark und Finnlands am Donnerstagnachmittag im Bundeskanzleramt in Berlin mit. Die Nettozahler kämpfen gegen die geplante Aufstockung des Finanzrahmens und des Beamtenapparats der Europäischen Union.

Fahndung nach Kunstdiebstahl in Wiener Museum

Wien - Zwei Unbekannte haben am Donnerstagnachmittag ein Ausstellungsstück aus einem Museum in der Wiener Innenstadt gestohlen. Wie die Landespolizeidirektion der APA bestätigte, sollen die beiden Männer als Besucher dort hereingekommen sein. "Sie schlugen dann eine Glasvitrine ein", teilte Sprecherin Anna Gutt der APA mit. Der genaue Tatort wurde nicht bekanntgegeben. Die Fahndung nach den flüchtigen Verdächtigen war am Abend noch im Gang.

Höheres Budget und mehr Präventionsbeamte für Gewaltschutz

Wien - Konsequente Maßnahmen beim Thema Gewaltschutz haben Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) angekündigt. Das Budget im Innenministerium dafür werde 2027 auf 27 Millionen Euro erhöht, die Zahl der Präventionsbeamten hätte sich auf über 1.400 verdreifacht. Details zu elektronischem Monitoring von Hochrisikotätern sollen im Herbst kommen, hieß es bei einem Pressetermin zu Gewaltschutz in der Polizeiausbildung am Donnerstag.

Bergung der Propellermaschine aus Attersee am Samstag

Steinbach am Attersee - Nach der Ortung des abgestürzten Propellerflugzeuges in 160 Meter Tiefe des Attersees bei Steinbach soll die Maschine am Samstag geborgen werden. Der Zweisitzer des Typs P2002JFS war am Mittwoch aus bisher ungeklärter Ursache in den See gestürzt und sofort untergegangen. Zwei verstorbene Personen seien bei der Ortung des Kleinflugzeugs im Cockpit entdeckt worden, hieß es. Die Polizei bestätigte Donnerstagabend, dass zwei deutsche Insassen, 19 und 24 Jahre alt, an Bord waren.

Zwei Tote bei Gewalttat an Schule bei Berlin

Berlin - Bei einer Gewalttat an einer Schule nahe Berlin sind nach Informationen der Deutschen Presse Agentur eine Frau und ein Mann getötet worden. Ein Verdächtiger wurde vorläufig festgenommen. Die Opfer starben demnach an einer Schule am Docemus-Schulcampus in Gosen-Neu Zittau in Ostbrandenburg, einem Ort mit rund 3.500 Einwohnern. Dabei verdichteten sich Hinweise, dass es sich um eine Beziehungstat handelte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red