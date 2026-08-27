Nach Sturzflut in Nepal steigt Zahl der Todesopfer weiter

Washington/Kathmandu - Nach der verheerenden Sturzflut am Himalaya steigt die Zahl der Opfer in Nepal weiter. Bis Donnerstagnachmittag seien 389 Tote registriert worden, erklärte die nepalesische Polizei. Die chinesischen Behörden haben bisher drei Todesopfer in der Region Tibet bestätigt. Damit fielen der Katastrophe in beiden Ländern mindestens 392 Menschen zum Opfer. Hunderte weitere Menschen werden noch vermisst, darunter auch Touristen. Die Behörden befürchteten weitere Fluten.

Partielle Mondfinsternis Freitagfrüh zu sehen

Wien - Frühaufsteher können am Freitag eine partielle Mondfinsternis verfolgen. Das Himmelsschauspiel beginnt um 4.34 Uhr mit dem Eintritt des Mondes in den Kernschatten der Erde. In Ostösterreich trübt dann die zunehmende Helligkeit die Beobachtung: Sonnenaufgang ist in Wien um 6.06 Uhr, Monduntergang eine Minute später - noch vor der maximalen Verfinsterung um 6.13 Uhr. In Westösterreich kann man länger zusehen: Dort geht die Sonne erst um 6.35 Uhr auf, der Mond um 6.41 Uhr unter.

Höheres Budget und mehr Präventionsbeamte für Gewaltschutz

Wien - Konsequente Maßnahmen beim Thema Gewaltschutz haben Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) angekündigt. Das Budget im Innenministerium dafür werde 2027 auf 27 Millionen Euro erhöht, die Zahl der Präventionsbeamten hätte sich auf über 1.400 verdreifacht. Details zu elektronischem Monitoring von Hochrisikotätern sollen im Herbst kommen, hieß es bei einem Pressetermin zu Gewaltschutz in der Polizeiausbildung am Donnerstag.

Bergung der Propellermaschine aus Attersee am Samstag

Steinbach am Attersee - Nach der Ortung des abgestürzten Propellerflugzeuges in 160 Meter Tiefe des Attersees bei Steinbach soll die Maschine am Samstag geborgen werden. Der Zweisitzer des Typs P2002JFS war am Mittwoch aus bisher ungeklärter Ursache in den See gestürzt und sofort untergegangen. Zwei verstorbene Personen seien bei der Ortung des Kleinflugzeugs im Cockpit entdeckt worden, hieß es. Die Polizei bestätigte Donnerstagabend, dass zwei deutsche Insassen, 19 und 24 Jahre alt, an Bord waren.

Trump lässt Lake Ontario in "Lake America" umbennen

Washington - Im Handelsstreit mit Kanada hat US-Präsident Donald Trump seine Provokationen gegen das Nachbarland verschärft: Er unterzeichnete am Donnerstag in Washington ein Dekret zur Umbenennung des Ontariosees in "Lake America" (Amerikasee). Trump drohte zugleich mit weiteren Namensänderungen - etwa für den Atlantik. Die Änderung des Seenamens sei "sofort wirksam", sagte Trump. Durch den Ontariosee verläuft die Grenze zwischen der kanadischen Provinz Ontario und dem US-Staat New York.

USA legen Alliierten Fragebogen zu "NATO 3.0" vor

Brüssel - Die USA haben im Zuge der Überprüfung ihrer Truppenpräsenz in Europa einen Fragebogen an die NATO-Alliierten geschickt. Mit der Abfrage wolle man die Verbündeten "direkt und schriftlich" im Zusammenhang mit dem Konzept "NATO 3.0" konsultieren, erklärte US-Verteidigungsstaatssekretär Elbridge Colby am Rande eines Treffens mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte in Brüssel am Donnerstag. Unter "NATO 3.0" versteht die US-Regierung ein reformiertes Bündnismodell.

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red