Norwegens König Harald V. mit 89 verstorben

Oslo - Norwegens König Harald V. ist im Alter von 89 Jahren verstorben, wie der Königspalast am Freitag in Oslo bekannt gab. Harald war der älteste regierende Monarch Europas - er hatte zuletzt mit schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Den Thron hatte er 1991 nach dem Tod seines sehr beliebten Vaters Olav V. bestiegen. Nun ist sein 53-jähriger Sohn als Haakon VIII. König.

Zahl der Todesopfer nach Sturzflut in Nepal steigt auf 472

Peking/Kathmandu - Nach der verheerenden Sturzflut im Himalaya steigt die Zahl der Opfer weiter. In Nepal wurden mittlerweile 469 Todesopfer registriert, wie die dortige Polizei am Freitag mitteilte. Damit liegt die Gesamtzahl der bestätigten Toten in China und Nepal bei 472, nachdem China bisher 3 Opfer vermeldet hatte. Der Rettungseinsatz im Zentrum des Katastrophengebiets in Tibet musste wegen der Gefahr einer erneuten Überflutung am Freitag unterbrochen werden.

Wespensaison vor Höhepunkt

Österreich - Die Wespensaison erreicht im August und Anfang September ihre natürliche Spitze. Bei Menschen mit Insektengiftallergie kann ein Stich im Extremfall lebensbedrohliche Reaktionen auslösen. Die Gefahr werde jedoch oft unterschätzt, berichtete Gunter Sturm, Leiter des Allergieambulatoriums Reumannplatz in Wien-Favoriten und der Forschungsgruppe Klinische Allergologie an der Univ.-Hautklinik Graz im Gespräch mit der APA. Stiche seien für Allergiker "potenziell lebensgefährlich".

Trump lässt Lake Ontario in "Lake America" umbennen

Washington - Im Handelsstreit mit Kanada hat US-Präsident Donald Trump seine Provokationen gegen das Nachbarland verschärft: Er unterzeichnete am Donnerstag in Washington ein Dekret zur Umbenennung des Ontariosees in "Lake America" (Amerikasee). Trump drohte zugleich mit weiteren Namensänderungen - etwa für den Atlantik. Die Änderung des Seenamens sei "sofort wirksam", sagte Trump. Kanadas Premierminister Mark Carney wies die Umbenennung zurück.

Richterin setzt Trumps Briefwahl-Regeln vorerst aus

Washington - Gut zwei Monate vor den US-Parlamentswahlen hat eine Richterin die von Präsident Donald Trump verschärften Regeln für die Briefwahl vorerst auf Eis gelegt. Der Erlass des Präsidenten sei "eine wahrscheinlich verfassungswidrige Regelung, deren Einhaltung im Hinblick auf die Zwischenwahlen 2026 praktisch unmöglich ist", schrieb die Richterin in ihrer einstweiligen Verfügung.

Chinesische Automarke Lepas startet 2027 in Österreich

Wien - Die chinesische Automarke Lepas wird im kommenden Jahr in den österreichischen Markt einsteigen. Lepas ist eine Marke von Chery Automobile, dem größten chinesischen Autoexporteur. Bereits letztes Jahr kamen mit Omoda und Jaecoo zwei Chery-Marken in den österreichischen Markt, im ersten Quartal 2027 werde Lepas hinzukommen, sagte der Europa-Chef von Chery, Zhu Shaodong, im Interview mit der APA. Aktuell sei man noch auf der Suche nach lokalen Partnern.

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red