Regierung stoppt Kooperation mit Derad

Wien - Die Bundesregierung beendet die Zusammenarbeit mit der Deradikalisierungsstelle Derad. Das erfuhr die APA aus dem Innenministerium. Grund dafür ist, dass "mehrere im Verein relevante Akteure" Bezüge zur Ideologie der Muslimbruderschaft aufwiesen, hieß es aus dem Verfassungsschutz. Strafrechtliche Vorwürfe gibt es nicht. Dennoch stoppt auch der Wiener Magistrat die Kooperation. Derad weist die vom Ministerium erhobenen Vorbehalte entschieden zurück.

Diebstahl von millionenschwerem Diamantcollier in Wien

Wien - Nach dem Diebstahl eines Ausstellungsstücks aus dem Museum für angewandte Kunst (MAK) in der Wiener Innenstadt sind die Täter weiter auf der Flucht. Es wird mit Hochdruck nach den beiden Männern gefahndet. Denn bei der Beute handelt es sich um das weltberühmte, historische Diamantcollier der Königin Nazli von Ägypten, das 1939 vom Pariser Luxusjuwelier Van Cleef & Arpels im Art-d�co-Stil gefertigt wurde, bestätigte die Polizei der APA.

Angst vor weiterem Dammbruch nach Sturzflut in Nepal

Peking/Kathmandu - Nach der tödlichen Sturzflut-Katastrophe in der Gebirgsregion zwischen China und Nepal ist die Zahl der Toten weiter gestiegen. In Nepal seien bisher 469 Leichen geborgen worden, teilte die nepalesische Polizei mit. Damit liegt die Gesamtzahl der bestätigten Toten in China und Nepal bei 472, nachdem China bisher drei Opfer vermeldet hatte. Zudem wurden bisher 1.545 Verletzte und Gestrandete gerettet. Sorge bereitet ein möglicher weiterer Dammbruch in der Region.

Norwegens König Harald V. mit 89 verstorben

Oslo - Norwegens König Harald V. ist im Alter von 89 Jahren verstorben, wie der Königspalast am Freitag in Oslo bekannt gab. Harald war der älteste regierende Monarch Europas - er hatte zuletzt mit schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Den Thron hatte er 1991 nach dem Tod seines sehr beliebten Vaters Olav V. bestiegen. Nun ist sein 53-jähriger Sohn als Haakon VIII. König.

Iran will "Netanyahu in die Hölle schicken"

Teheran/Washington - Der Generalsekretär des iranischen Sicherheitsrats hat Israels Regierungschef mit dem Tod bedroht. "Wir werden Benjamin Netanyahu, den Ministerpräsidenten des zionistischen Regimes, in die Hölle schicken", sagte Mohsen Rezai am Donnerstagabend in einem Interview mit dem staatlichen Fernsehen. Rezai wies außerdem Berichte zurück, wonach der Iran die Tötung von Barron Trump, einem der Söhne des US-Präsidenten geplant hätte.

Russland: Toter und Verletzte nach ukrainischen Angriffen

Moskau/Kiew (Kyjiw)/Brüssel - Im russischen Jaroslawl ist eine Ölraffinerie von Trümmerteilen einer ukrainischen Drohne getroffen worden. Bei dem Angriff sei ein Mensch getötet worden, teilte Gouverneur Michail Jewrajew auf Telegram mit. 27 weitere Menschen seien verletzt worden. Ein weiterer Drohnenangriff auf ein Wohnhaus in Sewastopol auf der von Russland kontrollierten Halbinsel Krim verletzte vier Menschen. Dies meldeten russische Nachrichtenagenturen.

Rotes Kreuz mit Vorbehalten gegen Abschiebezentren in Ruanda

Wien - Das Österreichische Rote Kreuz (ÖRK) hat sich am Freitag besorgt gezeigt über Überlegungen mehrerer Staaten, Abschiebezentren für abgelehnte Asylbewerber in Ruanda zu errichten. Österreich, Deutschland, Dänemark, Griechenland und die Niederlande verhandeln Medienberichten zufolge mit dem ostafrikanischen Land über sogenannte Return Hubs. Kritisch sieht man beim ÖRK auch das ab dem neuen Schuljahr geltende Kopftuchverbot an Österreichs Schulen.

Serbien erwägt Staatsbegräbnis für Kriegsverbrecher Mladic

Belgrad/Banja Luka - Die serbische Regierung hat die Möglichkeit eines Staatsbegräbnisses für den im Gefängniskrankenhaus gestorbenen bosnisch-serbischen Kriegsverbrecher Ratko Mladic anklingen lassen. "General Mladic ist ein General, und das Protokoll ist bekannt", sagte Justizminister Nenad Vujic dem bosnisch-serbischen Fernsehsender ATV. Seine Regierung respektiere, was Mladic zustehen würde, fügte Vujic hinzu.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red