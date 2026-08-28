Zahl der Todesopfer nach Sturzflut in Nepal steigt auf 469

Peking/Kathmandu - Nach der verheerenden Sturzflut im Grenzgebiet zwischen Nepal und der autonomen Region Tibet in China steigt die Zahl der Opfer in Nepal weiter. Mittlerweile seien 469 Todesopfer registriert, teilte die nepalesische Polizei am Freitag mit. Mehr als 1.000 Menschen wurden nach chinesischen Angaben bisher aus dem Katastrophengebiet in Sicherheit gebracht, darunter 555 Touristen. Die chinesischen Behörden sehen indes ein "hohes Risiko" für erneute Überflutungen.

Kunstdiebe stahlen Collier aus Wiener MAK

Wien - Zwei Kunstdiebe haben am Donnerstagnachmittag ein Ausstellungsstück aus dem Museum für angewandte Kunst (MAK) in der Wiener Innenstadt gestohlen. Es handelt sich um ein Collier, teilte die Polizei in der Nacht mit. Zuvor hatte sie der APA Berichte von "Heute" und "Kronen Zeitung" zum Tatort bestätigt. Demnach sollen die beiden Männer als Besucher in das Museum gekommen sein, in dem gerade die Ausstellung "Glanzstücke" teils mit Preziosen von Van Cleef & Arpels gezeigt wird.

Wespensaison vor Höhepunkt

Österreich - Die Wespensaison erreicht im August und Anfang September ihre natürliche Spitze. Bei Menschen mit Insektengiftallergie kann ein Stich im Extremfall lebensbedrohliche Reaktionen auslösen. Die Gefahr werde jedoch oft unterschätzt, berichtete Gunter Sturm, Leiter des Allergieambulatoriums Reumannplatz in Wien-Favoriten und der Forschungsgruppe Klinische Allergologie an der Univ.-Hautklinik Graz im Gespräch mit der APA. Stiche seien für Allergiker "potenziell lebensgefährlich".

Syrischer Kurdenführer zum Präsidentenberater ernannt

Damaskus - Nach seiner Ankündigung der Auflösung der kurdisch geführten Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) ist der syrische Kurdenführer Mazloum Abdi zum Berater von Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa ernannt worden. Al-Sharaa habe ein entsprechendes Dekret unterzeichnet, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Sana am Freitag.

Partielle Mondfinsternis Freitagfrüh zu sehen

Wien - Frühaufsteher können am Freitag eine partielle Mondfinsternis verfolgen. Das Himmelsschauspiel beginnt um 4.34 Uhr mit dem Eintritt des Mondes in den Kernschatten der Erde. In Ostösterreich trübt dann die zunehmende Helligkeit die Beobachtung: Sonnenaufgang ist in Wien um 6.06 Uhr, Monduntergang eine Minute später - noch vor der maximalen Verfinsterung um 6.13 Uhr. In Westösterreich kann man länger zusehen: Dort geht die Sonne erst um 6.35 Uhr auf, der Mond um 6.41 Uhr unter.

Trump lässt Lake Ontario in "Lake America" umbennen

Washington - Im Handelsstreit mit Kanada hat US-Präsident Donald Trump seine Provokationen gegen das Nachbarland verschärft: Er unterzeichnete am Donnerstag in Washington ein Dekret zur Umbenennung des Ontariosees in "Lake America" (Amerikasee). Trump drohte zugleich mit weiteren Namensänderungen - etwa für den Atlantik. Die Änderung des Seenamens sei "sofort wirksam", sagte Trump. Kanadas Premierminister Mark Carney wies die Umbenennung zurück.

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red