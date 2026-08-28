Regierung stoppt Kooperation mit Derad

Wien - Die Regierung hat sich von der Deradikalisierungsstelle Derad getrennt. Als Anlass dient eine Einschätzung des Verfassungsschutzes, wonach führende Akteure Nähe zur Ideologie der islamistischen Muslimbruderschaft aufwiesen. Derad weist dies vehement zurück. Dennoch setzt auch die Stadt Wien die Zusammenarbeit bis zur Klärung der Vorwürfe aus.

500 Tote nach Sturzflut in Nepal und Sorge vor neuer Gefahr

Peking/Kathmandu - Nach der tödlichen Sturzflut-Katastrophe in der Gebirgsregion zwischen China und Nepal steigt die Zahl der Opfer weiter. Nach Angaben des Katastrophenschutzes wurden neben den 538 Toten weiterhin 977 Menschen vermisst, darunter 517 Ausländer. Fünf weitere Tote wurden in China geborgen. Zudem wurden bisher 1.545 Verletzte und Gestrandete gerettet. Sorge bereitet ein möglicher weiterer Dammbruch in der Region.

Norwegens König Harald V. mit 89 verstorben

Oslo - Norwegens König Harald V. ist im Alter von 89 Jahren verstorben, wie der Königspalast am Freitag in Oslo bekanntgab. Harald war der älteste regierende Monarch Europas - er hatte zuletzt mit schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Den Thron hatte er 1991 nach dem Tod seines sehr beliebten Vaters Olav V. bestiegen. Nun ist sein 53-jähriger Sohn als Haakon VIII. König. Königin wird die bisherige Kronprinzessin Mette-Marit (53).

Täter bei millionenschwerem MAK-Coup bewaffnet

Wien - Bei dem millionenschweren Coup im Museum für angewandte Kunst (MAK) in der Wiener City hatte ein Täter eine mutmaßlich echte Waffe bei sich. Diese wurde laut Polizeisprecherin Anna Gutt zwar nicht eingesetzt, jedoch zeigte der Mann diese offen, um sich den Weg frei zu machen. Der zweite Täter führte einen Hammer mit sich, um die Vitrine einzuschlagen. Nach dem Duo wird national und international gefahndet. Die Männer flüchteten zu Fuß, ihre Spur verliert sich beim Stadtpark.

Frankreich erhebt Strafen auf Wegwerfmode

Paris - Eine Billigjacke eines Onlinehändlers wie Shein oder Temu kostet in Frankreich künftig bis zu zwölf Euro mehr. Die Regierung veröffentlichte am Freitag im Amtsblatt die neuen Regeln, die die Verbreitung sogenannter Wegwerfmode einschränken sollen und ab dem 1. September gelten. Heuer werden demnach unter bestimmten Kriterien auch 50 Cent für Unterhosen oder Socken fällig, zwei Euro für ein T-Shirt oder neun Euro für Jeans fällig.

Tote und Verletzte bei russisch-ukrainischen Drohnenattacken

Moskau/Kiew (Kyjiw)/Brüssel - Im russischen Jaroslawl ist eine Ölraffinerie von Trümmerteilen einer ukrainischen Drohne getroffen worden. Bei dem Angriff sei ein Mensch getötet worden, teilte Gouverneur Michail Jewrajew auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. 27 weitere Menschen seien verletzt worden. Unterdessen starb bei einem russischen Angriff im Landkreis Butscha bei Kiew mindestens eine Person.

Iran will "Netanyahu in die Hölle schicken"

Teheran/Washington - Der Generalsekretär des iranischen Sicherheitsrats hat Israels Regierungschef mit dem Tod bedroht. "Wir werden Benjamin Netanyahu, den Ministerpräsidenten des zionistischen Regimes, in die Hölle schicken", sagte Mohsen Rezai am Donnerstagabend in einem Interview mit dem staatlichen Fernsehen. Rezai wies außerdem Berichte zurück, wonach der Iran die Tötung von Barron Trump, einem der Söhne des US-Präsidenten geplant hätte.

Erst drittes Spital in Linz versorgte Vergewaltigungsopfer

Linz - In Linz ist ein mutmaßliches Vergewaltigungsopfer erst im dritten Spital behandelt worden. Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder sowie das Ordensklinikum Elisabethinen haben es weggeschickt. Im Kepler Uniklinikum (KUK) wurde es versorgt. "Dieser Fall ist erschütternd", hielt Frauenstadträtin Eva Schobesberger (Grüne) fest. Es brauche "klare Regeln und eindeutige Handlungsanleitungen für das medizinische Personal in den Spitälern", forderte sie.

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red