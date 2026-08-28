Regierung stoppt Kooperation mit Derad

Wien - Die Bundesregierung beendet die Zusammenarbeit mit der Deradikalisierungsstelle Derad. Das erfuhr die APA aus dem Innenministerium. Grund dafür ist, dass "mehrere im Verein relevante Akteure" Bezüge zur Ideologie der Muslimbruderschaft aufwiesen, hieß es aus dem Verfassungsschutz. Strafrechtliche Vorwürfe gibt es nicht. Dennoch stoppt auch der Wiener Magistrat die Kooperation. Derad weist die vom Ministerium erhobenen Vorbehalte entschieden zurück.

500 Tote nach Sturzflut in Nepal und Sorge vor neuer Gefahr

Peking/Kathmandu - Nach der tödlichen Sturzflut-Katastrophe in der Gebirgsregion zwischen China und Nepal steigt die Zahl der Opfer weiter. Nach Angaben des Katastrophenschutzes wurden neben den 538 Toten weiterhin 977 Menschen vermisst, darunter 517 Ausländer. Fünf weitere Tote wurden in China geborgen. Zudem wurden bisher 1.545 Verletzte und Gestrandete gerettet. Sorge bereitet ein möglicher weiterer Dammbruch in der Region.

Täter bei millionenschwerem MAK-Coup bewaffnet

Wien - Bei dem millionenschweren Coup im Museum für angewandte Kunst (MAK) in der Wiener City hatte ein Täter eine mutmaßlich echte Waffe bei sich. Diese wurde laut Polizeisprecherin Anna Gutt zwar nicht eingesetzt, jedoch zeigte der Mann diese offen, um sich den Weg frei zu machen. Der zweite Täter führte einen Hammer mit sich, um die Vitrine einzuschlagen. Nach dem Duo wird national und international gefahndet. Die Männer flüchteten zu Fuß, ihre Spur verliert sich beim Stadtpark.

Norwegens König Harald V. mit 89 verstorben

Oslo - Norwegens König Harald V. ist im Alter von 89 Jahren verstorben, wie der Königspalast am Freitag in Oslo bekannt gab. Harald war der älteste regierende Monarch Europas - er hatte zuletzt mit schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Den Thron hatte er 1991 nach dem Tod seines sehr beliebten Vaters Olav V. bestiegen. Nun ist sein 53-jähriger Sohn als Haakon VIII. König.

Iran will "Netanyahu in die Hölle schicken"

Teheran/Washington - Der Generalsekretär des iranischen Sicherheitsrats hat Israels Regierungschef mit dem Tod bedroht. "Wir werden Benjamin Netanyahu, den Ministerpräsidenten des zionistischen Regimes, in die Hölle schicken", sagte Mohsen Rezai am Donnerstagabend in einem Interview mit dem staatlichen Fernsehen. Rezai wies außerdem Berichte zurück, wonach der Iran die Tötung von Barron Trump, einem der Söhne des US-Präsidenten geplant hätte.

Tote und Verletzte bei russisch-ukrainischen Drohnenattacken

Moskau/Kiew (Kyjiw)/Brüssel - Im russischen Jaroslawl ist eine Ölraffinerie von Trümmerteilen einer ukrainischen Drohne getroffen worden. Bei dem Angriff sei ein Mensch getötet worden, teilte Gouverneur Michail Jewrajew auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. 27 weitere Menschen seien verletzt worden. Unterdessen starb bei einem russischen Angriff im Landkreis Butscha bei Kiew mindestens eine Person.

Patientin in der Steiermark mit 18 Kilogramm schweren Tumor

Graz/Hartberg - Einer Frau aus der Oststeiermark ist ein 18 Kilogramm schwerer und etwa 40 Zentimeter großer, gutartiger Tumor erfolgreich entfernt worden. Das teilte das LKH-Universitätsklinikum Graz am Freitag in einer Aussendung mit. Das Gewächs war im Krankenhaus in Hartberg entdeckt worden. Aufgrund der Dimension wurde die 50-jährige Patientin nach Graz verlegt, wo ihr der Tumor, der vom linken Eierstock ausgegangen war, binnen zwei Wochen entfernt wurde. Die Frau ist wohlauf.

Serbien erwägt Staatsbegräbnis für Kriegsverbrecher Mladic

Belgrad/Banja Luka/Wien - Die serbische Regierung hat die Möglichkeit eines Staatsbegräbnisses für den im Gefängniskrankenhaus gestorbenen bosnisch-serbischen Kriegsverbrecher Ratko Mladic anklingen lassen. "General Mladic ist ein General, und das Protokoll ist bekannt", sagte Justizminister Nenad Vujic dem bosnisch-serbischen Fernsehsender ATV. Seine Regierung respektiere, was Mladic zustehen würde, fügte Vujic hinzu.

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red